Yaptırdıkları Birbirinden Kötü Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Hayatı Sorgulamasına Sebep Olmuş Kişiler
Yaptırdıkları Birbirinden Kötü Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Hayatı Sorgulamasına Sebep Olmuş Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Dövme aslında birçoğumuz için farklı bir sanat dalı. Her ne kadar sembolik ya da estetik için dövme yaptırsak da aslında biraz da sanat esintileri görmek hepimizin hakkı. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de estetik içeriyor!
Buyurun beraber bakalım!
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1. Hazırsanız, başlayalım.
2. Benim olayları dramatize etme seviyesi şuralara dayandı.
3. Tek kaş dövmesi dünyada bir ilk olsa gerek.
4. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?
5. The Nun serisinin devam filmi fragmanını duyunca ben:
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6. Dövmelerin kalıcı olduklarını bazen unutuyor olabilir miyiz?
7. 👇
8. Kedi severiz.
9. Nasıl yani?
10. "Yok artık!"
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11. "Babam çok havalı olduğunu düşünüyor."
12. Kafamdaki 'soru işaretleri' tam olarak böyle.
13. Bu dövmenin tarifini nasıl yapmış acaba?
14. "Ben bir şair değilim, yazmasını bilmem ama nasıl 'aşk' yaşayacağımı çok iyi bilirim."
15. Ve son olarak...
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