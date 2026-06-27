Hatalı Gollerle Uruguay'ın Elenmesine Neden Olan Muslera İkinci Yarıya Çıkamadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya Kupası’nda sahaya çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci unvanını elde eden Fernando Muslera, İspanya karşılaşmasında yediği talihsiz golün ardından oyuna devam edemedi.
Teknik direktör Marcelo Bielsa, tecrübeli kalecinin yaşadığı büyük hayal kırıklığı nedeniyle devre arasında kendi isteğiyle sahadan ayrılma kararı aldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uruguay, Muslera'nın hatasıyla elendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci yarıya çıkamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın