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Ödül Bile Almıştı: Boston Yangın Faciasından Geriye Kalan Trajik Fotoğrafın İç Burkan Hikayesi

Ödül Bile Almıştı: Boston Yangın Faciasından Geriye Kalan Trajik Fotoğrafın İç Burkan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 13:31

Stanley Forman'ın 1975 yılında çektiği Boston yangın faciasına ait bir görüntü tam anlamıyla yürek burkmuştu. 1976'da Son Dakika Haberleri Fotoğrafçılığı dalında Pulitzer Ödülü kazanan bu fotoğrafın arkasındaki hikayeyi daha önce hiç duydunuz mu? Diana Bryant ve vaftiz kızı Tiare'nin hüzünlü hikayesine gelin beraber mercek tutalım...

Kaynak: https://twitter.com/ThuanNguyen1705/s...

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Sıkı bir tarih tutkunuysanız 1975 yılında Boston'da yaşayan yangını illaki duymuşsunuzdur. Bu yangın trajik olmasının yanında çok büyük bir öneme de sahip.

Sıkı bir tarih tutkunuysanız 1975 yılında Boston'da yaşayan yangını illaki duymuşsunuzdur. Bu yangın trajik olmasının yanında çok büyük bir öneme de sahip.

Bu fotoğrafı da birçok yerde görmüş olmanız mümkün. 1976'da Son Dakika Haberleri Fotoğrafçılığı dalında Pulitzer Ödülü kazanan bu fotoğraf Stanley Forman'a ait.

Bu fotoğrafı da birçok yerde görmüş olmanız mümkün. 1976'da Son Dakika Haberleri Fotoğrafçılığı dalında Pulitzer Ödülü kazanan bu fotoğraf Stanley Forman'a ait.

Forman fotoğrafı 22 Temmuz 1975 günü, bir kadın ve çocuğun çöken yangın merdiveninin düştüğü anda yakaladı. Kurbanlar ise 19 yaşındaki Diana Bryant ve 2 yaşındaki vaftiz kızı Tiare Jones.

Döner yangın merdiveni yaklaşık 15 metre yukarıdaki ikiliye uzatılırken yaşanan çöküşün ardından Bryant hayatını kaybederken, Jones mucizevi bir şekilde Bryant'ın vücuduna düşerek kurtuldu.

Döner yangın merdiveni yaklaşık 15 metre yukarıdaki ikiliye uzatılırken yaşanan çöküşün ardından Bryant hayatını kaybederken, Jones mucizevi bir şekilde Bryant'ın vücuduna düşerek kurtuldu.

Forman olay yerine geldiğinde kendisini zorlayıcı bir kurtarma operasyonu olacağı belli olan olayı fotoğraflamak için konuşlandı. Yangın merdiveni çöktüğünde ise itfaiyeci Bob O'Neil, Bryant ve Jones'a uzanmaya çalışıyordu.

Forman düşüş gerçekleşirken fotoğraf çekmeye devam etse de yere çarptıklarına tanıklık etmek istemediğini fark edince son anlarda arkasını döndü.

Forman düşüş gerçekleşirken fotoğraf çekmeye devam etse de yere çarptıklarına tanıklık etmek istemediğini fark edince son anlarda arkasını döndü.

Bu fotoğraf ayrıca Yılın Dünya Basını Fotoğrafı unvanına da sahip.

Anne Bryant, düştükten sonra kafasında ve vücudunda bazı yaralanmalar yaşadı. Akabinde en yakın hastaneye sevk edildi.

Anne Bryant, düştükten sonra kafasında ve vücudunda bazı yaralanmalar yaşadı. Akabinde en yakın hastaneye sevk edildi.

Anne sevk edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

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Fotoğrafı çeken Stanley Forman ise "Onların yere çarptığını görmek istemedim. Arkamı dönüp titrediğimi hatırlıyorum." diyor.

Fotoğrafı çeken Stanley Forman ise "Onların yere çarptığını görmek istemedim. Arkamı dönüp titrediğimi hatırlıyorum." diyor.

Dünyanın dört bir yanından 120'ye yakın gazete bu fotoğrafları boy boy yayınladı. Bu fotoğraflar sayesinde Boston kentinde yangınlar için bazı düzenlemeler yapıldı ve iyileşmelere vesile oldu.

Tiare'nin kurtarılma görüntüsü.👇

Tiare'nin kurtarılma görüntüsü.👇

1999 yılında Boston Globe'da yayınlanan bir makalede, Tiare'nin çocukluğunun büyük bir kısmını koruyucu ailede geçirdiği de yer alıyor. Yangının ardından Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi sıkıntıları nedeniyle Tiare'nin öz annesi Pat ile görüşmemesine karar verdi. Makaleye göre Tiara yetişkinlik döneminde aile içi şiddete maruz kaldı ve bağımlılıkla mücadele etti.

2007 yılında ise Tiare'nin annesi Pat, yüksek faizli ipotek krizi sebebiyle Boston Globe makalesinde tekrardan yer aldı.

2007 yılında ise Tiare'nin annesi Pat, yüksek faizli ipotek krizi sebebiyle Boston Globe makalesinde tekrardan yer aldı.

O yazıda ise Tiare'nin dört kızının velayetini aldığı bilgileri yer aldı.

Stanley Forman'nın tek ödüllü fotoğrafı bu değil. Forman'nın o dönemki şartları kare kare kayıt altına alması en çok konuşulan konuşulan konulardan bir tanesi. Bir başka örnek de bu fotoğraf.

Stanley Forman'nın tek ödüllü fotoğrafı bu değil. Forman'nın o dönemki şartları kare kare kayıt altına alması en çok konuşulan konuşulan konulardan bir tanesi. Bir başka örnek de bu fotoğraf.

Bu fotoğrafta, Joseph Rakes adında beyaz bir gencin, siyahi avukat ve sivil haklar aktivisti Ted Landsmark'a Amerikan bayrağı taşıyan bir bayrak direğiyle saldırmak üzere olduğu görülüyor. Fotoğraf, 5 Nisan 1976'da Boston'da, mahkeme kararıyla ırk ayrımının ortadan kaldırılmasına yönelik otobüs seferlerine karşı bir protesto sırasında çekildi. Ertesi gün Herald American'ın ön sayfasında yayınlandı ve ayrıca ülke çapındaki birçok gazetede de yer aldı. 1977 Pulitzer Spot Fotoğrafçılık Ödülü'nü kazandı.

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