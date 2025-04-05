TBB'den "20 Bin TL Altı Miktar ATM'den Çekilecek" İddiasına Yalanlama
TBB'den "20 Bin TL Altı Miktar ATM'den Çekilecek" İddiasına Yalanlama
Enflasyonla birlikte paranın değeri ve satın alım gücü de hayli düştü. Eskiden neredeyse bir araba alan rakamlar asgari ücret konumuna düştü. Durum böyle olunca da bankacılık sektörü limitler üzerinden farklı güncellemelere gidiyor. ATM çekim limitleri de bunun başında geliyor. Günlük çekim limitleri zaman zaman bankalar tarafından güncellenirken dün de Türkiye Bankalar Birliği'ne dayandırılan bir haber sosyal medyaya düştü.
TBB bugünkü bu konuyla ilgili açıklama yayınladı.
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Sosyal medyada limit 20 bin TL olacak iddiası ortaya atıldı.
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Türkiye Bankalar Birliği açıklama yayınladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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