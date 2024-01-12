Vurgun Yaparak Birçok Yatırımcıyı Mağdur Eden Hyperverse Şirketinin CEO'sunun 'Sahte' Olduğu Ortaya Çıktı!

Büyük vurgun yaparak birçok yatırımcıya mağdur eden Hyperverse şirketi, geçtiğimiz aylarda iflas etmişti. Fakat bu sefer de ünlü şirketin CEO'sunun aslında bak biri olduğu ve 'rol' yaptığı ortaya çıktı.

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