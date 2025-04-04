Ümit Uysal Kimdir? CHP Genel Başkan Adaylığını Açıklayan Ümit Uysal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
Ümit Uysal Kimdir? CHP Genel Başkan Adaylığını Açıklayan Ümit Uysal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
CHP 6 Nisan'da genel başkan belirlemek için olağanüstü kurultay gerçekleştirecek. Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden aday olmuştu. CHP'li belediye başkanı Ümit Uysal kurultayda CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Bu duyurunun ardından Ümit Uysal'ın siyasi kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Ümit Uysal Kimdir? CHP Genel Başkan Adaylığını Açıklayan Ümit Uysal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
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Ümit Uysal Kimdir?
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Ümit Uysal CHP Genel Başkan Adaylığını Açıkladı
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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