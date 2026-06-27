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Hatalı Gollerle Uruguay'ın Elenmesine Neden Olan Muslera İkinci Yarıya Çıkamadı

etiket Hatalı Gollerle Uruguay'ın Elenmesine Neden Olan Muslera İkinci Yarıya Çıkamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 18:08
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Dünya Kupası’nda sahaya çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci unvanını elde eden Fernando Muslera, İspanya karşılaşmasında yediği talihsiz golün ardından oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Marcelo Bielsa, tecrübeli kalecinin yaşadığı büyük hayal kırıklığı nedeniyle devre arasında kendi isteğiyle sahadan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

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Uruguay, Muslera'nın hatasıyla elendi.

Uruguay, Muslera'nın hatasıyla elendi.

Uruguay ile İspanya’yı karşı karşıya getiren H Grubu mücadelesi, Fernando Muslera için hem tarihi bir başarıya hem de büyük bir hayal kırıklığına sahne oldu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Muslera, Uruguay formasıyla Dünya Kupası’ndaki 19. maçına çıkarak Brezilyalı efsane kaleci Claudio Taffarel’i geride bıraktı ve turnuva tarihinin en çok maça çıkan Güney Amerikalı kalecisi unvanını tek başına elde etti.

Mücadelenin 42. dakikasında İspanya atağında Baena’nın şutuna müdahale eden Muslera, topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Bu golle İspanya 1-0 öne geçerken, tecrübeli kaleci pozisyon sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Uruguay, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

İkinci yarıya çıkamadı.

İkinci yarıya çıkamadı.

Karşılaşmada yediği hatalı golün ardından büyük bir moral çöküntüsü yaşayan Fernando Muslera, ikinci yarıya çıkmak istemedi. Durumunu teknik ekibe bildiren tecrübeli kaleci, maçın devamında görevini bırakma kararı aldı ve yerini yedek kaleci Sergio Rochet’ye bıraktı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Muslera’nın yediği golün ardından yaşadığı yoğun üzüntü nedeniyle devre arasında kendi isteğiyle oyundan çıkmayı talep ettiğini doğruladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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