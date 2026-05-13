Kilosu 40 Lira Ama Alıcı Yok: 50 Bin Ton Ürün Depoda Satılmayı Bekliyor
Türkiye’nin elma bahçesi Isparta’da, geçtiğimiz sezondan kalan yaklaşık 50 bin ton elma soğuk hava depolarında alıcı bekliyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, ürünlerin bir ay içinde tüketilmemesi durumunda meyve suyuna gideceği uyarısında bulunarak yetkililere çağrı yaptı.
Elma üretiminin merkez üssü Isparta’da, üretici zorlu bir dönemden geçiyor.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen "stokçuluk" iddialarına sert bir dille yanıt verdi.
Şu an depolarda kilogram fiyatı kalitesine göre 40 ile 50 lira arasında değişen elmalar için zaman daralıyor.
Bir yandan eski sezonun elmalarını kurtarmaya çalışan Ispartalı üreticiler, diğer yandan yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.
