Londra'daki Devasa Metro Hattıyla Dudullu Metro Hattını Karşılaştıran Kullanıcı Tartışma Yarattı
Londra'daki Devasa Metro Hattıyla Dudullu Metro Hattını Karşılaştıran Kullanıcı Tartışma Yarattı
Kaynak: https://twitter.com/emreerbirer/statu...
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Londra'da yeni açılan 10 milyon sterlin değerindeki Elizabeth Line metro istasyonuyla Dudullu metro istasyonunu karşılaştırdı. Bu karşılaştırma ise sosyal medyayı ikiye böldü!
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Metrolar büyük şehirlerde en yaygın kullanılan toplu taşımlardan biri. Sizler de takdir edersiniz ki büyük şehirlerdeki metro hatlarında düzenli olarak bakımlar ve yeni rota güncellemeleri yapılıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Londra'da yeni açılan bir metro ile İstanbul'da açılan bir metroyu karşılaştırdı.
Londra'da açılan bir metro böyle görünürken,
İstanbul'daki metro bu şekilde görünüyordu.
İstanbul'daki bu yeni metronun Londra'daki 10 milyon sterlin değerindeki metrodan çok çok farklı olması sosyal medyada tepki gördü.👇
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Londra'da henüz bitmemiş bir metro istasyonunu paylaşanlar da vardı...
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