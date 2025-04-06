"Stok Vergisi Alınacak" İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yalanlama Geldi
"Stok Vergisi Alınacak" İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yalanlama Geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni bir vergi paketi üzerine çalıştığı iddia edilmişti. İddiaya göre bakanlık, “stok vergisi” ile daha önce alınan mal için şimdiki fiyatı üzerinden vergi alacaktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iddia edildiği gibi “stok vergisi” ile ilgili bir çalışma yapılmadığı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Stok vergisi geliyor” iddiaları sonrasında sosyal medyada özellikle küçük esnaflar isyan etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın