Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Vurgun Yaparak Birçok Yatırımcıyı Mağdur Eden Hyperverse Şirketinin CEO'sunun 'Sahte' Olduğu Ortaya Çıktı!

Vurgun Yaparak Birçok Yatırımcıyı Mağdur Eden Hyperverse Şirketinin CEO'sunun 'Sahte' Olduğu Ortaya Çıktı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 11:46

Büyük vurgun yaparak birçok yatırımcıya mağdur eden Hyperverse şirketi, geçtiğimiz aylarda iflas etmişti. Fakat bu sefer de ünlü şirketin CEO'sunun aslında bak biri olduğu ve 'rol' yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: 1, 2

İçeriğin Devamı Aşağıda

Teknoloji ve yatırım dünyasını yakından takip ediyorsanız Hyperverse'ü duymuşsunuzdur. Şirket, geçtiğimiz aylarda iflas etmişti.

Teknoloji ve yatırım dünyasını yakından takip ediyorsanız Hyperverse'ü duymuşsunuzdur. Şirket, geçtiğimiz aylarda iflas etmişti.

Şirket son günlerde bomba gibi bir iddiayla gündemde! İngiliz oyuncu ve sunucu Steven Harrison'ın CEO olarak 'rol yaptığı' ve bu süreçte milyonlarca dolar vurgun yaptığı iddia edildi.

Şirket son günlerde bomba gibi bir iddiayla gündemde! İngiliz oyuncu ve sunucu Steven Harrison'ın CEO olarak 'rol yaptığı' ve bu süreçte milyonlarca dolar vurgun yaptığı iddia edildi.

The Guardian ile yaptığı röportajda Steven Harrison, bu 'rolün' arkadaşı tarafından teklif edildiğini ve hiçbir şekilde dolandırıcılık olmadığını dile getirdi.

The Guardian ile yaptığı röportajda Steven Harrison, bu 'rolün' arkadaşı tarafından teklif edildiğini ve hiçbir şekilde dolandırıcılık olmadığını dile getirdi.

İlk başta anlaşmayı okuduğunda şüphelense de büyük şirketlerin Hyperverse hakkındaki 'güvenilir' tutumu, Harrison'ı bu işe ikna etti.  Steven Harrison, 'Steven Reece Lewis' isimli bir CEO 'rolünü' oynayacaktı.

"Kağıdı ilk okuduğumda gerçekten çok 'sofistike' bulmuştum. Ama hiçbir şekilde internete girip Steven Reece Lewis hakkında araştırma yapmadım."

"Kağıdı ilk okuduğumda gerçekten çok 'sofistike' bulmuştum. Ama hiçbir şekilde internete girip Steven Reece Lewis hakkında araştırma yapmadım."

9 aylık süreçte Harrison, 5 bin dolara yakın gelir elde etti, kendisine suit ve birçok lüks eşya aldı.

9 aylık süreçte Harrison, 5 bin dolara yakın gelir elde etti, kendisine suit ve birçok lüks eşya aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dün yaptığı açıklamada ise Harrison, "Gerçekten çok üzgünüm, keşke bir çözümü olsaydı." diye konuştu.

Dün yaptığı açıklamada ise Harrison, "Gerçekten çok üzgünüm, keşke bir çözümü olsaydı." diye konuştu.

Harrison'ın canlandırdığı Lewis karakteri ise 'yüz tanıma' sistemiyle açığa çıkarıldı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın