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Kendine Özel Adasında Dünyaca Ünlü İsimlerle Cinsel İstismar Ağı Kurduğu Söylenen Jeffrey Epstein Kimdir?

Kendine Özel Adasında Dünyaca Ünlü İsimlerle Cinsel İstismar Ağı Kurduğu Söylenen Jeffrey Epstein Kimdir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 15:27

Jeffrey Epstein, Amerikalı finansçı ve milyarder iş insanıdır. Finans başarılarına rağmen, Epstein'in adı cinsel suçlar ve insan ticaretiyle anılmaktadır. 2019'da tutuklandı, 2020'de intihar etti. Cinsel istismar iddiaları ve ölümü, geniş çaplı tartışmalara neden oldu, toplumda güç dinamikleri konusundaki soruları gündeme getirdi. Peki istismar olaylarının arkasındaki Jeffrey Epstein aslında kim?

Kaynak: https://www.britannica.com/biography/...
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Kurduğu 'İstismar adası' ile yüzlerce kadın ve çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein, son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi.

Kurduğu 'İstismar adası' ile yüzlerce kadın ve çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein, son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi.

Peki tüm bu olayların perde arkasındaki Jeffrey Epstein kimdir?

Peki tüm bu olayların perde arkasındaki Jeffrey Epstein kimdir?

Jeffrey Epstein (d. 20 Ocak 1953, Brooklyn, New York, ABD - ö. 10 Ağustos 2019, Manhattan) cinsel istismarcı olarak bilinen bir finansçıdır. Epstein, sürdürdüğü başarılı finans kariyeri sayesinde multimilyoner olmuş ve son derece varlıklı kişileri, önde gelen siyasetçileri ve hatta kraliyet ailesini içeren bir sosyal çevre geliştirmiştir. Sonunda, kendisi ve suç ortaklarının kadınları ve kızları kendisiyle ve seçkin ortaklarıyla istismar için tedarik ettiği geniş bir insan kaçakçılığı operasyonunu yürütmekle suçlandı. Epstein 2019 yılında hapisteyken ve istismar ticareti davasını beklerken öldü. Ölümü resmi olarak intihar olarak kabul edilse de, ölümünü çevreleyen koşullar çok sayıda komplo teorisine konu oldu.

Jeffrey Epstein, Paula ve Seymour Epstein'ın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Jeffrey Epstein, Paula ve Seymour Epstein'ın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesiyle birlikte Sea Gate adlı bir mahallede yaşadı. Matematikte yetenekli bir öğrenciydi ve aynı zamanda piyano çalmada da başarılıydı. Lafayette Lisesi'nde eğitim gördü ve bu süre zarfında anti-Semitik olaylarla karşılaşmış olabilir. Üniversite eğitimine Cooper Union for the Advancement of Science and Art'ta başladı, ancak daha sonra New York Üniversitesi ve Courant Matematik Bilimleri Enstitüsü'ne transfer oldu. NYU'da üç yıl okudu, ancak mezun olamadı.

Jeffrey Epstein, 1974 yılında, mezuniyet diploması olmamasına rağmen Manhattan'daki özel Dalton Okulu'nda fizik ve matematik dersleri vermeye başladı.

Jeffrey Epstein, 1974 yılında, mezuniyet diploması olmamasına rağmen Manhattan'daki özel Dalton Okulu'nda fizik ve matematik dersleri vermeye başladı.

Epstein, öğrencilerinin çoğu ülkenin en zengin ailelerinden bazılarına mensuptu. Öğrencilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiaları da vardı, özellikle lise öğrencilerinin partiye katıldığı ve burada kızlara karşı aşırı ilgili davrandığı belirtiliyor. Bununla birlikte, o zamanlar cinsel istismarla suçlanmamıştı. Epstein, bir veli toplantısında bir öğrencinin babasını etkiledi ve bu da Epstein'ın aynı zamanda Dalton velisi olan Bear Stearns'ün CEO'su Alan Greenberg'e yönlendirilmesine yol açtı. Epstein'ın öğretmenlik becerilerinin yetersiz olduğu değerlendirilmesiyle 1975-76 öğretim yılı sonunda Dalton'dan görevinden alındı. Bunun üzerine kısa bir süre sonra Bear Stearns'ta çalışmaya başladı.

Jeffrey Epstein, 1980 yılında Bear Stearns'e katıldı ve 1984 yılında ortak oldu. Ancak Epstein, 1981 yılında kendi işini kurmak için şirketten ayrıldı.

Jeffrey Epstein, 1980 yılında Bear Stearns'e katıldı ve 1984 yılında ortak oldu. Ancak Epstein, 1981 yılında kendi işini kurmak için şirketten ayrıldı.

Epstein'ın kişisel mali durumu ve iş uygulamaları giderek daha şüpheli hale geldi. Bazı iş ortakları, Epstein'ın ultra zenginler için parayı geri alan bir 'ödül avcısı' olarak tanımladı. Epstein, 1987 yılında Towers Financial Corporation yöneticisi Steven J. Hoffenberg ile çalışmaya başladı, ancak çoğunlukla başarısız olan şirket devralma girişimleri gerçekleştirdi. 1988 yılında J. Epstein & Company adlı bir danışmanlık firması kurdu ve yaklaşık 20 yıl boyunca en büyük müşterisi, milyarder perakende patronu Leslie H. Wexner oldu. Epstein, Wexner'in varlıklarını yöneterek büyük bir gelir sağladı.

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Jeffrey Epstein 1990'larda vergi cenneti olan ABD Virgin Adaları'ndaki St. Thomas adasında işlerini yürütmeye başladı ve burada Little St. James adasını satın aldı.

Jeffrey Epstein 1990'larda vergi cenneti olan ABD Virgin Adaları'ndaki St. Thomas adasında işlerini yürütmeye başladı ve burada Little St. James adasını satın aldı.

Aynı bölgede Great St. James adasını da satın aldı. Ayrıca Epstein'ın Manhattan'da büyük bir malikanesi vardı ve ayrıca Palm Beach, Florida; Paris ve New Mexico'da da mülkleri bulunuyordu. Epstein'ın malikanesinde gizli kameralar olduğu ve zengin ortaklarının gerçekleştirdiği istismar eylemlerini kaydettiği iddia ediliyordu. Ayrıca Virgin Adaları'nda yaşayanlar tarafından 'Lolita Ekspresi' diye adlandırılan özel jetiyle seyahat edenleri de kaydediyordu. Listede, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Donald Trump, ünlü avukat ve Harvard Üniversitesi hukuk profesörü Alan Dershowitz ve sonunda Epstein'ın reşit olmayan bir kurbanıyla defalarca birliktelik yaşamakla suçlanan York Dükü Prens Andrew gibi birçok ünlü isim bulunuyordu.

Jeffrey Epstein ilk olarak 2005 yılında Palm Beach'te cinsel istismarla suçlandı.

Jeffrey Epstein ilk olarak 2005 yılında Palm Beach'te cinsel istismarla suçlandı.

Olay, üvey kızının zengin bir adam tarafından istismar edildiğini iddia eden bir kadın polis tarafından bildirildi. FBI da hızlı bir şekilde soruşturmaya dahil oldu. Daha sonra başka suçlamalar da ortaya çıktı ve ABD savcısı Alexander Acosta (daha sonra Çalışma Bakanı oldu) bir ceza davası hazırlamaya başladı. İddia edilen kurbanların sayısı yaklaşık 40'a çıktığında, Epstein'ın sadece 13 ay hapis cezası alması ve haftanın altı günü ofisinde çalışmasına izin verilmesi için 2008'de hükümet ile bir anlaşma yapıldı. Acosta, istihbarat yetkililerinin Epstein'ı geri çekmelerini söylediği ve Epstein'ın başka bir federal dava için önemli bir kişi olduğunu belirttiği için anlaşmanın yumuşak olduğunu savundu. Epstein hakkında bir dizi hukuk davası açıldı ve 2023'te JPMorgan Chase ve Deutsche Bank AG, Epstein'ın cinsel suçlar işlemesine bilerek olanak sağlamakla suçlandı.

Epstein skandalının ortaya çıkmasının ardından, 2018 yılında bir gazeteci 80'den fazla mağdurun Epstein ya da ortakları tarafından cinsel istismara uğradığını keşfetti.

Epstein skandalının ortaya çıkmasının ardından, 2018 yılında bir gazeteci 80'den fazla mağdurun Epstein ya da ortakları tarafından cinsel istismara uğradığını keşfetti.

Bu ifşa, Epstein'a yönelik cinsel suç iddialarının yeniden incelenmesine yol açtı. 2019 yılında Epstein'e karşı ikinci bir ceza davası açıldı ve cinsel istismar ağı kurma suçlamasıyla tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Ancak, onun hapishaneye girişinin ardından, Manhattan'daki hapishane hücresinde intihara teşebbüsle uyumlu yaralar söz konusu oldu. Ne var ki, hücre arkadaşı hücreden çıkarıldı ve yerine başkası konulmadı, böylece Epstein üç saat boyunca gardiyanlar tarafından kontrol edilmedi. Hücrenin dışındaki kameraların da arızalı olduğu belirlendi. Tüm bu olaylar, Epstein'ın ölümünden önceki döneme işaret etmektedir.

Resmi otopsi Epstein'ın ölümünün intihar olduğuna işaret etse de, Epstein'in avukatları kanıtların cinayete işaret ettiğini savunuyor.

Resmi otopsi Epstein'ın ölümünün intihar olduğuna işaret etse de, Epstein'in avukatları kanıtların cinayete işaret ettiğini savunuyor.

Ölümü ve onu çevreleyen koşullar pek çok varsayıma konu olmuştur. Ölümünün ardından, uzun süreli ortağı Ghislaine Maxwell 2021 yılında genç kızların cinsel istismarı konusunda Epstein'a yardım etmekten suçlu bulundu.

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