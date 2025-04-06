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Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na Selam: “Silivri’de Yatan Yiğidime Merhaba”

Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na Selam: “Silivri’de Yatan Yiğidime Merhaba”

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 10:59

Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün 21. Olağanüstü Kurultayı düzenleniyor. Kurultayda mevcut başkan Özgür Özel ile birlikte eski milletvekili Berhan Şimşek yarışacak.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Özgür Özel, tutuklanan CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Silivri’de yatan yiğidime” diye mesaj gönderdi.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Bugün düzenlenecek kurultayda Özgür Özel’in büyük farkla yeniden genel başkan seçilmesi bekleniyor. 

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun katılmadığı kurultayda açılış konuşmasını ise Özgür Özel yaptı.

“Silivri’de yatan yiğidim”

“Silivri’de yatan yiğidim”

Özgür Özel konuşmasında Ekrem İmamoğlu’nu unutmadı. Özel, “Silivri'de yatan yiğidim, aslanım, İstanbul'un seçilmiş başkanına, Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na merhaba...' ifadelerini kullandı.

O anlar 👇

Ekrem İmamoğlu’ndan kurultay mesajı 👇

Ekrem İmamoğlu’ndan kurultay mesajı 👇
twitter.com

Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından kurultay ile ilgili mesaj paylaştı.

Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor.

Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden, kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır. Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın

istemiyor.

Tek dertleri var; ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda ülkeyi felakete sürükleyen tek adam sistemini ayakta tutabilmek. Fakat hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz. Milletin haysiyeti, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı her türlü zorbalığın üstündedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur.

Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz, millî görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır.

Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir.

Bu duygularla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve bütün kurultay delegesi yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız!

Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz.

Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor; milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Kurultaya katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu’nu unutmadı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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