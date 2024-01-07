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Londra'daki Devasa Metro Hattıyla Dudullu Metro Hattını Karşılaştıran Kullanıcı Tartışma Yarattı

Londra'daki Devasa Metro Hattıyla Dudullu Metro Hattını Karşılaştıran Kullanıcı Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 21:03

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Londra'da yeni açılan 10 milyon sterlin değerindeki Elizabeth Line metro istasyonuyla Dudullu metro istasyonunu karşılaştırdı. Bu karşılaştırma ise sosyal medyayı ikiye böldü!

Kaynak: https://twitter.com/emreerbirer/statu...
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Metrolar büyük şehirlerde en yaygın kullanılan toplu taşımlardan biri. Sizler de takdir edersiniz ki büyük şehirlerdeki metro hatlarında düzenli olarak bakımlar ve yeni rota güncellemeleri yapılıyor.

Metrolar büyük şehirlerde en yaygın kullanılan toplu taşımlardan biri. Sizler de takdir edersiniz ki büyük şehirlerdeki metro hatlarında düzenli olarak bakımlar ve yeni rota güncellemeleri yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Londra'da yeni açılan bir metro ile İstanbul'da açılan bir metroyu karşılaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Londra'da yeni açılan bir metro ile İstanbul'da açılan bir metroyu karşılaştırdı.

Londra'da açılan bir metro böyle görünürken,

Londra'da açılan bir metro böyle görünürken,

İstanbul'daki metro bu şekilde görünüyordu.

İstanbul'daki metro bu şekilde görünüyordu.

İstanbul'daki bu yeni metronun Londra'daki 10 milyon sterlin değerindeki metrodan çok çok farklı olması sosyal medyada tepki gördü.👇

İstanbul'daki bu yeni metronun Londra'daki 10 milyon sterlin değerindeki metrodan çok çok farklı olması sosyal medyada tepki gördü.👇
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Londra'da henüz bitmemiş bir metro istasyonunu paylaşanlar da vardı...

Londra'da henüz bitmemiş bir metro istasyonunu paylaşanlar da vardı...
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