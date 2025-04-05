onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Elektriğe %25 Zam Gelmesinin Ardından Kullanıcılar Tepki Vermekten Geri Durmadı

Elektriğe %25 Zam Gelmesinin Ardından Kullanıcılar Tepki Vermekten Geri Durmadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 12:04

Elektrik faturalarını her ay zor ödeyenler için kötü haber sonunda geldi. EPDK’nın yaptığı açıklamayla konut abonelerine %25 zam yapıldığı netleşti. Aynı kararda doğalgaz için herhangi bir artış yapılmadığı belirtilse de bu durum, elektrik zammının yarattığı endişeyi hafifletmeye yetmedi. 100 kWh elektrik kullanan bir konut abonesinin artık 259 TL ödeyecek olması, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Zamlar 5 Nisan’dan itibaren geçerli olacak. Peki kimler ne tepki verdi? Bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

EPDK’nın yaptığı açıklamaya göre, konut abonelerinin yanı sıra pek çok farklı abone grubu da bu artıştan nasibini aldı.

EPDK’nın yaptığı açıklamaya göre, konut abonelerinin yanı sıra pek çok farklı abone grubu da bu artıştan nasibini aldı.

Mesken abone grubu için zam oranı %25 olarak belirlenirken, kamu ve özel hizmetler sektörü %15, sanayi aboneleri %10 ve tarımsal faaliyetler için %12,4’lük bir artış uygulandı. 

Bu zamla birlikte 100 kWh elektrik tüketimi olan bir ev kullanıcısının ödeyeceği tutar 259,04 TL’ye yükseldi. Öte yandan doğalgaz tarafında mesken aboneleri için herhangi bir fiyat artışı yapılmazken, sanayi tüketicileri için %20 ve elektrik üretim santralleri için %24,2 oranında zam geldi.

Vatandaşlardan gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻

Vatandaşlardan gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın