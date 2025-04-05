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CHP'nin Olağanüstü Kurultayında Yeni Aday Berhan Şimşek Oldu

CHP'nin Olağanüstü Kurultayında Yeni Aday Berhan Şimşek Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2025 - 18:06

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’ye olası kayyum atanması girişimlerinin önüne geçmek amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Özgür Özel'in aday olarak katılacağı kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olabileceği iddia edilmişti ancak Kılıçdaroğlu 'aday olmayacağım' dedi. Bu kararın ardından arka arkaya yeni isimler adaylık için anılmaya başlandı. Dün Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal  adaylığını açıklarken Tunç Soyer adı da kulislerde konuşuldu ancak bunun yanlış olduğu öğrenildi. Bugün ise üçüncü bir isim adaylığını duyurdu.

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CHP yarın olağanüstü şekilde toplanacak yeni kurultayını yapacak.

CHP yarın olağanüstü şekilde toplanacak yeni kurultayını yapacak.

21 Mart'ta 'Atatürk'ün partisine kayyum atamak istiyorlar' diyen Özgür Özel, 'Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz' demişti. 6 Nisan'da gerçekleşecek kurultayda Özgür Özel haricinde adaylar da başkanlık için delegenin karşısına çıkacak.

Ümit Uysal adaylığını açıkladı.

Ümit Uysal adaylığını açıkladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal dün yaptığı açıklama ile yarın yapılacak kurultayda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Uysal'ın adaylığı 'iki adaylı seçim' açısından kamuoyu tarafından değerli bulunmuştu. 

Akşam saatlerinde Tunç Soyer'in de adaylığını açıklayacağı duyurulmuş ancak Soyer, kendisinin Parti Meclisi için aday olduğunu duyurmuştu.

Yeni aday Berhan Şimşek...

Yeni aday Berhan Şimşek...

Eski CHP İstanbul İl Başkanı ve 22. Dönem (2002-2007) milletvekili Berhan Şimşek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Özgür Özel'in genel başkanlık yarışına gireceği belirtildi.  

Önceki dönemlerde adaylığı gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise bu kez aday olmayacağını duyurdu.  

Kurultayda üç ismin yarışacağı bir rekabet ortamı öngörülürken, Şimşek'in geçmişte sinema sektöründe oyunculuk ve yönetmenlik yaptığı da biliniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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