CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’ye olası kayyum atanması girişimlerinin önüne geçmek amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Özgür Özel'in aday olarak katılacağı kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olabileceği iddia edilmişti ancak Kılıçdaroğlu 'aday olmayacağım' dedi. Bu kararın ardından arka arkaya yeni isimler adaylık için anılmaya başlandı. Dün Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıklarken Tunç Soyer adı da kulislerde konuşuldu ancak bunun yanlış olduğu öğrenildi. Bugün ise üçüncü bir isim adaylığını duyurdu.