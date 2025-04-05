Sosyal Medya Kullanıcıları Cem Yılmaz'a Yine Çok Sert Çıkıştı
Türkiye'nin olağan hali olsa da 19 Mart'tan bugüne yaşanan olağanüstü durumlar herkesi etkiledi. Muhalifler protestolar, yürüyüşler, eylemler, boykotlar ile sözlerini söyledi. Hükümete yakın bürokratlar ve vatandaşlar da yaşananları görmeyerek ya da kendilerince yorumlayarak sözlerini söyledi.
Sokağa çıkan vatandaşların 'bizden para kazanıyor' diye seslendikleri markalar, sanatçılar ve kurumlara da tepkileri vardı. 'Bizden para kazanıyorlar ama bize yapılana ses çıkarmıyorlar' denilen ortamda sessiz kalanlardan biri de Cem Yılmaz'dı.
Cem Yılmaz günlerce sessiz kaldıktan sonra kendisini eleştirenlere verdiği yanıtla tepki çekmişti. Tam bu unutulmuştu ki Cem Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve yine aynı tepkiyi çekti.
Cem Yılmaz günlerce sessiz kaldıktan sonra Instagram ve X'te yaptığı paylaşım tepki çekmişti.
Bu kez "Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız." sözü tepki çekti.
Bir kullanıcı 19 Mart'tan bugüne yaşananları özetleyerek Cem Yılmaz'a "Ne geldi başına?" dedi.
Başka bir kullanıcı da gerçekten kopmuş olmakla suçladı.
"Destek olmuyorsun bari sus"
Birçok kullanıcı yine Cem Yılmaz'ı yaşananları anlamamakta ısrar etmekle suçladı.
Diğer tepkilerden bazıları ise şu şekilde:
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