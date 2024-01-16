Tarihte Bir İlk: ABD Hava Kuvvetleri Subayı 2024 Amerika Güzeli Unvanını Kazandı
Tarihte Bir İlk: ABD Hava Kuvvetleri Subayı 2024 Amerika Güzeli Unvanını Kazandı
Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/01/15/st...
Pazar gecesi Orlando'da düzenlenen 2024 Miss America yarışmasında Madison Marsh galip geldi. Bu tarihte tam anlamıyla bir ilk! Çünkü 22 yaşındaki Madison Marsh, ABD Hava Kuvvetleri'nde bu unvanı alan ilk subay!
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Madison Marsh, ABD Hava Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yapan ve Harvard Kennedy School'da bir yüksek lisans öğrencisi.
Pazar gecesi Orlando'da düzenlenen 2024 Miss America yarışmasında Madison Marsh galip geldi. Bu tarihte tam anlamıyla bir ilk!
Etkinliğe 50 ABD eyaletinin tamamını ve Columbia Bölgesi'ni temsil eden 51 yarışmacı katıldı.
Son elemelerden sonra kalan beş finaliste hedefleri hakkında bazı sorular yöneltildi. Marsh, bu soruya "tutkuyla" öğrenmenin önemini vurgulayarak cevap verdi ve askeri unvanının altını çizdi.
Hatırlarsanız 2023 yılında Amerika güzeli Grace Stanke idi.
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Vallaa bu kadına benzer biri whatsapp profilinde aynı bunun gibi asker üniformalı bi fotoğrafı vardı ve ben abd ordusunda görevliyim diyerek sürekli mesaj at... Devamını Gör
Ahahahaha benimde vardı aylarca konuştuk fotolar attın en son amazon hediye kartı gönder 100 dolar internet yapacam dedi engelledim 😅😅😅