ABD Borsası Sadece Bir Günde 2,7 Trilyon Dolar Kaybetti Toplam Zarar 7 Trilyonu Buldu

7 trilyon dolarlık toplam zarar, ABD ekonomisinde büyük bir sarsıntı anlamına geliyor. Trump ise çözüm olarak Merkez Bankası’na faizleri düşürme talimatı verdi ve ekonomide yeniden bir hareketlilik yaratılmasını istedi.

Faizlerin düşmesiyle birlikte hem iç piyasada hem de dış yatırımda bir canlanma hedefleniyor. Ancak bu ani müdahalelerin piyasalar üzerindeki etkisi her zaman tahmin edilebilir olmuyor. Önümüzdeki günlerde Trump’ın hamlesinin piyasaları ne yönde etkileyeceği büyük merak konusu.