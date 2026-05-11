Bir Filme Tam 940 Kez Bilet Alan Kadının Hikayesi
1965'te Galler'de yaşayan Myra Franklin, bir akşam sinemayla tanıştı ve hayatı değişti. O yıl gösterime giren 'The Sound of Music' filmini izledi. Film bittikten sonra bir daha, sonra bir daha gitti. 1988 yılına gelindiğinde The Telegraph gazetesine verdiği söyleşide rakamı açıkladı: 940'tan fazla. Tamamı sinema salonunda.
Franklin yalnız değil. Anthony Mitchell, 1977-1978 yıllarında "Star Wars" filmini tam 200 kez sinemada izledi.
Robert Wise'ın yönettiği "The Sound of Music" 1965'te beş Oscar kazandı: en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kurgu, en iyi ses, en iyi müzik uyarlaması.
Psikologlar, aynı filmi yüzlerce kez izlemeyi iki şekilde açıklıyor: nostaljik güvenlik alanı veya obsesif ritüel.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
