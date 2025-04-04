onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Ümit Uysal Kimdir? CHP Genel Başkan Adaylığını Açıklayan Ümit Uysal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Ümit Uysal Kimdir? CHP Genel Başkan Adaylığını Açıklayan Ümit Uysal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 18:32

CHP 6 Nisan'da genel başkan belirlemek için olağanüstü kurultay gerçekleştirecek. Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden aday olmuştu. CHP'li belediye başkanı Ümit Uysal kurultayda CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Bu duyurunun ardından Ümit Uysal'ın siyasi kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Ümit Uysal Kimdir? CHP Genel Başkan Adaylığını Açıklayan Ümit Uysal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ümit Uysal Kimdir?

Ümit Uysal Kimdir?

Ümit Uysal, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Uysal, 1970 yılında öğretmen babasının görev yaptığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. Bir yıl sonra baba Mehmet Ali’nin tayini memleketi Antalya’ya çıktı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Uysal, 1991 yılında mezun oldu. Kendisini sinema ve tiyatroya meraklı birisi olarak nitelendiren Ümit Uysal, üniversite yıllarında çeşitli edebiyat dergilerinde öyküler yazdı. Uysal, 1991 yılında memleketi Antalya’da avukatlığa başladı. 9 Eylül 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerini yürüttü. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçilen Uysal, 2002 yılı genel seçimlerinde  Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi. Seçimleri kazanan Uysal, 2019 yılında yeniden aday gösterildi. Ümit Uysal, Mart 2024’te yüzde 62.3’lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Uysal’ın “Lavinya’nın Aşkla İmtihanı” isimli öyküsü bulunuyor.

Ümit Uysal CHP Genel Başkan Adaylığını Açıkladı

Ümit Uysal CHP Genel Başkan Adaylığını Açıkladı

Uysal, 6 Nisan'da gerçekleştirilecek CHP olağanüstü kurultayında genel başkanlık için adaylığını duyurdu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, '33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için tıklayınız 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın