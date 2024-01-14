Amerika'nın İlk Kadın Dövme Sanatçısı Olarak Tarihe Geçerek Tüm Kadınlara İlham Olan Maud Warner'ın Hikayesi

Gus Wagner ise denizciydi. 1800'lerin sonunda dünyayı dolaşırken birçok geleneksel dövmeye şahit oldu. Wagner, Java ve Borneo'daki kabilelerden dövme yapmayı öğrendiğini bile iddia etti. Aslına bakarsanız 1910 yıllarında Amerika'ya döndüğünde Gus'ın 250'den fazla dövmesi vardı. Kendisine 'sanatsal açıdan en belirgin adam' olarak tanımlıyordu.