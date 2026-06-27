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Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu... Dünya Kupası'ndan Elenen Milli Takım'dan Paylaşım

etiket Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu... Dünya Kupası'ndan Elenen Milli Takım'dan Paylaşım

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 13:08
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü. Turnuvada gösterdikleri performans nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.

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A Milli Takım, Türkiye'ye döndü. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.

A Milli Takım, Türkiye'ye döndü. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye'nin turnuvadaki performansına tepkiler çığ gibi büyüdü. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.

Hakan Çalhanoğlu: "Umutların karşılığını sahada veremedik. Hakkınızı helal edin."

Hakan Çalhanoğlu: "Umutların karşılığını sahada veremedik. Hakkınızı helal edin."

Hakan Çalhanoğlu şu paylaşımı yaptı:

'Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor.

Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık.

Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün, bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum.

Biliyorum… Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum.

Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz.

Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir.

Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla “Bu ülkenin evladıyım.” diyorum.

Bu kutsal bayrak bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti.

Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanan herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımıza hak ettikleri gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.

Hakkınızı helal edin 🇹🇷'

Kerem Aktürkoğlu: "Milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum."

Kerem Aktürkoğlu: "Milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum."

Kerem Aktürkoğlu ise şunları dedi: 

“Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik. Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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