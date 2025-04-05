Sosyal Medya Kullanıcıları Cem Yılmaz'a Yine Çok Sert Çıkıştı

Türkiye'nin olağan hali olsa da 19 Mart'tan bugüne yaşanan olağanüstü durumlar herkesi etkiledi. Muhalifler protestolar, yürüyüşler, eylemler, boykotlar ile sözlerini söyledi. Hükümete yakın bürokratlar ve vatandaşlar da yaşananları görmeyerek ya da kendilerince yorumlayarak sözlerini söyledi.

Sokağa çıkan vatandaşların 'bizden para kazanıyor' diye seslendikleri markalar, sanatçılar ve kurumlara da tepkileri vardı. 'Bizden para kazanıyorlar ama bize yapılana ses çıkarmıyorlar' denilen ortamda sessiz kalanlardan biri de Cem Yılmaz'dı.

Cem Yılmaz günlerce sessiz kaldıktan sonra kendisini eleştirenlere verdiği yanıtla tepki çekmişti. Tam bu unutulmuştu ki Cem Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve yine aynı tepkiyi çekti.