TBB'den "20 Bin TL Altı Miktar ATM'den Çekilecek" İddiasına Yalanlama

Türkiye Bankalar Birliği gündemdeki konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını söyledi. Yaşanan süreçle ilgili de dijital haber kaynaklarının yaydığı bilgiler açıklamasını yaptı.

TBB'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin

Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.”