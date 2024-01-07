Ödül Bile Almıştı: Boston Yangın Faciasından Geriye Kalan Trajik Fotoğrafın İç Burkan Hikayesi
Ödül Bile Almıştı: Boston Yangın Faciasından Geriye Kalan Trajik Fotoğrafın İç Burkan Hikayesi
Kaynak: https://twitter.com/ThuanNguyen1705/s...
Stanley Forman'ın 1975 yılında çektiği Boston yangın faciasına ait bir görüntü tam anlamıyla yürek burkmuştu. 1976'da Son Dakika Haberleri Fotoğrafçılığı dalında Pulitzer Ödülü kazanan bu fotoğrafın arkasındaki hikayeyi daha önce hiç duydunuz mu? Diana Bryant ve vaftiz kızı Tiare'nin hüzünlü hikayesine gelin beraber mercek tutalım...
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Sıkı bir tarih tutkunuysanız 1975 yılında Boston'da yaşayan yangını illaki duymuşsunuzdur. Bu yangın trajik olmasının yanında çok büyük bir öneme de sahip.
Bu fotoğrafı da birçok yerde görmüş olmanız mümkün. 1976'da Son Dakika Haberleri Fotoğrafçılığı dalında Pulitzer Ödülü kazanan bu fotoğraf Stanley Forman'a ait.
Döner yangın merdiveni yaklaşık 15 metre yukarıdaki ikiliye uzatılırken yaşanan çöküşün ardından Bryant hayatını kaybederken, Jones mucizevi bir şekilde Bryant'ın vücuduna düşerek kurtuldu.
Forman düşüş gerçekleşirken fotoğraf çekmeye devam etse de yere çarptıklarına tanıklık etmek istemediğini fark edince son anlarda arkasını döndü.
Anne Bryant, düştükten sonra kafasında ve vücudunda bazı yaralanmalar yaşadı. Akabinde en yakın hastaneye sevk edildi.
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Fotoğrafı çeken Stanley Forman ise "Onların yere çarptığını görmek istemedim. Arkamı dönüp titrediğimi hatırlıyorum." diyor.
Tiare'nin kurtarılma görüntüsü.👇
2007 yılında ise Tiare'nin annesi Pat, yüksek faizli ipotek krizi sebebiyle Boston Globe makalesinde tekrardan yer aldı.
Stanley Forman'nın tek ödüllü fotoğrafı bu değil. Forman'nın o dönemki şartları kare kare kayıt altına alması en çok konuşulan konuşulan konulardan bir tanesi. Bir başka örnek de bu fotoğraf.
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