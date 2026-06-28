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Hakkında 2 Ayrı Soruşturma Başlatılan Tamar Tanrıyar Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Hakkında 2 Ayrı Soruşturma Başlatılan Tamar Tanrıyar Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 08:15
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Son günlerde CHP'li bazı isimlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tamar Tanrıyar'ın son hedefi Turkuvaz Medya olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönettiği Turkuvaz Medya için, 'Size 1 Temmuz'a kadar süre veriyorum. Yoksa beni susturamazsınız.' diyen Tanrıyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi.

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YouTube üzerinden yayın yapan Tamar Tanrıyar, önceki akşamki yayınında ATV, A Haber ve Sabah gibi medya kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya'yı hedef aldı.

YouTube üzerinden yayın yapan Tamar Tanrıyar, önceki akşamki yayınında ATV, A Haber ve Sabah gibi medya kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya'yı hedef aldı.

Tanrıyar, Turkuvaz Medya'nın Sözcü gazetesinin dağıtımını yaptığını hatırlatarak, 'Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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