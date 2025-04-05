Elektriğe %25 Zam Gelmesinin Ardından Kullanıcılar Tepki Vermekten Geri Durmadı
Elektriğe %25 Zam Gelmesinin Ardından Kullanıcılar Tepki Vermekten Geri Durmadı
Elektrik faturalarını her ay zor ödeyenler için kötü haber sonunda geldi. EPDK’nın yaptığı açıklamayla konut abonelerine %25 zam yapıldığı netleşti. Aynı kararda doğalgaz için herhangi bir artış yapılmadığı belirtilse de bu durum, elektrik zammının yarattığı endişeyi hafifletmeye yetmedi. 100 kWh elektrik kullanan bir konut abonesinin artık 259 TL ödeyecek olması, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Zamlar 5 Nisan’dan itibaren geçerli olacak. Peki kimler ne tepki verdi? Bakalım...
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EPDK’nın yaptığı açıklamaya göre, konut abonelerinin yanı sıra pek çok farklı abone grubu da bu artıştan nasibini aldı.
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Vatandaşlardan gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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