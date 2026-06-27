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Dünya Kupası'ndaki Vize Skandallarına Yenisi Eklendi: Vize Alamayan Fotoğrafçı Odasında Çekim Yaptı

etiket Dünya Kupası'ndaki Vize Skandallarına Yenisi Eklendi: Vize Alamayan Fotoğrafçı Odasında Çekim Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 19:37
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Dünya Kupası'nda vize ile ilgili krizler bitmek bilmiyor. İran'ın günübirlik aldığı vize, Iraklı futbolcunun ülkeye alınmadan 7 saat gözaltında tutulması gibi konular tartışılmaya devam ediyor. 

Bir vize engeli haberi de Senegal'den geldi. Milli takımın fotoğrafçısına Kanada vize vermedi.

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Sidy Talla'nın başarısı yıldız futbolcuların da dikkatini çekmiş durumda.

Sidy Talla'nın başarısı yıldız futbolcuların da dikkatini çekmiş durumda.

Senegal Milli Takımı'nın resmi fotoğrafçısı Sidy Talla, spor ve kurumsal fotoğrafçılık alanında uzmanlaşmış Senegalli bir isim. 

Afrika Uluslar Kupası başta olmak üzere kıtanın büyük organizasyonlarında Senegal Milli Takımı'na eşlik eden Talla, 2026 Dünya Kupası'nda ise adını çok daha geniş kitlelere duyurdu.

Futbolcuların da çalışmalarını takdir ettiği Talla bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Vize alamadı, otel odasında çekim yaptı.

Vize alamadı, otel odasında çekim yaptı.

Senegal'in resmi fotoğrafçısı Sidy Talla, ülkesinin son grup maçı için Kanada'ya vize alamaması üzerine ABD'deki otel odasına kapandı. Televizyonu açtı, kamerasını eline aldı ve Senegal'in galibiyetini ekranı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Talla 'Sahada da, dışarıda da tutkum aynı kalıyor. Hangi koşulda olursa olsun tek bir arzum var: Görüntülerle hikaye anlatmak.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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