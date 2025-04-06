CHP’de Kurultay Günü: Ümit Uysal CHP Genel Başkan Adaylığından Çekildi
CHP’de Kurultay Günü: Ümit Uysal CHP Genel Başkan Adaylığından Çekildi
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı Ankara’da gerçekleştiriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden aday olurken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek, genel başkanlığa aday olduklarını duyurmuştu.
Ümit Uysal, adaylıktan çekildi. Uysal, “Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım” sözleriyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.
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CHP'de iki isim Özgür Özel'e Kurultay'da rakip olacağını duyurmuştu.
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Ümit Uysal, Kurultay günü adaylıktan çekildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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