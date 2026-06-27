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Meteoroloji Paylaştı: 9 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Meteoroloji Paylaştı: 9 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 12:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun bir bölümü kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altındayken, diğer bir bölümünde ise adeta yaz sıcakları kavuracak. Meteoroloji 9 kente sarı kodlu uyarı yaparak kuvvetli yağış olacağını açıkladı.

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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji 27 Haziran 2026 hava durumunu paylaştı. Bugün yurdun kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İç Ege’nin güney kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Tokat ve çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçiş yapacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık, tam anlamıyla bir yaz havası etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış olacak.

Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış olacak.

Meteoroloji'nin paylaşımına göre 9 kentte bugün kuvvetli yağış olacak. Sarı kodlu uyarı yapılarak yağışların özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışların yer yer çok daha kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; ani sel, ani su baskınları, yıldırım düşmesi ve şehir içi ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı bölge halkının ekstra tedbirli olmasını istiyor.

İşte sarı kodla uyarılan o iller:

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Hava sıcaklıklarında ise Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerinde mevsim normalleri görülürken, batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar normalin 2 ila 5 derece üzerine tırmanacak. Hafta sonundan itibaren tırmanışa geçecek olan sıcaklıklar, önümüzdeki hafta etkisini daha da artırarak nefes almayı zorlaştırabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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