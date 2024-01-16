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Tarihte Bir İlk: ABD Hava Kuvvetleri Subayı 2024 Amerika Güzeli Unvanını Kazandı

Tarihte Bir İlk: ABD Hava Kuvvetleri Subayı 2024 Amerika Güzeli Unvanını Kazandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 00:27

Pazar gecesi Orlando'da düzenlenen 2024 Miss America yarışmasında Madison Marsh galip geldi. Bu tarihte tam anlamıyla bir ilk! Çünkü 22 yaşındaki Madison Marsh, ABD Hava Kuvvetleri'nde bu unvanı alan ilk subay!

Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/01/15/st...
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Madison Marsh, ABD Hava Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yapan ve Harvard Kennedy School'da bir yüksek lisans öğrencisi.

Madison Marsh, ABD Hava Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yapan ve Harvard Kennedy School'da bir yüksek lisans öğrencisi.

Pazar gecesi Orlando'da düzenlenen 2024 Miss America yarışmasında Madison Marsh galip geldi. Bu tarihte tam anlamıyla bir ilk!

Pazar gecesi Orlando'da düzenlenen 2024 Miss America yarışmasında Madison Marsh galip geldi. Bu tarihte tam anlamıyla bir ilk!

Evet yanlış duymadınız! Colorado eyaletini temsil eden Marsh, bu ünvanı alan ilk Hava Kuvvetleri subayı.

Etkinliğe 50 ABD eyaletinin tamamını ve Columbia Bölgesi'ni temsil eden 51 yarışmacı katıldı.

Etkinliğe 50 ABD eyaletinin tamamını ve Columbia Bölgesi'ni temsil eden 51 yarışmacı katıldı.

Yarışma üç gece süren ön elemelerin ardından gerçekleştirildi. İlk elemeler sonrasında 11 finalist yarıştı.

Son elemelerden sonra kalan beş finaliste hedefleri hakkında bazı sorular yöneltildi. Marsh, bu soruya "tutkuyla" öğrenmenin önemini vurgulayarak cevap verdi ve askeri unvanının altını çizdi.

Son elemelerden sonra kalan beş finaliste hedefleri hakkında bazı sorular yöneltildi. Marsh, bu soruya "tutkuyla" öğrenmenin önemini vurgulayarak cevap verdi ve askeri unvanının altını çizdi.

Hatırlarsanız 2023 yılında Amerika güzeli Grace Stanke idi.

Hatırlarsanız 2023 yılında Amerika güzeli Grace Stanke idi.

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Erkin esenn

Vallaa bu kadına benzer biri whatsapp profilinde aynı bunun gibi asker üniformalı bi fotoğrafı vardı ve ben abd ordusunda görevliyim diyerek sürekli mesaj at... Devamını Gör

ömer

Ahahahaha benimde vardı aylarca konuştuk fotolar attın en son amazon hediye kartı gönder 100 dolar internet yapacam dedi engelledim 😅😅😅