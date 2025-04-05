Berhan Şimşek, ilk kez 1999 yılında siyaset sahnesinde yer aldı. Şimşek, bu tarihte, CHP 10. olağanüstü kurultayında parti meclis üyesi oldu. Uzun yıllar meclis üyeliği ve MYK üyeliği yaptı.

2002 yılında ise TBMM 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Bu süreçte pek çok görevde yer alan Şimşek, Haziran 2010'da CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Bu görevi ise Ocak 2011' kadar sürdürdü.

Berhan Şimşek, şimdi de Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Özgür Özel ile CHP genel başkanlık yarışında yerini almaya hazırlanıyor. CHP’ye olası kayyum atanması girişimlerinin önüne geçmek adına 21 Mart'ta olağanüstü kurultay kararı alınmıştı, delegeler ise 6 Nisan'da sandığa çağırıldı.