Kendine Özel Adasında Dünyaca Ünlü İsimlerle Cinsel İstismar Ağı Kurduğu Söylenen Jeffrey Epstein Kimdir?

Ailesiyle birlikte Sea Gate adlı bir mahallede yaşadı. Matematikte yetenekli bir öğrenciydi ve aynı zamanda piyano çalmada da başarılıydı. Lafayette Lisesi'nde eğitim gördü ve bu süre zarfında anti-Semitik olaylarla karşılaşmış olabilir. Üniversite eğitimine Cooper Union for the Advancement of Science and Art'ta başladı, ancak daha sonra New York Üniversitesi ve Courant Matematik Bilimleri Enstitüsü'ne transfer oldu. NYU'da üç yıl okudu, ancak mezun olamadı.