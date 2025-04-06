CHP Kurultayında Gerginlik: Özgür Özel ile Berhan Şimşek Tartıştı

CHP’nin bugün düzenlenen kurultayında Berhan Şimşek, belirlenen zamanda adaylık başvurusunu tamamlayamadığı için aday olamamıştı. Berhan Şimşek’in, adaylık için yeterli delege imzasına ulaşamadığı da iddia ediliyor.

Kurultayda tek aday olan Özgür Özel ile Berhan Şimşek’in tartışma yaşadığı kameralar tarafından kaydedildi.