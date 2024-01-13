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Cinayete Teşebbüs Nedeniyle Polislerden Kaçarken Kameralara Yansıyan Adam Hakkındaki Ayrıntılar Ortaya Çıktı!

Cinayete Teşebbüs Nedeniyle Polislerden Kaçarken Kameralara Yansıyan Adam Hakkındaki Ayrıntılar Ortaya Çıktı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 15:23

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Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Praia do Murubira plajında meydana gelen şok edici olayda, 24 yaşındaki Gerson Carvalho Alencar Correia isimli bir adam, cinayete teşebbüsten tutuklandı. Fakat tutuklanmadan önce var gücüyle kaçmaya çalışan adamın görüntüleri viral oldu!

Kaynak: https://x.com/CureBore/status/1745629...
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2 Ocak'ta Brezilya'da gerçek anlamda kan donduran bir yaşandı.

2 Ocak'ta Brezilya'da gerçek anlamda kan donduran bir yaşandı.

Praia do Murubira plajında meydana gelen şok edici olayda, 24 yaşındaki Gerson Carvalho Alencar Correia isimli bir adam, cinayete teşebbüsten tutuklandı.

Salı günü öğleden sonra gerçekleşen olayda, Gerson'ın bir kadına şişeyle saldırdığı görüldü. Bu şiddete tanık olanlar da adamı kovaladı ve polis ekipleri gözaltına almaya çalıştı.

Salı günü öğleden sonra gerçekleşen olayda, Gerson'ın bir kadına şişeyle saldırdığı görüldü. Bu şiddete tanık olanlar da adamı kovaladı ve polis ekipleri gözaltına almaya çalıştı.

Gerson isimli adamın kaçış anları kameralara yansıdı ve sosyal medyada tam anlamıyla viral oldu. Saldırının kurbanı ise hastaneye kaldırıldı.

Gerson isimli adamın kaçış anları kameralara yansıdı ve sosyal medyada tam anlamıyla viral oldu. Saldırının kurbanı ise hastaneye kaldırıldı.

Her ne kadar kaçmaya çalışsa da kısa bir süre sonra ekipler tarafından yakalanan adam, tartışma sonrası böyle bir saldırının meydana geldiğini söyledi.

Polis ekibi ise, "Kadın cinayetine teşebbüs suçundan dolayı suçüstü yakalandı. Mağdura ise sağlık ekiplerince gerekli müdahaleler yapıldı." dedi.

Polis ekibi ise, "Kadın cinayetine teşebbüs suçundan dolayı suçüstü yakalandı. Mağdura ise sağlık ekiplerince gerekli müdahaleler yapıldı." dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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