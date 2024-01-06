Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Kafasını Yakan Birbirinden İlginç Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Kafasını Yakan Birbirinden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 13:01

Instagram günümüzde kullanılan en yaygın platformlardan bir tanesi. Gezdiğimiz yerleri, yediğimiz şeyleri ve daha envai çeşit anılarımızı paylaşırken keyifli vakit geçiriyoruz. Fakat bu Instagram kullanıcıları fotoğraf olayını biraz daha üst noktaya taşımış. Photoshoplu fotoğraflarla akıllara durgunluk veren kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize göz atmayı unutmayın;

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hazırsanız ilk bu fotoğrafla başlayalım...

1. Hazırsanız ilk bu fotoğrafla başlayalım...

2. "Instagram vs gerçek hayat"

2. "Instagram vs gerçek hayat"

3. "Hollywood filtresi..."

3. "Hollywood filtresi..."

4. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

4. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
4. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

5. Çok doğal (!) bir çalışma olmuş.

5. Çok doğal (!) bir çalışma olmuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yok artık!

6. Yok artık!
6. Yok artık!

7. "Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği."

7. "Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği."

8. 👇

8. 👇

9. "Gözüne ne olmuş?"

9. "Gözüne ne olmuş?"

10. "Ürkütücü."

10. "Ürkütücü."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Nitelikli dolandırıcılık."

11. "Nitelikli dolandırıcılık."
11. "Nitelikli dolandırıcılık."

12. "Böyle bir fotoğraf neden var?"

12. "Böyle bir fotoğraf neden var?"

13. "Kandırıldık!"

13. "Kandırıldık!"

14. "Gerçekten inanamıyorum..."

14. "Gerçekten inanamıyorum..."

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yoruma bırakmayı unutmayın...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın