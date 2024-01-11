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Grönland, Kilometrelerce Uzaklıktan Dubai'ye Yüz Bin Yıllık Buz Gönderiyor

Grönland, Kilometrelerce Uzaklıktan Dubai'ye Yüz Bin Yıllık Buz Gönderiyor

Dubai
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 16:55

Grönland'ın başkenti Nuuk merkezli Arctic Ice şirketi, Kuzey Kutbu buzullarından 100 bin yıllık buz alıyor ve yurt dışına ihraç ediyor. Bu buzlar kokteyl barlarının yanı sıra diğer alanlarda da kullanılacak.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Sizler de takdir edersiniz ki küresel ısınma sebebiyle dünyadaki buz kütlelerinde büyük bir azalma görülüyor.

Sizler de takdir edersiniz ki küresel ısınma sebebiyle dünyadaki buz kütlelerinde büyük bir azalma görülüyor.

Dubai gibi sıcak yerlerde ise bu durum çok daha kritik. Bu nedenle Grönland'ın başkenti Nuuk merkezli bir şirket olan Arctic Ece, Kuzey Kutbu buzullarından 100 bin yıllık buz alıyor ve yurt dışına ihraç ediyor.

Dubai gibi sıcak yerlerde ise bu durum çok daha kritik. Bu nedenle Grönland'ın başkenti Nuuk merkezli bir şirket olan Arctic Ece, Kuzey Kutbu buzullarından 100 bin yıllık buz alıyor ve yurt dışına ihraç ediyor.

Firmanın dediğine göre buz binlerce yıl sıkışık bir şekilde kaldığı için kabarcık barındırmıyor. Bu nedenle de normal buzdan daha yavaş eriyor.

Şirket, buz kütlelerini "Grönland'ın en saf buzları" olarak nitelendiriyor.

Şirket, buz kütlelerini "Grönland'ın en saf buzları" olarak nitelendiriyor.

'Arktik Buz, doğrudan 100 bin yıldan fazla bir süredir donmuş bir durumda olan Kuzey Kutbu'ndaki doğal buzlardan elde edilir.'

"Buz tabakalarının bu kısımları herhangi bir toprakla temas etmemiş veya insan faaliyetleri nedeniyle kirlenmemiştir."

"Buz tabakalarının bu kısımları herhangi bir toprakla temas etmemiş veya insan faaliyetleri nedeniyle kirlenmemiştir."
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Arctic Ice'ın kurucu ortağı Malik V Rasmussen, Grönland için yeni bir gelir kaynağı bulmak istediğini dile getirdi.

Arctic Ice'ın kurucu ortağı Malik V Rasmussen, Grönland için yeni bir gelir kaynağı bulmak istediğini dile getirdi.

Verdiği demeçte, 'Grönland'da tüm paramızı balıktan ve turizmden kazanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bazı kaynaklara göre buz büyük plastik kasalara konur, ardında nuuka'a geri götürülür ve Danimarka'ya taşınan soğutulmuş nakliye konteynerlerine konur.

Bazı kaynaklara göre buz büyük plastik kasalara konur, ardında nuuka'a geri götürülür ve Danimarka'ya taşınan soğutulmuş nakliye konteynerlerine konur.

Arcitc Ice, ilk 20 metrik ton bozu göndermiş olsa da bu durumun son derece çevreci olduğunu dile getiriyor.

Arcitc Ice, ilk 20 metrik ton bozu göndermiş olsa da bu durumun son derece çevreci olduğunu dile getiriyor.

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