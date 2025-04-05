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Sosyal Medya Kullanıcıları Cem Yılmaz'a Yine Çok Sert Çıkıştı

Sosyal Medya Kullanıcıları Cem Yılmaz'a Yine Çok Sert Çıkıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2025 - 17:35

Türkiye'nin olağan hali olsa da 19 Mart'tan bugüne yaşanan olağanüstü durumlar herkesi etkiledi. Muhalifler protestolar, yürüyüşler, eylemler, boykotlar ile sözlerini söyledi. Hükümete yakın bürokratlar ve vatandaşlar da yaşananları görmeyerek ya da kendilerince yorumlayarak sözlerini söyledi. 

Sokağa çıkan vatandaşların 'bizden para kazanıyor' diye seslendikleri markalar, sanatçılar ve kurumlara da tepkileri vardı. 'Bizden para kazanıyorlar ama bize yapılana ses çıkarmıyorlar' denilen ortamda sessiz kalanlardan biri de Cem Yılmaz'dı. 

Cem Yılmaz günlerce sessiz kaldıktan sonra kendisini eleştirenlere verdiği yanıtla tepki çekmişti. Tam bu unutulmuştu ki Cem Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve yine aynı tepkiyi çekti.

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Cem Yılmaz günlerce sessiz kaldıktan sonra Instagram ve X'te yaptığı paylaşım tepki çekmişti.

Cem Yılmaz günlerce sessiz kaldıktan sonra Instagram ve X'te yaptığı paylaşım tepki çekmişti.

Cem Yılmaz'ın 'sessiz' kalışı, 301 öğrencinin tutuklanmasına ses çıkarmaması, polis şiddeti ya da İmamoğlu'nun tutuklanışına dair bir tavır almaması hayli eleştirilmişti. Cem Yılmaz kendisini anlatmak için yaptığı paylaşıma tepki gelince, tepkilere tepki çekecek yeni açıklamalar eklemişti. 'Sen giderken ben dönüyordum' diyerek kendi filmleriyle yaptığı gönderme ilk açıklamasından daha fazla tepki çekmişti.

Bu kez "Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız." sözü tepki çekti.

Bu kez "Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız." sözü tepki çekti.

Cem Yılmaz kendisine gelen eleştirileri 'alıntılayarak' yanıt verirken daha sonra neden böyle davrandığını ima eden bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşıma insanlar 'Ne gelmiş olabilir başına?' diyerek bu süreçte yaşanan hukuksuzlukları hatırlattı. O tepkiler de destek gördü.

Bir kullanıcı 19 Mart'tan bugüne yaşananları özetleyerek Cem Yılmaz'a "Ne geldi başına?" dedi.

Bir kullanıcı 19 Mart'tan bugüne yaşananları özetleyerek Cem Yılmaz'a "Ne geldi başına?" dedi.

Başka bir kullanıcı da gerçekten kopmuş olmakla suçladı.

Başka bir kullanıcı da gerçekten kopmuş olmakla suçladı.
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"Destek olmuyorsun bari sus"

"Destek olmuyorsun bari sus"
twitter.com
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Birçok kullanıcı yine Cem Yılmaz'ı yaşananları anlamamakta ısrar etmekle suçladı.

Birçok kullanıcı yine Cem Yılmaz'ı yaşananları anlamamakta ısrar etmekle suçladı.
twitter.com

Diğer tepkilerden bazıları ise şu şekilde:

Diğer tepkilerden bazıları ise şu şekilde:
twitter.com

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twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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