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CHP’nin 6 Nisan’daki Kurultayında Özgür Özel’e Sürpriz Rakip: Ümit Uysal Adaylığını Açıkladı

CHP’nin 6 Nisan’daki Kurultayında Özgür Özel’e Sürpriz Rakip: Ümit Uysal Adaylığını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 18:01

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından partiye kayyum atanması riskine karşı olağanüstü kurultaya gideceğini duyurmuştu. CHP’nin olağanüstü kurultayı 6 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden aday olacak. Ancak Özgür Özel’e sürpriz bir rakip çıktı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan’da CHP Genel Başkan adaylığını X hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

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Ümit Uysal, adaylığını bu videoyla açıkladı 👇

CHP kayyum riskine karşı 6 Nisan’ı olağanüstü kurultay günü olarak ilan etti.

CHP kayyum riskine karşı 6 Nisan’ı olağanüstü kurultay günü olarak ilan etti.

CHP Lideri Özgür Özel, kurultayda yeniden aday olacak. CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu veya Kılıçdaroğlu'nun işaret edeceği bir ismin aday olması bekleniyordu. Ancak Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Özgür Özel'e sürpriz bir rakip çıktı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da adaylığını ilan etti.

Ümit Uysal’ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Ümit Uysal’ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
twitter.com

'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı Açıklamamız

Birleşe Birleşe Kazanacağız 

Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. 

Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor. 

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır. 

Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, 

Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, 

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, 

Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, 

Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 

33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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