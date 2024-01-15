Ünlü Oyuncu Jennifer Lawrence'ın Hollywood'taki "Eşit Ücret" Açıklaması Tekrardan Gündem Oldu!

2022 yılında ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, erkek oyuncuların kadın oyunculardan .ok daha fazla kazandığını dile getirmiş akabinde de gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü komedyen Ricky Gervais ise asgari ücretli çalışanları da göz önüne kalarak bu açıklamaya sessiz kalmadı!