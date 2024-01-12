Vurgun Yaparak Birçok Yatırımcıyı Mağdur Eden Hyperverse Şirketinin CEO'sunun 'Sahte' Olduğu Ortaya Çıktı!
Vurgun Yaparak Birçok Yatırımcıyı Mağdur Eden Hyperverse Şirketinin CEO'sunun 'Sahte' Olduğu Ortaya Çıktı!
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Teknoloji ve yatırım dünyasını yakından takip ediyorsanız Hyperverse'ü duymuşsunuzdur. Şirket, geçtiğimiz aylarda iflas etmişti.
Şirket son günlerde bomba gibi bir iddiayla gündemde! İngiliz oyuncu ve sunucu Steven Harrison'ın CEO olarak 'rol yaptığı' ve bu süreçte milyonlarca dolar vurgun yaptığı iddia edildi.
The Guardian ile yaptığı röportajda Steven Harrison, bu 'rolün' arkadaşı tarafından teklif edildiğini ve hiçbir şekilde dolandırıcılık olmadığını dile getirdi.
"Kağıdı ilk okuduğumda gerçekten çok 'sofistike' bulmuştum. Ama hiçbir şekilde internete girip Steven Reece Lewis hakkında araştırma yapmadım."
9 aylık süreçte Harrison, 5 bin dolara yakın gelir elde etti, kendisine suit ve birçok lüks eşya aldı.
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Dün yaptığı açıklamada ise Harrison, "Gerçekten çok üzgünüm, keşke bir çözümü olsaydı." diye konuştu.
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