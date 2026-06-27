Hatalı Gollerle Uruguay'ın Elenmesine Neden Olan Muslera İkinci Yarıya Çıkamadı

Uruguay ile İspanya’yı karşı karşıya getiren H Grubu mücadelesi, Fernando Muslera için hem tarihi bir başarıya hem de büyük bir hayal kırıklığına sahne oldu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Muslera, Uruguay formasıyla Dünya Kupası’ndaki 19. maçına çıkarak Brezilyalı efsane kaleci Claudio Taffarel’i geride bıraktı ve turnuva tarihinin en çok maça çıkan Güney Amerikalı kalecisi unvanını tek başına elde etti.

Mücadelenin 42. dakikasında İspanya atağında Baena’nın şutuna müdahale eden Muslera, topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Bu golle İspanya 1-0 öne geçerken, tecrübeli kaleci pozisyon sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Uruguay, turnuvaya grup aşamasında veda etti.