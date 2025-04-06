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CHP’nin Kurultayında “Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” Detayı

CHP’nin Kurultayında “Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” Detayı

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 09:57

İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay kararı almıştı.

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara’da toplanacak. Kurultayda, “Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” için koltuk ayrılması ise dikkatlerden kaçmadı.

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CHP’de bugün olağanüstü kurultay yapılacak.

CHP’de bugün olağanüstü kurultay yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı. 

Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacağını açıkladı. 

CHP’de alınan kurultay kararının, partiye atanacak kayyuma tedbir için olduğu iddia ediliyordu.

Kurultayda Ekrem İmamoğlu’na da yer ayrıldı.

Kurultayda Ekrem İmamoğlu’na da yer ayrıldı.

CHP’nin düzenlediği ön seçimle Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu da kurultayda unutulmadı. 

“Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” yazan koltuk, Özgür Özel için ayrılan koltuğun yanında yer aldı.

Gazeteci Mahir Kılıç’ın paylaştığı görüntü 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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