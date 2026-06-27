Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu... Dünya Kupası'ndan Elenen Milli Takım'dan Paylaşım
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü. Turnuvada gösterdikleri performans nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.
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A Milli Takım, Türkiye'ye döndü. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.
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Hakan Çalhanoğlu: "Umutların karşılığını sahada veremedik. Hakkınızı helal edin."
Kerem Aktürkoğlu: "Milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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