Meteoroloji Paylaştı: 9 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Meteoroloji 27 Haziran 2026 hava durumunu paylaştı. Bugün yurdun kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İç Ege’nin güney kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Tokat ve çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçiş yapacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık, tam anlamıyla bir yaz havası etkisini sürdürecek.