Hakkında 2 Ayrı Soruşturma Başlatılan Tamar Tanrıyar Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Tanrıyar, Turkuvaz Medya'nın Sözcü gazetesinin dağıtımını yaptığını hatırlatarak, 'Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.'