Pearl ve X Filmlerinin Yıldızı Mia Goth'un Bir Set Çalışanını Darp Ettiği İddia Edildi!
Pearl ve X Filmlerinin Yıldızı Mia Goth'un Bir Set Çalışanını Darp Ettiği İddia Edildi!
Kaynak: https://faroutmagazine.co.uk/mia-goth...
Yakın zamanda yayınlanacak olan MAXXXINE filminin yıldızı Mia Goth'un bir set çalışanını 'darp ettiği', 'aşağıladığı' ve 'küçümsediği' iddia edildi. Ünlü oyuncu davayla karşı karşıya!
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Aramızda sinefillerin de yakından tanıdığı ünlü oyuncu Mia Goth'u bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Pearl ve X filmleriyle ününe ün katan ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir olayla gündemde!
İddiaya göre arka planda yer alan bir oyuncu, Mia Goth tarafından tam anlamıyla mobbing'e uğramış!
MAXXXINE filminin çekimlerinde yer alan James Hunter, ünlü oyuncuya dava açtı. Mia'nın kendisiyle "dalga geçtiğini, alay ettiğini ve aşağıladığını" söyledi.
Hunter çekimler sırasında yerde yatarken Goth yanlışlıkla kafasına basmış. Setteki yöneticiye bu konu iletildiğinde de Mia Goth, kasıtlı olarak Hunter'ın kafasına tekme attığını ve kendisinde beyin sarsıntısı yarattığını iddia ediyor.
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Ardından Hunter, projeden çıkarıldı. James Hunter hem Mia Goth'a hem de A24'e dava açtı.
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Ben tanımıyordum kendisini. Psikopatlar hep tepelerde oluyor, şaşırmadım o yüzden.night Crawler filminde bir psikopatin kolayca nasıl yükseldiği anlatılıyor.