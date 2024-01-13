Instagram'da Paylaştıkları Birbirinden Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Gözlerini Kanatan İlginç Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Birbirinden Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Gözlerini Kanatan İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram ve diğer birçok sosyal medya uygulamasını birçoğumuz kullanıyoruz. Bazılarımız gezdiğimiz ve gördüğümüz yerleri paylaşırken bazılarımız da gündemi takip ediyoruz. Fakat bazı kullanıcılar fotoğraf paylaşma işini bi' hayli abartmışlar.
Buyurun beraber bakalım.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hazırsanız, başlayalım...
2. Photoshop işini abartıp duvarı yamultanlar... Evet, hala aramızdalar!
3. "Yok artık!"
Hepimizin bildiği Kylie Jenner,
Ödül gecesinde böyle görüntülenmişti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
4. Kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor!
5. 👇
6. "Barbie Bratz karakteri sandım."
7. Yani gerçekten şok oldum...
8. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
9. Sebebi neydi ki?
10. Tüm anatomi bilgileri alaşağı eden o fotoğraf!
11. Ünlü bir TikTok fenomeniymiş!
12. "Yaşlanmak son derece doğal bi' durum"
13. "Resmen nitelikli dolandırıcılık bu!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
14. Kandırıldık!
15. Ve son olarak...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda