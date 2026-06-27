Milli Takımın Dünya Kupası'na Gidiş ve Dönüş Görüntüleri Arasındaki Fark Gündem Oldu

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24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası öncesi büyük hayallerimzi vardı. 2002'de Dünya 3.' lüğü sonrası bu turnuvada da kendini göstermek isteyen millilerimiz aradığını bulamadı. Ancak turnuvaya giderken oluşan büyük beklentiye karşılık alınan bu kötü sonuçlar ülkede de büyük infial yarattı.
Turnuvaya uzun konvoylarla giden milli takımın dönüşteki anları ise sosyal medyada gündem oldu. Spor muhabiri Efe Gülmez o anları karşılaştıran bir video paylaştı.
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TOGG konvoyu çok konuşulmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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