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Boykot Çağrısı Sonrası Gündem Olan Aybüke Pusat ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Takipçi Sayısı Coştu!

Boykot Çağrısı Sonrası Gündem Olan Aybüke Pusat ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Takipçi Sayısı Coştu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.04.2025 - 17:07

2 Nisan’da sosyal medyada başlatılan tüketim boykotu çağrısı ünlü isimler arasında da gündem oldu. Hatta sosyal medyadan boykot çağrısında bulunan Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu TRT tarafından çalıştıkları dizi kadrolarından çıkartıldılar. Boykot gündeminde paylaşım yaptıktan sonra gözaltına alınan ve açıklamalarıyla alkış toplayan bir diğer oyuncu da Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu. 

Özellikle Aybüke Pusat ve Cem Yiğit Üzümoğlu'na sosyal medyadan büyük destek geldi ve Instagram takipçi sayıları hızla artmaya başladı. İlk günden takipçi sayılarında büyük artış yaşanan oyuncuların bugün geldiğimiz noktada takipçi sayılarının kaç olduğunu duyunca inanamayacaksınız! İşte o rakamlar...

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Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından takipçi sayısı zirve yaptı.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından takipçi sayısı zirve yaptı.

Boykot çağrısına destek veren bir diğer isim ise TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu. Instagram hesabından 2 Nisan’da tüketim boykotu çağrısı yapan Pusat, TRT tarafından yapılan bir açıklamayla dizinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Üstelik yapılan açıklamada ismine dahi yer verilmemesi, sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu.

Pek çok meslektaşı ve sosyal medya kullanıcısı tarafından desteklenen Pusat, kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncunun Instagram’daki takipçi sayısı adeta fırladı. TRT açıklaması öncesinde 4 milyon takipçiye sahip olan Pusat’ın takipçi sayısı birkaç gün içinde 5.6 milyona yükseldi. Yani tam 1.6 milyon kişi ünlü oyuncuyu desteklemek adına takibe aldı.

Pusat'ın 1 Nisan'da takipçi sayısı 4 milyon'du. 2 Nisan 4,9 milyon, 3 Nisan 5,5 milyon ve bugün 5,6 milyon oldu.

Pusat'ın 1 Nisan'da takipçi sayısı 4 milyon'du. 2 Nisan 4,9 milyon, 3 Nisan 5,5 milyon ve bugün 5,6 milyon oldu.

Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltı sonrası takipçi patlaması yaşadı.

Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltı sonrası takipçi patlaması yaşadı.

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat Şakir'i, aynı zamanda Oyuncular Sendikası Set Birimi Sorumlusu olan Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot çağrısıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 11 isim arasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'nefret ve ayrımcılık' iddialarıyla ifadesi alınan ünlü oyuncu, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye önünde yaptığı açıklamada, “Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, fikrimizi beyan etmekte özgürüz,” ifadeleriyle dikkat çeken Üzümoğlu, sosyal medya kullanıcılarının da büyük ilgisini topladı. 

Yaşanan gelişmeler sonrası Instagram takipçi sayısı bir günde üç katına çıkarak 140 binden 422 bine, ardından bugünkü son veriye göre 524 bine yükseldi.

Üzümoğlu'nun birkaç günlük takipçi sayısı artışı:

Üzümoğlu'nun birkaç günlük takipçi sayısı artışı:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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