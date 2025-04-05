Elektriğe %25 Zam Gelmesinin Ardından Kullanıcılar Tepki Vermekten Geri Durmadı

Mesken abone grubu için zam oranı %25 olarak belirlenirken, kamu ve özel hizmetler sektörü %15, sanayi aboneleri %10 ve tarımsal faaliyetler için %12,4’lük bir artış uygulandı.

Bu zamla birlikte 100 kWh elektrik tüketimi olan bir ev kullanıcısının ödeyeceği tutar 259,04 TL’ye yükseldi. Öte yandan doğalgaz tarafında mesken aboneleri için herhangi bir fiyat artışı yapılmazken, sanayi tüketicileri için %20 ve elektrik üretim santralleri için %24,2 oranında zam geldi.