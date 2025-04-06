Özgür Özel Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi
Özgür Özel Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi
CHP'nin Olağanüstü Kurultayı’nda sonuç belli oldu. Özgür Özel 1171 geçerli oyların tamamını alarak CHP’nin yeniden Genel Başkanı oldu. Kurultay’da 1276 delege oy kullandı. Öte yandan Özgür Özel, Kurultay'da tek adaydı.
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Özgür Özel, yeniden CHP’nin Genel Başkanı seçildi: Bin 171 geçerli oyun tamamını aldı.
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CHP resmi X hesabından Özel'in yeniden başkan seçilmesinin ardından paylaşım yapıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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