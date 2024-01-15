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Ünlü Oyuncu Jennifer Lawrence'ın Hollywood'taki "Eşit Ücret" Açıklaması Tekrardan Gündem Oldu!

Ünlü Oyuncu Jennifer Lawrence'ın Hollywood'taki "Eşit Ücret" Açıklaması Tekrardan Gündem Oldu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 18:57

2022 yılında ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, erkek oyuncuların kadın oyunculardan .ok daha fazla kazandığını dile getirmiş akabinde de gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü komedyen Ricky Gervais ise asgari ücretli çalışanları da göz önüne kalarak bu açıklamaya sessiz kalmadı!

Kaynak: https://fandomwire.com/ricky-gervais-...
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Aramızda Ricky Gervais'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi ünlü bir komedyen ve başarılı da bir oyuncu.

Aramızda Ricky Gervais'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi ünlü bir komedyen ve başarılı da bir oyuncu.

Komedyen olmasının yanı sıra yaptığı 'ofansif' şakalarla son zamanlarda birçok hedefin odağında.

Komedyen olmasının yanı sıra yaptığı 'ofansif' şakalarla son zamanlarda birçok hedefin odağında.

Gervais bu sefer de Jennifer Lawrence'ın "eşit ücret" açıklaması üzerine öyle bir açıklama yaptı ki... Herkes dumur oldu desek abartmayız.

Gervais bu sefer de Jennifer Lawrence'ın "eşit ücret" açıklaması üzerine öyle bir açıklama yaptı ki... Herkes dumur oldu desek abartmayız.

"Jennifer Lawrence erkeklerin ve kadınların 'eşit ücret' almasını söylemişti. Ve başardı da. Şimdi de sokaklarda hemşireler ve fabrika işçileri 25 yaşındaki insanların yıllık nasıl 52 milyon dolara çalıştığını protesto ediyorlar."

"Jennifer Lawrence erkeklerin ve kadınların 'eşit ücret' almasını söylemişti. Ve başardı da. Şimdi de sokaklarda hemşireler ve fabrika işçileri 25 yaşındaki insanların yıllık nasıl 52 milyon dolara çalıştığını protesto ediyorlar."

Diyerek Gervais, Jennifer Lawrence'ın 'eşit ücret' isteyerek diğer asgari ücretle çalışanları düşünmemesini eleştirdi.

Jennifer Lawrence 2022'nin Eylül ayında erkek oyuncuların 'çok çok fazla' kazandığını ve kadın aktörlerin ise bu kazancın yanından bile geçmediğini vurgulamıştı."

Jennifer Lawrence 2022'nin Eylül ayında erkek oyuncuların 'çok çok fazla' kazandığını ve kadın aktörlerin ise bu kazancın yanından bile geçmediğini vurgulamıştı."
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"Sahip olduğum cinsel organım yüzünden mi daha az kazanıyorum?" tepkisiyle gündeme adeta oturmuştu Lawrence.

"Sahip olduğum cinsel organım yüzünden mi daha az kazanıyorum?" tepkisiyle gündeme adeta oturmuştu Lawrence.

Bir başka röportajında ise Ricky Gervais, Martin Scorsese ile aynı noktada buluşmuşlardı. Martin Scorsese, oyunculuğun artık yetenekten ziyade dış görünüşten ibaret olduğunu dile getirmişti.

Bir başka röportajında ise Ricky Gervais, Martin Scorsese ile aynı noktada buluşmuşlardı. Martin Scorsese, oyunculuğun artık yetenekten ziyade dış görünüşten ibaret olduğunu dile getirmişti.

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