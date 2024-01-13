Cinayete Teşebbüs Nedeniyle Polislerden Kaçarken Kameralara Yansıyan Adam Hakkındaki Ayrıntılar Ortaya Çıktı!

Kaynak: https://x.com/CureBore/status/1745629...
Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Praia do Murubira plajında meydana gelen şok edici olayda, 24 yaşındaki Gerson Carvalho Alencar Correia isimli bir adam, cinayete teşebbüsten tutuklandı. Fakat tutuklanmadan önce var gücüyle kaçmaya çalışan adamın görüntüleri viral oldu!
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2 Ocak'ta Brezilya'da gerçek anlamda kan donduran bir yaşandı.
Salı günü öğleden sonra gerçekleşen olayda, Gerson'ın bir kadına şişeyle saldırdığı görüldü. Bu şiddete tanık olanlar da adamı kovaladı ve polis ekipleri gözaltına almaya çalıştı.
Gerson isimli adamın kaçış anları kameralara yansıdı ve sosyal medyada tam anlamıyla viral oldu. Saldırının kurbanı ise hastaneye kaldırıldı.
Polis ekibi ise, "Kadın cinayetine teşebbüs suçundan dolayı suçüstü yakalandı. Mağdura ise sağlık ekiplerince gerekli müdahaleler yapıldı." dedi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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