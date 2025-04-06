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CHP’de Kurultay Günü: Ümit Uysal CHP Genel Başkan Adaylığından Çekildi

CHP’de Kurultay Günü: Ümit Uysal CHP Genel Başkan Adaylığından Çekildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 10:57

CHP’nin Olağanüstü Kurultayı Ankara’da gerçekleştiriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden aday olurken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek, genel başkanlığa aday olduklarını duyurmuştu. 

Ümit Uysal, adaylıktan çekildi. Uysal, “Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım” sözleriyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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CHP'de iki isim Özgür Özel'e Kurultay'da rakip olacağını duyurmuştu.

CHP'de iki isim Özgür Özel'e Kurultay'da rakip olacağını duyurmuştu.

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. CHP Genel Başkanı’nın seçileceği kurultayda mevcut başkan Özgür Özel yeniden aday.

4 Nisan Cuma günü Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan Adaylığını duyurmuştu. Uysal X hesabından yaptığı paylaşımda “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullanmıştı. 

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Adaylığını açıkladı.

Şimşek, adaylığını şu sözlerle paylaşmıştı.

“Önümüze olmazları koyanlara, olmayacak işlere girişenlere, bormalleşip yumuşayanlara, zapt edilemez son kale olan Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerinin kapını kayyumlara açanlara, muhalif hiçbir sese tahammül edemeyenlere, parti kimliğimiz ve mücadelen ruhumuza halel getirenlere, incinen ama incitmeyenler olarak, cesurca ve mertçe söyleyecek sözümüz var. Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık adaylığımı ve iddiamı hem parti kamuoyuna hem de aziz milletimizin takdirlerine sunuyor ve vicdanlarına emanet ediyorum.”

Ümit Uysal, Kurultay günü adaylıktan çekildi.

Ümit Uysal, Kurultay günü adaylıktan çekildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini duyurdu. Uysal, 'Partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım. CHP için mücadelem en güçlü şekilde devam edecek. Birleşe birleşe kazanacağız.' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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