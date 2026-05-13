CHP’li Yetkililer Hakkındaki Açıklamaları Sonrasında Tamar Tanrıyar Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2026 - 19:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, YouTube yayınlarında kendilerine hakaret eden Tamar Tanrıyar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından soruşturma başlattı. Tanrıyar’ın sosyal medya hesapları da geçtiğimiz günlerde engellenmişti.

CHP Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili, Tamar Tanrıyar hakkında savcılığa başvuruda bulunmuştu.

Şikâyet dilekçelerinde, bir YouTube kanalında 9, 10 ve 11 Mayıs 2026'da yayımlanan videolarda Özel ve Ağbaba hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu ve kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu yayınların 'kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsa alenen hakaret' suçunu teşkil ettiği öne sürüldü.

Dilekçede, iddiaların tamamen hayal mahsulü ve 'masa başında uydurulmuş iftiralar' olduğu ifade edildi. Ayrıca, şüphelinin daha önce de benzer asılsız iddialarla kendilerini hedef aldığı, yargı önünde bu iddiaların hiçbirine dair delil sunamadığı vurgulandı.

Şikâyet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
