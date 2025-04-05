ABD Borsası Sadece Bir Günde 2,7 Trilyon Dolar Kaybetti Toplam Zarar 7 Trilyonu Buldu
ABD Borsası Sadece Bir Günde 2,7 Trilyon Dolar Kaybetti Toplam Zarar 7 Trilyonu Buldu
Borsa ekranlarına bakan yatırımcılar gözlerine inanamadı çünkü sadece bir gün içinde 2,7 trilyon dolar silindi. ABD borsasının genel kaybı ise şu an 7 trilyon doları geçmiş durumda. Başkan Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri, adeta finansal bir tsunamiyi tetikledi. Vergi zamlarının ardından gelen Çin’in karşılık hamlesi ise bu düşüşü iyice derinleştirdi. Durum kontrolden çıkınca, Trump Merkez Bankası Başkanı’na seslenerek faizlerin düşürülmesini istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm sürecin fitilini ateşleyen şey, Trump’ın Çin başta olmak üzere birçok ülkeye vergi artışı kararı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump’tan ekonomi kurmaylarına net mesaj: “Faizleri düşürün!”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın