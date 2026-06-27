Meteoroloji Paylaştı: 9 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun bir bölümü kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altındayken, diğer bir bölümünde ise adeta yaz sıcakları kavuracak. Meteoroloji 9 kente sarı kodlu uyarı yaparak kuvvetli yağış olacağını açıkladı.
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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
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Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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