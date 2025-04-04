CHP’nin 6 Nisan’daki Kurultayında Özgür Özel’e Sürpriz Rakip: Ümit Uysal Adaylığını Açıkladı
CHP’nin 6 Nisan’daki Kurultayında Özgür Özel’e Sürpriz Rakip: Ümit Uysal Adaylığını Açıkladı
CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından partiye kayyum atanması riskine karşı olağanüstü kurultaya gideceğini duyurmuştu. CHP’nin olağanüstü kurultayı 6 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden aday olacak. Ancak Özgür Özel’e sürpriz bir rakip çıktı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan’da CHP Genel Başkan adaylığını X hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
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Ümit Uysal, adaylığını bu videoyla açıkladı 👇
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CHP kayyum riskine karşı 6 Nisan’ı olağanüstü kurultay günü olarak ilan etti.
Ümit Uysal’ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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