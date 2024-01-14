Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yaptırdıkları Birbirinden Kötü Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Hayatı Sorgulamasına Sebep Olmuş Kişiler

Yaptırdıkları Birbirinden Kötü Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Hayatı Sorgulamasına Sebep Olmuş Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 09:31

Dövme aslında birçoğumuz için farklı bir sanat dalı. Her ne kadar sembolik ya da estetik için dövme yaptırsak da aslında biraz da sanat esintileri görmek hepimizin hakkı. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de estetik içeriyor!

Buyurun beraber bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hazırsanız, başlayalım.

1. Hazırsanız, başlayalım.

2. Benim olayları dramatize etme seviyesi şuralara dayandı.

2. Benim olayları dramatize etme seviyesi şuralara dayandı.

3. Tek kaş dövmesi dünyada bir ilk olsa gerek.

3. Tek kaş dövmesi dünyada bir ilk olsa gerek.

4. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?

4. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?

5. The Nun serisinin devam filmi fragmanını duyunca ben:

5. The Nun serisinin devam filmi fragmanını duyunca ben:
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Dövmelerin kalıcı olduklarını bazen unutuyor olabilir miyiz?

6. Dövmelerin kalıcı olduklarını bazen unutuyor olabilir miyiz?

7. 👇

7. 👇

8. Kedi severiz.

8. Kedi severiz.

9. Nasıl yani?

9. Nasıl yani?

10. "Yok artık!"

10. "Yok artık!"
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Babam çok havalı olduğunu düşünüyor."

11. "Babam çok havalı olduğunu düşünüyor."

12. Kafamdaki 'soru işaretleri' tam olarak böyle.

12. Kafamdaki 'soru işaretleri' tam olarak böyle.

13. Bu dövmenin tarifini nasıl yapmış acaba?

13. Bu dövmenin tarifini nasıl yapmış acaba?

14. "Ben bir şair değilim, yazmasını bilmem ama nasıl 'aşk' yaşayacağımı çok iyi bilirim."

14. "Ben bir şair değilim, yazmasını bilmem ama nasıl 'aşk' yaşayacağımı çok iyi bilirim."

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın