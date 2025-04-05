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Berhan Şimşek Kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Berhan Şimşek'in Siyasi Kariyeri ve Oyunculuk Hayatı

Berhan Şimşek Kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Berhan Şimşek'in Siyasi Kariyeri ve Oyunculuk Hayatı

CHP
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 18:49

CHP'nin 6 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü kurultayında genel başkanlık için üç isimden söz ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek adaylar arasında yer alıyor. Geçim için geri sayım başlarken adaylardan Berhan Şimşek'in kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, CHP Genel Başkan Adayı CHPİstanbul Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek'in daha önceki görevleri nelerdir? Berhan Şimşek kaç yaşında ve nereli? 

İşte, detaylar...

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Berhan Şimşek Kimdir?

Berhan Şimşek Kimdir?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958'de Bayburt'ta dünyaya geldi. 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olan Şimşek, eğitim hayatına burada başladı. İlkokul eğitiminin ardından ortaokulu İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu'nda tamamladı. Daha sonra Vefa Akşam Lisesi'nde okuyan Şimşek, 2011 yılında  Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme bölümünden mezun oldu. 

2014 yılında ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 

Berhan Şimşek Evli mi? 

Berhan Şimşek, 1999 yılında Burçin Şimşek ile dünyaevine girdi. 2005 yılında yollarını ayıran Şimşek çiftinin Aslı Alime Şimşek adındaki kızları ise 2000 yılında dünyaya geldi.

Berhan Şimşek'in Siyasi Kariyeri

Berhan Şimşek'in Siyasi Kariyeri

Berhan Şimşek, ilk kez 1999 yılında siyaset sahnesinde yer aldı. Şimşek, bu tarihte, CHP 10. olağanüstü kurultayında parti meclis üyesi oldu. Uzun yıllar meclis üyeliği ve MYK üyeliği yaptı.   

2002 yılında ise TBMM 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Bu süreçte pek çok görevde yer alan Şimşek, Haziran 2010'da CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Bu görevi ise Ocak 2011' kadar sürdürdü. 

Berhan Şimşek, şimdi de Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Özgür Özel ile CHP genel başkanlık yarışında yerini almaya hazırlanıyor. CHP’ye olası kayyum atanması girişimlerinin önüne geçmek adına 21 Mart'ta olağanüstü kurultay kararı alınmıştı, delegeler ise 6 Nisan'da sandığa çağırıldı.

CHP Genel Başkan Adayı Berhan Şimşek Oyuncu mu?

CHP Genel Başkan Adayı Berhan Şimşek Oyuncu mu?

Siyasetçi ve oyuncu Berhan Şimşek, beyaz perdedeki yerini ise ilk kez 1978 yılında aldı. Rol aldığı yapımlarla dikkat çeken Şimşek, 1994 yılında Ankara Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne ve 1996 yılında ise Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen törende 'En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucularından olan Şimşek, Günaydın Gazetesi ve Milliyet'te ise yazılar yazdı.

Berhan Şimşek'in Rol Aldığı Yapımlar 

  • 1977 Sevgili Oğlum 

  • 1982 Son Akın

  • 1984 Acı

  • 1985 Acımak

  • 1986 Silah Arkadaşları

  • 1986 Kuruluş

  • 1988 Ferman

  • 1988 Zamansızlar

  • 1989 Gömlek 

  • 1989 Minyeli Abdullah

  • 1990 Madde 438

  • 1992 Uzlaşma

  • 1993 Tersine Dünya

  • 1994 Yolcu

  • 1995 İş 

  • 1996 Işıklar Sönmesin

  • 1998 Hoşçakal Yarın

  • 2001 Acı Gönül

  • 2001 Şarkıcı

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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