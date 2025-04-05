CHP'nin Olağanüstü Kurultayında Yeni Aday Berhan Şimşek Oldu
CHP'nin Olağanüstü Kurultayında Yeni Aday Berhan Şimşek Oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’ye olası kayyum atanması girişimlerinin önüne geçmek amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.
Özgür Özel'in aday olarak katılacağı kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olabileceği iddia edilmişti ancak Kılıçdaroğlu 'aday olmayacağım' dedi. Bu kararın ardından arka arkaya yeni isimler adaylık için anılmaya başlandı. Dün Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıklarken Tunç Soyer adı da kulislerde konuşuldu ancak bunun yanlış olduğu öğrenildi. Bugün ise üçüncü bir isim adaylığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP yarın olağanüstü şekilde toplanacak yeni kurultayını yapacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ümit Uysal adaylığını açıkladı.
Yeni aday Berhan Şimşek...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın