TBMM Başkanı Terörsüz Türkiye Sürecinde Sona Gelindiğini Açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Kurtulmuş, “Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir” dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“NATO'nun normal liderler, devlet başkanları ve hükümet başkanları toplantısı oluyordu. En son 2 sene evvel Washington'da Parlamento Başkanları Toplantısı oldu. Geçen sene de Brüksel'de oldu. Şimdi İstanbul'da üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu aslında parlamenter perspektifin yani halkların temsilcisi olan, doğrudan doğruya siyasetin temsilcisi olan parlamentolar üzerinden NATO'ya ilişkin, dünyadaki güvenlik konseptlerine ilişkin hatta geleceğine ilişkin önemli tartışmaların olduğu toplantılar.

Bu bakımdan NATO da bunu aslında yeni yeni başlattı. Bundan sonra devam edip etmeyeceği de aşağı yukarı bundan sonra NATO'nun nasıl şekilleneceği ile de yakinen ilgili bir şey. Bu anlamda önemli görüyoruz. Yani önceki iki tecrübeyi de dikkate aldığımız zaman en azından farklı parlamentoların bu konudaki yaklaşımları ve parlamentolar arasındaki diyaloğun da nasıl geliştirilebileceği üye ülkeler bakımından önemli bir platform bu.”