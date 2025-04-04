Ümit Uysal Kimdir? CHP Genel Başkan Adaylığını Açıklayan Ümit Uysal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Ümit Uysal, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Uysal, 1970 yılında öğretmen babasının görev yaptığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. Bir yıl sonra baba Mehmet Ali’nin tayini memleketi Antalya’ya çıktı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Uysal, 1991 yılında mezun oldu. Kendisini sinema ve tiyatroya meraklı birisi olarak nitelendiren Ümit Uysal, üniversite yıllarında çeşitli edebiyat dergilerinde öyküler yazdı. Uysal, 1991 yılında memleketi Antalya’da avukatlığa başladı. 9 Eylül 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerini yürüttü. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçilen Uysal, 2002 yılı genel seçimlerinde Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi. Seçimleri kazanan Uysal, 2019 yılında yeniden aday gösterildi. Ümit Uysal, Mart 2024’te yüzde 62.3’lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Uysal’ın “Lavinya’nın Aşkla İmtihanı” isimli öyküsü bulunuyor.