Berhan Şimşek Kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Berhan Şimşek'in Siyasi Kariyeri ve Oyunculuk Hayatı
Berhan Şimşek Kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Berhan Şimşek'in Siyasi Kariyeri ve Oyunculuk Hayatı
CHP'nin 6 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü kurultayında genel başkanlık için üç isimden söz ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek adaylar arasında yer alıyor. Geçim için geri sayım başlarken adaylardan Berhan Şimşek'in kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, CHP Genel Başkan Adayı CHPİstanbul Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek'in daha önceki görevleri nelerdir? Berhan Şimşek kaç yaşında ve nereli?
İşte, detaylar...
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Berhan Şimşek Kimdir?
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Berhan Şimşek'in Siyasi Kariyeri
CHP Genel Başkan Adayı Berhan Şimşek Oyuncu mu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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