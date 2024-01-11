Grönland, Kilometrelerce Uzaklıktan Dubai'ye Yüz Bin Yıllık Buz Gönderiyor
Grönland, Kilometrelerce Uzaklıktan Dubai'ye Yüz Bin Yıllık Buz Gönderiyor
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Grönland'ın başkenti Nuuk merkezli Arctic Ice şirketi, Kuzey Kutbu buzullarından 100 bin yıllık buz alıyor ve yurt dışına ihraç ediyor. Bu buzlar kokteyl barlarının yanı sıra diğer alanlarda da kullanılacak.
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Sizler de takdir edersiniz ki küresel ısınma sebebiyle dünyadaki buz kütlelerinde büyük bir azalma görülüyor.
Dubai gibi sıcak yerlerde ise bu durum çok daha kritik. Bu nedenle Grönland'ın başkenti Nuuk merkezli bir şirket olan Arctic Ece, Kuzey Kutbu buzullarından 100 bin yıllık buz alıyor ve yurt dışına ihraç ediyor.
Şirket, buz kütlelerini "Grönland'ın en saf buzları" olarak nitelendiriyor.
"Buz tabakalarının bu kısımları herhangi bir toprakla temas etmemiş veya insan faaliyetleri nedeniyle kirlenmemiştir."
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Arctic Ice'ın kurucu ortağı Malik V Rasmussen, Grönland için yeni bir gelir kaynağı bulmak istediğini dile getirdi.
Bazı kaynaklara göre buz büyük plastik kasalara konur, ardında nuuka'a geri götürülür ve Danimarka'ya taşınan soğutulmuş nakliye konteynerlerine konur.
Arcitc Ice, ilk 20 metrik ton bozu göndermiş olsa da bu durumun son derece çevreci olduğunu dile getiriyor.
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