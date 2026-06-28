Hakkında 2 Ayrı Soruşturma Başlatılan Tamar Tanrıyar Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
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Son günlerde CHP'li bazı isimlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tamar Tanrıyar'ın son hedefi Turkuvaz Medya olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönettiği Turkuvaz Medya için, 'Size 1 Temmuz'a kadar süre veriyorum. Yoksa beni susturamazsınız.' diyen Tanrıyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi.
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YouTube üzerinden yayın yapan Tamar Tanrıyar, önceki akşamki yayınında ATV, A Haber ve Sabah gibi medya kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya'yı hedef aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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