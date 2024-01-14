Amerika'nın İlk Kadın Dövme Sanatçısı Olarak Tarihe Geçerek Tüm Kadınlara İlham Olan Maud Warner'ın Hikayesi
Amerika'nın İlk Kadın Dövme Sanatçısı Olarak Tarihe Geçerek Tüm Kadınlara İlham Olan Maud Warner'ın Hikayesi
Kaynak: https://www.storiesandink.com/blogs/j...
Maud Warner, hayatına önce bir sirk oyuncusu olarak başlasa da Gus Warner ile tanışıktan sonra hayatı tamamen değişti. Gus Warner'ın sanatından etkilenen Maud Warner, Amerika'daki ilk kadın dövme sanatçısı olarak tarihe geçti. Peki Maud Warner ve Gus Warner kimdir? İsterseniz hikayelerine gelin beraber bakalım.👇
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Sizleri Maud Wagner isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi aslında tarihteki önemli mihenk taşlarından bir tanesi.
Maud, 1904 yılında Gus Wagner isimli bir dövme sanatçısıyla anlaşma yaptı. Maud, ona dövme yaptırmayı öğrettiği takdirde kendisiyle yemeğe çıkacağına söz verdi.
Maud, Gus ile tanıştığında makinesiz teknikler kullanan ve tek başına çalışan bir dövmeciydi. ABD, Japonya ve Çin'in tarihini tasvir eden tasarımları nedeniyle "Dövmeli Globetrotter" olarak biliniyordu.
Maud kısa bir süre sonra vücudunu "vatansever" imajı yaratan dövmelerle kapladı. Çift, kısa bir süre sonra toplumun dikkatini çeken isimler haline geldi.
1900'lerin başı dövmeciler için son derece ilginç bir zaman dilimiydi. 1800'lerin sonlarındaki dövme çılgınlığı aristokrasiyle birlikte ölmeye başladı.
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1897 yılında Amerikalı kadınların yaklaşık yüzde 75'inin dövmesi olduğu tahmin ediliyordu.
Maud ve Gus Warner, hayatlarının geri kalanında ABD'deki sirklerde ve fuarlarda dövmeci olarak çalıştılar.
Maud Warner ise kocası Gus Warner'dan 20 yıl sonra kanserden hayatını kaybetti.
Maud, kızı Lovetta'nın dövme yapmasını istemese de Lovetta, aile ticaretini devam ettirdi.
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