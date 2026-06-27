Dünya Kupası'ndaki Vize Skandallarına Yenisi Eklendi: Vize Alamayan Fotoğrafçı Odasında Çekim Yaptı

Senegal Milli Takımı'nın resmi fotoğrafçısı Sidy Talla, spor ve kurumsal fotoğrafçılık alanında uzmanlaşmış Senegalli bir isim.

Afrika Uluslar Kupası başta olmak üzere kıtanın büyük organizasyonlarında Senegal Milli Takımı'na eşlik eden Talla, 2026 Dünya Kupası'nda ise adını çok daha geniş kitlelere duyurdu.

Futbolcuların da çalışmalarını takdir ettiği Talla bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.