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TBB'den "20 Bin TL Altı Miktar ATM'den Çekilecek" İddiasına Yalanlama

TBB'den "20 Bin TL Altı Miktar ATM'den Çekilecek" İddiasına Yalanlama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2025 - 16:30

Enflasyonla birlikte paranın değeri ve satın alım gücü de hayli düştü. Eskiden neredeyse bir araba alan rakamlar asgari ücret konumuna düştü. Durum böyle olunca da bankacılık sektörü limitler üzerinden farklı güncellemelere gidiyor. ATM çekim limitleri de bunun başında geliyor. Günlük çekim limitleri zaman zaman bankalar tarafından güncellenirken dün de Türkiye Bankalar Birliği'ne dayandırılan bir haber sosyal medyaya düştü. 

TBB bugünkü bu konuyla ilgili açıklama yayınladı.

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Sosyal medyada limit 20 bin TL olacak iddiası ortaya atıldı.

Sosyal medyada limit 20 bin TL olacak iddiası ortaya atıldı.

Dün sosyal medyada 'Bankalar, ATM'lerin yaygınlaşmasına rağmen vezne yoğunluğunun azalmaması nedeniyle, 20 bin TL’nin altındaki para çekme işlemlerinin yalnızca ATM'ler üzerinden yapılması yönünde karar aldı.' şeklinde bir haber yayınlandı. Bu habere ATM limitleri ve ATM'lerde yaşanan sorunlar sebebiyle halkın tepkisi oluşmuştu.

Türkiye Bankalar Birliği açıklama yayınladı.

Türkiye Bankalar Birliği açıklama yayınladı.

Türkiye Bankalar Birliği gündemdeki konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını söyledi. Yaşanan süreçle ilgili de dijital haber kaynaklarının yaydığı bilgiler açıklamasını yaptı. 

TBB'nin açıklamasının tam metni şu şekilde: 

“Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin

Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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