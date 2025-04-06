CHP’de Kurultay Günü: Ümit Uysal CHP Genel Başkan Adaylığından Çekildi

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. CHP Genel Başkanı’nın seçileceği kurultayda mevcut başkan Özgür Özel yeniden aday.

4 Nisan Cuma günü Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan Adaylığını duyurmuştu. Uysal X hesabından yaptığı paylaşımda “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Adaylığını açıkladı.

Şimşek, adaylığını şu sözlerle paylaşmıştı.

“Önümüze olmazları koyanlara, olmayacak işlere girişenlere, bormalleşip yumuşayanlara, zapt edilemez son kale olan Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerinin kapını kayyumlara açanlara, muhalif hiçbir sese tahammül edemeyenlere, parti kimliğimiz ve mücadelen ruhumuza halel getirenlere, incinen ama incitmeyenler olarak, cesurca ve mertçe söyleyecek sözümüz var. Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık adaylığımı ve iddiamı hem parti kamuoyuna hem de aziz milletimizin takdirlerine sunuyor ve vicdanlarına emanet ediyorum.”