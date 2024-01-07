Titanik Faciasından Sağ Kurtulan Goldsmith Ailesinin Göz Dolduran Trajik Hikayesi
Titanik Faciasından Sağ Kurtulan Goldsmith Ailesinin Göz Dolduran Trajik Hikayesi
Kaynak: https://www.titanicuniverse.com/frank...
15 Nisan 1912'de Titanik, buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'in soğuk suyuna battı. O esnada gemide Goldsmith ailesinin üyeleri de vardı. Frankie Goldsmith ve ailesi, filikaya binerek New York'ta kendilerine tertemiz bir sayfa açsalar da bu süreçte binbir zorluk atlattılar. Frank John William Goldsmith'in hikayesine gelin beraber bakalım...
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15 Nisan 1912'de Titanik, buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'in soğuk suyuna battı. O esnada 1500'e yakın insan hala güvertedeydi.
Bu trajik olay filmlere ve kitaplara konu olmuş ve yıllarca konuşulmuştu.
Bugün sizleri tekrardan Titanik'in battığı tarihe götüreceğiz ve o iç burkan kazadan sağ kurtulan Frank John Williams Goldsmith ile tanıştıracağız.
Goldsmith ailesi, Titanik'te "Üçüncü Sınıf" yolcu bileti satın aldı. Goldsmith ailesi, yalnız değildi. Yanlarında iki arkadaşı daha vardı.
14 Nisan 1912 gecesi Titanik çarptığında, Frank Goldsmith eriyen buzun metalleri titrettiğini hissetti. Akabinde de oğlunu, kapısını ve kendisiyle birlikte seyahat eden iki arkadaşını uyandırdı.
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Goldsmith, filikadan Titanik'in tüm lavabosunu görebiliyordu. Sabah 2 sularında Titanik yavaş yavaş dibe batmaya başladı.
Kurtarma gemisi Carpathia geldikten sonra 705 Titanik yolcusuna ev sahipliği yaptı.
New York'a vardıklarında Frankie Goldsmith ve ailesi, Michigan'a yardım alarak ulaştılar.
Frankie büyüdükten sonra Titanik hakkında bir kitap yazdı: Kitapta evinin yanında bir beyzbol sahası olduğundan ve bu sahadan gelen bağırma seslerini Titanik'teki insanların bağırma sesine benzettiğinden bahsetti.
Frankie'nin 1982 yılında 79 yaşına geldiğinde hayatını kaybetti. Kendisinin son dileği küllerinin Titanik'in battığı yere dökülmesiydi.
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