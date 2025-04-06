CHP Kurultayında Gerginlik: Özgür Özel ile Berhan Şimşek Tartıştı
CHP Kurultayında Gerginlik: Özgür Özel ile Berhan Şimşek Tartıştı
CHP’nin bugün düzenlenen kurultayında Berhan Şimşek, belirlenen zamanda adaylık başvurusunu tamamlayamadığı için aday olamamıştı. Berhan Şimşek’in, adaylık için yeterli delege imzasına ulaşamadığı da iddia ediliyor.
Kurultayda tek aday olan Özgür Özel ile Berhan Şimşek’in tartışma yaşadığı kameralar tarafından kaydedildi.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.
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Kameralar önünde tartışma yaşadılar
Özgür Özel ile Berhan Şimşek’in tartıştığı anlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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