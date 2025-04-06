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Özgür Özel Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi

Özgür Özel Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 14:41

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı’nda sonuç belli oldu. Özgür Özel 1171 geçerli oyların tamamını alarak CHP’nin yeniden Genel Başkanı oldu. Kurultay’da 1276 delege oy kullandı. Öte yandan Özgür Özel, Kurultay'da tek adaydı.

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Özgür Özel, yeniden CHP’nin Genel Başkanı seçildi: Bin 171 geçerli oyun tamamını aldı.

Özgür Özel, yeniden CHP’nin Genel Başkanı seçildi: Bin 171 geçerli oyun tamamını aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’nin partiye kayyum atanması riskine karşı 6 Nisan Pazar günü Olağanüstü Kurultay kararı almıştı. 

Olağanüstü Kurultay’da bugün CHP’nin genel başkanı seçilmesi için oylar kullanıldı. 

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylığını açıklamış ancak bugün adaylıktan çekilmişti. 

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek ise imzaların ve müracaatları teslim etmeye 5 dakika geç kaldıkları için Divan tarafından kabul edilmediğini belirtti. Şimşek’in böylece adaylığı düşmüş oldu. 

Kurultay'da bin 323 delegeden bin 276 delege oy kullandı. Özgür Özel, geçerli bin 171 oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

CHP resmi X hesabından Özel'in yeniden başkan seçilmesinin ardından paylaşım yapıldı.

CHP resmi X hesabından Özel'in yeniden başkan seçilmesinin ardından paylaşım yapıldı.
twitter.com

Paylaşımda 'Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde, hep birlikte iktidar yolunda, hep birlikte cesaretle!' ifadeleri yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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