20 Bin TL Altı Nakit Çekimler Sadece ATM’den mi Yapılacak? Gişeden 20 Bin TL'den Az Para Çekilemeyecek mi?
20 Bin TL Altı Nakit Çekimler Sadece ATM’den mi Yapılacak? Gişeden 20 Bin TL'den Az Para Çekilemeyecek mi?
Son dönemlerde bankacılık işlemlerine dair pek çok tartışma gündeme geliyor. Bu kez de 20 bin TL'nin altındaki para çekimlerinin gişeden yapılamayacağına ve sadece ATM'den yapılabileceğine dair iddialar dikkat çekiyor. Konuya ilişkin açıklama ise Türkiye Banklar Birliği'nden (TBB) geldi. Peki, nakit çekimlerinde ATM şartı nedir? Gişeden para çekme işlemine limit mi geldi?
İşte, detaylar...
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20 Bin TL Altı Nakit Çekimlerde Sadece ATM mi Kullanılacak? Gişeden İşlem Yapılamayacak mı?
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İşte, Türkiye Bankalar Birliği'nin 5 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklama:
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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