Ödül Bile Almıştı: Boston Yangın Faciasından Geriye Kalan Trajik Fotoğrafın İç Burkan Hikayesi

Bu fotoğrafta, Joseph Rakes adında beyaz bir gencin, siyahi avukat ve sivil haklar aktivisti Ted Landsmark'a Amerikan bayrağı taşıyan bir bayrak direğiyle saldırmak üzere olduğu görülüyor. Fotoğraf, 5 Nisan 1976'da Boston'da, mahkeme kararıyla ırk ayrımının ortadan kaldırılmasına yönelik otobüs seferlerine karşı bir protesto sırasında çekildi. Ertesi gün Herald American'ın ön sayfasında yayınlandı ve ayrıca ülke çapındaki birçok gazetede de yer aldı. 1977 Pulitzer Spot Fotoğrafçılık Ödülü'nü kazandı.