Kendine Özel Adasında Dünyaca Ünlü İsimlerle Cinsel İstismar Ağı Kurduğu Söylenen Jeffrey Epstein Kimdir?

Olay, üvey kızının zengin bir adam tarafından istismar edildiğini iddia eden bir kadın polis tarafından bildirildi. FBI da hızlı bir şekilde soruşturmaya dahil oldu. Daha sonra başka suçlamalar da ortaya çıktı ve ABD savcısı Alexander Acosta (daha sonra Çalışma Bakanı oldu) bir ceza davası hazırlamaya başladı. İddia edilen kurbanların sayısı yaklaşık 40'a çıktığında, Epstein'ın sadece 13 ay hapis cezası alması ve haftanın altı günü ofisinde çalışmasına izin verilmesi için 2008'de hükümet ile bir anlaşma yapıldı. Acosta, istihbarat yetkililerinin Epstein'ı geri çekmelerini söylediği ve Epstein'ın başka bir federal dava için önemli bir kişi olduğunu belirttiği için anlaşmanın yumuşak olduğunu savundu. Epstein hakkında bir dizi hukuk davası açıldı ve 2023'te JPMorgan Chase ve Deutsche Bank AG, Epstein'ın cinsel suçlar işlemesine bilerek olanak sağlamakla suçlandı.