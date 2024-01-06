Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Kafasını Yakan Birbirinden İlginç Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizin Kafasını Yakan Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram günümüzde kullanılan en yaygın platformlardan bir tanesi. Gezdiğimiz yerleri, yediğimiz şeyleri ve daha envai çeşit anılarımızı paylaşırken keyifli vakit geçiriyoruz. Fakat bu Instagram kullanıcıları fotoğraf olayını biraz daha üst noktaya taşımış. Photoshoplu fotoğraflarla akıllara durgunluk veren kişilere beraber bakalım.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hazırsanız ilk bu fotoğrafla başlayalım...
2. "Instagram vs gerçek hayat"
3. "Hollywood filtresi..."
4. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
5. Çok doğal (!) bir çalışma olmuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yok artık!
7. "Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği."
8. 👇
9. "Gözüne ne olmuş?"
10. "Ürkütücü."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Nitelikli dolandırıcılık."
12. "Böyle bir fotoğraf neden var?"
13. "Kandırıldık!"
14. "Gerçekten inanamıyorum..."
15. Ve son olarak...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın