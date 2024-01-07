Titanik Faciasından Sağ Kurtulan Goldsmith Ailesinin Göz Dolduran Trajik Hikayesi

Asıl çile o zaman başladı. kurtarma gemisi Carpathia'nın gelmesi birkaç saat sürdü. O esnada Kuzey Atlantik'in buz gibi sularında 705 kişi yüzüyordu. Anne Goldsmith ve oğlu Frankie teknede yüzerken Titanik'in batmasına şahit oldular. Frankie'nin bunu görmemesi için çabalansa da küçük çocuk o anlara anbean şahit oldu.