Dünya Kupası'ndaki Vize Skandallarına Yenisi Eklendi: Vize Alamayan Fotoğrafçı Odasında Çekim Yaptı
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Sidy Talla'nın başarısı yıldız futbolcuların da dikkatini çekmiş durumda.
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Vize alamadı, otel odasında çekim yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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