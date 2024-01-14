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Amerika'nın İlk Kadın Dövme Sanatçısı Olarak Tarihe Geçerek Tüm Kadınlara İlham Olan Maud Warner'ın Hikayesi

Amerika'nın İlk Kadın Dövme Sanatçısı Olarak Tarihe Geçerek Tüm Kadınlara İlham Olan Maud Warner'ın Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 11:31

Maud Warner, hayatına önce bir sirk oyuncusu olarak başlasa da Gus Warner ile tanışıktan sonra hayatı tamamen değişti. Gus Warner'ın sanatından etkilenen Maud Warner, Amerika'daki ilk kadın dövme sanatçısı olarak tarihe geçti. Peki Maud Warner ve Gus Warner kimdir? İsterseniz hikayelerine gelin beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.storiesandink.com/blogs/j...

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Sizleri Maud Wagner isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi aslında tarihteki önemli mihenk taşlarından bir tanesi.

Sizleri Maud Wagner isimli bu kadınla tanıştıralım. Kendisi aslında tarihteki önemli mihenk taşlarından bir tanesi.

Maud Wagner, Amerika'daki ilk kadın dövme sanatçısı. Fakat bundan önce hayatını sirkte çalışarak idame ettiriyordu.

Maud, 1904 yılında Gus Wagner isimli bir dövme sanatçısıyla anlaşma yaptı. Maud, ona dövme yaptırmayı öğrettiği takdirde kendisiyle yemeğe çıkacağına söz verdi.

Maud, 1904 yılında Gus Wagner isimli bir dövme sanatçısıyla anlaşma yaptı. Maud, ona dövme yaptırmayı öğrettiği takdirde kendisiyle yemeğe çıkacağına söz verdi.

Gus Wagner ise denizciydi. 1800'lerin sonunda dünyayı dolaşırken birçok geleneksel dövmeye şahit oldu. Wagner, Java ve Borneo'daki kabilelerden dövme yapmayı öğrendiğini bile iddia etti. Aslına bakarsanız 1910 yıllarında Amerika'ya döndüğünde Gus'ın 250'den fazla dövmesi vardı. Kendisine 'sanatsal açıdan en belirgin adam' olarak tanımlıyordu.

Maud, Gus ile tanıştığında makinesiz teknikler kullanan ve tek başına çalışan bir dövmeciydi. ABD, Japonya ve Çin'in tarihini tasvir eden tasarımları nedeniyle "Dövmeli Globetrotter" olarak biliniyordu.

Maud, Gus ile tanıştığında makinesiz teknikler kullanan ve tek başına çalışan bir dövmeciydi. ABD, Japonya ve Çin'in tarihini tasvir eden tasarımları nedeniyle "Dövmeli Globetrotter" olarak biliniyordu.

Maud, Gus'ın sanatından ve kendisinden etkilendi ve aylar sonra onunla hayatını birleştirdi.

Maud kısa bir süre sonra vücudunu "vatansever" imajı yaratan dövmelerle kapladı. Çift, kısa bir süre sonra toplumun dikkatini çeken isimler haline geldi.

Maud kısa bir süre sonra vücudunu "vatansever" imajı yaratan dövmelerle kapladı. Çift, kısa bir süre sonra toplumun dikkatini çeken isimler haline geldi.

Dövmeli ciltlerini göstererek haftada 200 dolar (bugün yaklaşık 2 bin dolar) kazandıkları bildirildi.  Çift, şov yapmadıkları zaman geçimlerini müşterilerine dövme yaparak sağladılar. Akabinde kızlara Lovetta, gelen müşterilerin çoğunlukla kuş ve evcil hayvan dövmeleri istediğini hatırlıyor.

1900'lerin başı dövmeciler için son derece ilginç bir zaman dilimiydi. 1800'lerin sonlarındaki dövme çılgınlığı aristokrasiyle birlikte ölmeye başladı.

1900'lerin başı dövmeciler için son derece ilginç bir zaman dilimiydi. 1800'lerin sonlarındaki dövme çılgınlığı aristokrasiyle birlikte ölmeye başladı.

Dövmeler, o süreçte denizcilerin ve suçluların ticareti sembolü olarak görüldü.

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1897 yılında Amerikalı kadınların yaklaşık yüzde 75'inin dövmesi olduğu tahmin ediliyordu.

1897 yılında Amerikalı kadınların yaklaşık yüzde 75'inin dövmesi olduğu tahmin ediliyordu.

1936 yılında ise bu sayı tüm nüfusun yaklaşık yüzde 6'sına düştü. Ancak Gus ve Maud'un hala müşterisi vardı. Çünkü o zamanlar çevrede çok fazla dövmeci yoktu.

Maud ve Gus Warner, hayatlarının geri kalanında ABD'deki sirklerde ve fuarlarda dövmeci olarak çalıştılar.

Maud ve Gus Warner, hayatlarının geri kalanında ABD'deki sirklerde ve fuarlarda dövmeci olarak çalıştılar.

Gus, 1941 yılında yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Maud Warner ise kocası Gus Warner'dan 20 yıl sonra kanserden hayatını kaybetti.

Maud Warner ise kocası Gus Warner'dan 20 yıl sonra kanserden hayatını kaybetti.

Buna rağmen Warnerların mirası yaşamaya devam etti.

Maud, kızı Lovetta'nın dövme yapmasını istemese de Lovetta, aile ticaretini devam ettirdi.

Maud, kızı Lovetta'nın dövme yapmasını istemese de Lovetta, aile ticaretini devam ettirdi.

Maud Warner şüphesiz ki dövmecilik konusunda kadınlara güç veren figürlerden bir tanesi.

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