"Stok Vergisi Alınacak" İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yalanlama Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni bir vergi paketi üzerine çalıştığı iddia edilmişti. İddiaya göre bakanlık, “stok vergisi” ile daha önce alınan mal için şimdiki fiyatı üzerinden vergi alacaktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iddia edildiği gibi “stok vergisi” ile ilgili bir çalışma yapılmadığı açıklandı.