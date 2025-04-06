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"Stok Vergisi Alınacak" İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yalanlama Geldi

"Stok Vergisi Alınacak" İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yalanlama Geldi

Mehmet Şimşek
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 10:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni bir vergi paketi üzerine çalıştığı iddia edilmişti. İddiaya göre bakanlık, “stok vergisi” ile daha önce alınan mal için şimdiki fiyatı üzerinden vergi alacaktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iddia edildiği gibi “stok vergisi” ile ilgili bir çalışma yapılmadığı açıklandı.

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“Stok vergisi geliyor” iddiaları sonrasında sosyal medyada özellikle küçük esnaflar isyan etmişti.

“Stok vergisi geliyor” iddiaları sonrasında sosyal medyada özellikle küçük esnaflar isyan etmişti.

İddiaya göre, “stok vergisi” ile, örneğin bir marketin 2024’te 100 TL'ye aldığı ürün, 2025’te 150 TL değerine ulaştığında, aradaki 50 liralık fark vergilendirilecekti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar yaptığı açıklamada, 'Bu vergi, zaten darboğazdaki esnafın üzerine ek bir yük bindirecek. Ürün başına üçüncü kez vergi alınması, sektörün ayakta kalma şansını yok ediyor' ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bakanlığımızın, haberlerde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir.” ifadeleri yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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