Kilosu 40 Lira Ama Alıcı Yok: 50 Bin Ton Ürün Depoda Satılmayı Bekliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 18:40

Türkiye’nin elma bahçesi Isparta’da, geçtiğimiz sezondan kalan yaklaşık 50 bin ton elma soğuk hava depolarında alıcı bekliyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, ürünlerin bir ay içinde tüketilmemesi durumunda meyve suyuna gideceği uyarısında bulunarak yetkililere çağrı yaptı.

Elma üretiminin merkez üssü Isparta’da, üretici zorlu bir dönemden geçiyor.

Geçen yılın hasadından kalan ve piyasa değeri bulamadığı için soğuk hava depolarında bekletilen yaklaşık 50 bin ton elma, bozulma riskiyle karşı karşıya.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen "stokçuluk" iddialarına sert bir dille yanıt verdi.

Depolardaki elmaların bekletilme sebebinin kar hırsı değil, değerinde satılamaması olduğunu vurgulayan Selçuk:

'Bu durum kesinlikle stokçuluk değildir; çiftçimizin elinde kalan üründür. 100 bin ton iddiaları asılsızdır, depolarda yaklaşık 50 bin ton ürünümüz var. Çiftçimiz ürününü depoya koyduktan sonra ancak işçilik ve depo maliyetlerini karşılayabiliyor.' dedi.

Şu an depolarda kilogram fiyatı kalitesine göre 40 ile 50 lira arasında değişen elmalar için zaman daralıyor.

Selçuk, elmaların bir ay içerisinde tüketilmemesi halinde sulanmaya başlayacağını ve sofralık özelliğini yitirerek çok düşük fiyatlarla meyve suyu fabrikalarına satılmak zorunda kalacağını belirtti. Bu durumun çiftçinin emeğinin zayi olması anlamına geldiğini ifade etti.

Üreticinin emeğinin korunması ve milli servetin çöpe gitmemesi için çözüm önerilerini sıralayan Başkan Selçuk, şu çağrıda bulundu:

  • Depolardaki elmalar okullarda, askeri birliklerde ve kamu kurumlarının yemekhanelerinde değerlendirilmeli.

  • Tarım sektörünün inşaat kadar ekonomiyi canlandırdığını hatırlatan Selçuk, ilaçtan gübreye, işçiden traktöre kadar her aşamanın ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Bir yandan eski sezonun elmalarını kurtarmaya çalışan Ispartalı üreticiler, diğer yandan yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yıl rekoltenin 1 milyon 250 bin ton civarında olması bekleniyor. Yeni mahsulün gelmesine az bir süre kala depoların boşaltılması ve dezenfekte edilerek 'dinlenme' dönemine girmesi hayati önem taşıyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
