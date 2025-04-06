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CHP Kurultayında Gerginlik: Özgür Özel ile Berhan Şimşek Tartıştı

CHP Kurultayında Gerginlik: Özgür Özel ile Berhan Şimşek Tartıştı

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 13:42

CHP’nin bugün düzenlenen kurultayında Berhan Şimşek, belirlenen zamanda adaylık başvurusunu tamamlayamadığı için aday olamamıştı. Berhan Şimşek’in, adaylık için yeterli delege imzasına ulaşamadığı da iddia ediliyor. 

Kurultayda tek aday olan Özgür Özel ile Berhan Şimşek’in tartışma yaşadığı kameralar tarafından kaydedildi.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.

Bugün düzenlenen CHP kurultayında Özgür Özel, Berhan Şimşek ve Ümit Uysal’ın yarışması bekleniyordu.

Uysal adaylıktan çekildiğini açıklarken, Şimşek ise belirlenen zamanda başvurusunu yapmadığı için aday olamamıştı. Berhan Şimşek’in adaylık için yeterli imzaya ulaşamadığı da iddia ediliyordu. 

Mevcut genel başkan Özgür Özel kurultaya tek aday olarak girecek.

Kameralar önünde tartışma yaşadılar

Kameralar önünde tartışma yaşadılar

Özgür Özel ile Berhan Şimşek’in tartışması da kameralar tarafından kaydedildi. Yeterli delege imzasına ulaştığını ancak 5 dakika geciktiği için aday olamadığını belirten Berhan Şimşek kurultay salonu dışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özgür Özel ile Berhan Şimşek’in tartıştığı anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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