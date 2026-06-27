article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TBMM Başkanı Terörsüz Türkiye Sürecinde Sona Gelindiğini Açıkladı

TBMM Başkanı Terörsüz Türkiye Sürecinde Sona Gelindiğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 11:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldığını vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Kurtulmuş, “Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır.  Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir” dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

NATO'nun normal liderler, devlet başkanları ve hükümet başkanları toplantısı oluyordu. En son 2 sene evvel Washington'da Parlamento Başkanları Toplantısı oldu. Geçen sene de Brüksel'de oldu. Şimdi İstanbul'da üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu aslında parlamenter perspektifin yani halkların temsilcisi olan, doğrudan doğruya siyasetin temsilcisi olan parlamentolar üzerinden NATO'ya ilişkin, dünyadaki güvenlik konseptlerine ilişkin hatta geleceğine ilişkin önemli tartışmaların olduğu toplantılar.

Bu bakımdan NATO da bunu aslında yeni yeni başlattı. Bundan sonra devam edip etmeyeceği de aşağı yukarı bundan sonra NATO'nun nasıl şekilleneceği ile de yakinen ilgili bir şey. Bu anlamda önemli görüyoruz. Yani önceki iki tecrübeyi de dikkate aldığımız zaman en azından farklı parlamentoların bu konudaki yaklaşımları ve parlamentolar arasındaki diyaloğun da nasıl geliştirilebileceği üye ülkeler bakımından önemli bir platform bu.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın