Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na Selam: “Silivri’de Yatan Yiğidime Merhaba”
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na Selam: “Silivri’de Yatan Yiğidime Merhaba”
Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün 21. Olağanüstü Kurultayı düzenleniyor. Kurultayda mevcut başkan Özgür Özel ile birlikte eski milletvekili Berhan Şimşek yarışacak.
Kurultayın açılış konuşmasını yapan Özgür Özel, tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Silivri’de yatan yiğidime” diye mesaj gönderdi.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP olağanüstü kurultay kararı almıştı.
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“Silivri’de yatan yiğidim”
O anlar 👇
Ekrem İmamoğlu’ndan kurultay mesajı 👇
Kurultaya katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu’nu unutmadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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