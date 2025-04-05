Boykot Çağrısı Sonrası Gündem Olan Aybüke Pusat ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Takipçi Sayısı Coştu!
2 Nisan’da sosyal medyada başlatılan tüketim boykotu çağrısı ünlü isimler arasında da gündem oldu. Hatta sosyal medyadan boykot çağrısında bulunan Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu TRT tarafından çalıştıkları dizi kadrolarından çıkartıldılar. Boykot gündeminde paylaşım yaptıktan sonra gözaltına alınan ve açıklamalarıyla alkış toplayan bir diğer oyuncu da Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu.
Özellikle Aybüke Pusat ve Cem Yiğit Üzümoğlu'na sosyal medyadan büyük destek geldi ve Instagram takipçi sayıları hızla artmaya başladı. İlk günden takipçi sayılarında büyük artış yaşanan oyuncuların bugün geldiğimiz noktada takipçi sayılarının kaç olduğunu duyunca inanamayacaksınız! İşte o rakamlar...
Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından takipçi sayısı zirve yaptı.
Pusat'ın 1 Nisan'da takipçi sayısı 4 milyon'du. 2 Nisan 4,9 milyon, 3 Nisan 5,5 milyon ve bugün 5,6 milyon oldu.
Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltı sonrası takipçi patlaması yaşadı.
Üzümoğlu'nun birkaç günlük takipçi sayısı artışı:
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