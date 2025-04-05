20 Bin TL Altı Nakit Çekimler Sadece ATM’den mi Yapılacak? Gişeden 20 Bin TL'den Az Para Çekilemeyecek mi?

“Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin

Kamuoyu Duyurusu

Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”