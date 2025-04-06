Özgür Özel Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’nin partiye kayyum atanması riskine karşı 6 Nisan Pazar günü Olağanüstü Kurultay kararı almıştı.

Olağanüstü Kurultay’da bugün CHP’nin genel başkanı seçilmesi için oylar kullanıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylığını açıklamış ancak bugün adaylıktan çekilmişti.

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek ise imzaların ve müracaatları teslim etmeye 5 dakika geç kaldıkları için Divan tarafından kabul edilmediğini belirtti. Şimşek’in böylece adaylığı düşmüş oldu.

Kurultay'da bin 323 delegeden bin 276 delege oy kullandı. Özgür Özel, geçerli bin 171 oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.