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20 Bin TL Altı Nakit Çekimler Sadece ATM’den mi Yapılacak? Gişeden 20 Bin TL'den Az Para Çekilemeyecek mi?

20 Bin TL Altı Nakit Çekimler Sadece ATM’den mi Yapılacak? Gişeden 20 Bin TL'den Az Para Çekilemeyecek mi?

Para ATM
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 19:34

Son dönemlerde bankacılık işlemlerine dair pek çok tartışma gündeme geliyor. Bu kez de 20 bin TL'nin altındaki para çekimlerinin gişeden yapılamayacağına ve sadece ATM'den yapılabileceğine dair iddialar dikkat çekiyor. Konuya ilişkin açıklama ise Türkiye Banklar Birliği'nden (TBB) geldi. Peki, nakit çekimlerinde ATM şartı nedir? Gişeden para çekme işlemine limit mi geldi? 

İşte, detaylar...

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20 Bin TL Altı Nakit Çekimlerde Sadece ATM mi Kullanılacak? Gişeden İşlem Yapılamayacak mı?

20 Bin TL Altı Nakit Çekimlerde Sadece ATM mi Kullanılacak? Gişeden İşlem Yapılamayacak mı?

Son dönemlerde ortaya atılan iddia, 20 bin TL'nin altındaki nakit çekimlerin artık banka gişelerinden yapılamayacağı yönündeydi. 20 bin TL'nin altındaki nakit çekimlerin sadece ATM'den yapılabileceğine dair iddiaya Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi. 

TBB, 'iddialar asılsız' diyerek kamuoyu duyurusu yayımladı. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği'nin böyle bir kararının ya da açıklamasının bulunmadığı da bildiride yer aldı.

İşte, Türkiye Bankalar Birliği'nin 5 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklama:

İşte, Türkiye Bankalar Birliği'nin 5 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklama:

“Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin 

Kamuoyu Duyurusu

Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. 

Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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