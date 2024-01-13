Kendine Özel Adasında Dünyaca Ünlü İsimlerle Cinsel İstismar Ağı Kurduğu Söylenen Jeffrey Epstein Kimdir?
Kendine Özel Adasında Dünyaca Ünlü İsimlerle Cinsel İstismar Ağı Kurduğu Söylenen Jeffrey Epstein Kimdir?
Kaynak: https://www.britannica.com/biography/...
Jeffrey Epstein, Amerikalı finansçı ve milyarder iş insanıdır. Finans başarılarına rağmen, Epstein'in adı cinsel suçlar ve insan ticaretiyle anılmaktadır. 2019'da tutuklandı, 2020'de intihar etti. Cinsel istismar iddiaları ve ölümü, geniş çaplı tartışmalara neden oldu, toplumda güç dinamikleri konusundaki soruları gündeme getirdi. Peki istismar olaylarının arkasındaki Jeffrey Epstein aslında kim?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kurduğu 'İstismar adası' ile yüzlerce kadın ve çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein, son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi.
Peki tüm bu olayların perde arkasındaki Jeffrey Epstein kimdir?
Jeffrey Epstein, Paula ve Seymour Epstein'ın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Jeffrey Epstein, 1974 yılında, mezuniyet diploması olmamasına rağmen Manhattan'daki özel Dalton Okulu'nda fizik ve matematik dersleri vermeye başladı.
Jeffrey Epstein, 1980 yılında Bear Stearns'e katıldı ve 1984 yılında ortak oldu. Ancak Epstein, 1981 yılında kendi işini kurmak için şirketten ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Jeffrey Epstein 1990'larda vergi cenneti olan ABD Virgin Adaları'ndaki St. Thomas adasında işlerini yürütmeye başladı ve burada Little St. James adasını satın aldı.
Jeffrey Epstein ilk olarak 2005 yılında Palm Beach'te cinsel istismarla suçlandı.
Epstein skandalının ortaya çıkmasının ardından, 2018 yılında bir gazeteci 80'den fazla mağdurun Epstein ya da ortakları tarafından cinsel istismara uğradığını keşfetti.
Resmi otopsi Epstein'ın ölümünün intihar olduğuna işaret etse de, Epstein'in avukatları kanıtların cinayete işaret ettiğini savunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda