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Instagram'da Paylaştıkları Birbirinden Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Gözlerini Kanatan İlginç Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Birbirinden Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Gözlerini Kanatan İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 12:31

Instagram ve diğer birçok sosyal medya uygulamasını birçoğumuz kullanıyoruz. Bazılarımız gezdiğimiz ve gördüğümüz yerleri paylaşırken bazılarımız da gündemi takip ediyoruz. Fakat bazı kullanıcılar fotoğraf paylaşma işini bi' hayli abartmışlar.

Buyurun beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın.👇

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1. Hazırsanız, başlayalım...

1. Hazırsanız, başlayalım...

2. Photoshop işini abartıp duvarı yamultanlar... Evet, hala aramızdalar!

2. Photoshop işini abartıp duvarı yamultanlar... Evet, hala aramızdalar!

3. "Yok artık!"

3. "Yok artık!"
3. "Yok artık!"

Hepimizin bildiği Kylie Jenner,

Hepimizin bildiği Kylie Jenner,

Ödül gecesinde böyle görüntülenmişti...

Ödül gecesinde böyle görüntülenmişti...
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4. Kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor!

4. Kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor!

5. 👇

5. 👇

6. "Barbie Bratz karakteri sandım."

6. "Barbie Bratz karakteri sandım."

7. Yani gerçekten şok oldum...

7. Yani gerçekten şok oldum...
7. Yani gerçekten şok oldum...

8. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

8. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
8. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
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9. Sebebi neydi ki?

9. Sebebi neydi ki?

10. Tüm anatomi bilgileri alaşağı eden o fotoğraf!

10. Tüm anatomi bilgileri alaşağı eden o fotoğraf!

11. Ünlü bir TikTok fenomeniymiş!

11. Ünlü bir TikTok fenomeniymiş!

12. "Yaşlanmak son derece doğal bi' durum"

12. "Yaşlanmak son derece doğal bi' durum"

13. "Resmen nitelikli dolandırıcılık bu!"

13. "Resmen nitelikli dolandırıcılık bu!"
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14. Kandırıldık!

14. Kandırıldık!
14. Kandırıldık!

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

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