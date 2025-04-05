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ABD Borsası Sadece Bir Günde 2,7 Trilyon Dolar Kaybetti Toplam Zarar 7 Trilyonu Buldu

ABD Borsası Sadece Bir Günde 2,7 Trilyon Dolar Kaybetti Toplam Zarar 7 Trilyonu Buldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 13:46

Borsa ekranlarına bakan yatırımcılar gözlerine inanamadı çünkü sadece bir gün içinde 2,7 trilyon dolar silindi. ABD borsasının genel kaybı ise şu an 7 trilyon doları geçmiş durumda. Başkan Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri, adeta finansal bir tsunamiyi tetikledi. Vergi zamlarının ardından gelen Çin’in karşılık hamlesi ise bu düşüşü iyice derinleştirdi. Durum kontrolden çıkınca, Trump Merkez Bankası Başkanı’na seslenerek faizlerin düşürülmesini istedi.

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Tüm sürecin fitilini ateşleyen şey, Trump’ın Çin başta olmak üzere birçok ülkeye vergi artışı kararı oldu.

Tüm sürecin fitilini ateşleyen şey, Trump’ın Çin başta olmak üzere birçok ülkeye vergi artışı kararı oldu.

Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 34, Avrupa Birliği’nden gelen mallara yüzde 20, Japonya’ya yüzde 24, Türkiye ve İngiltere içinse yüzde 10 vergi uygulanacağı açıklandı. 

Bu sert kararlar sonrası piyasalar alarm verdi ve New York borsasında beş yılın en büyük düşüşü yaşandı. Brend petrol fiyatı bile bu haberle birlikte rekor seviyelere kadar geriledi. Ardından Çin’in “misilleme” açıklamaları gelince borsalardaki panik havası iyice arttı ve yatırımcılar adeta kaçışa geçti.

Trump’tan ekonomi kurmaylarına net mesaj: “Faizleri düşürün!”

Trump’tan ekonomi kurmaylarına net mesaj: “Faizleri düşürün!”

7 trilyon dolarlık toplam zarar, ABD ekonomisinde büyük bir sarsıntı anlamına geliyor. Trump ise çözüm olarak Merkez Bankası’na faizleri düşürme talimatı verdi ve ekonomide yeniden bir hareketlilik yaratılmasını istedi. 

Faizlerin düşmesiyle birlikte hem iç piyasada hem de dış yatırımda bir canlanma hedefleniyor. Ancak bu ani müdahalelerin piyasalar üzerindeki etkisi her zaman tahmin edilebilir olmuyor. Önümüzdeki günlerde Trump’ın hamlesinin piyasaları ne yönde etkileyeceği büyük merak konusu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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