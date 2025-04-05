2 Nisan’da sosyal medyada başlatılan tüketim boykotu çağrısı ünlü isimler arasında da gündem oldu. Hatta sosyal medyadan boykot çağrısında bulunan Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu TRT tarafından çalıştıkları dizi kadrolarından çıkartıldılar. Boykot gündeminde paylaşım yaptıktan sonra gözaltına alınan ve açıklamalarıyla alkış toplayan bir diğer oyuncu da Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu.

Özellikle Aybüke Pusat ve Cem Yiğit Üzümoğlu'na sosyal medyadan büyük destek geldi ve Instagram takipçi sayıları hızla artmaya başladı. İlk günden takipçi sayılarında büyük artış yaşanan oyuncuların bugün geldiğimiz noktada takipçi sayılarının kaç olduğunu duyunca inanamayacaksınız! İşte o rakamlar...