CHP’nin Kurultayında “Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” Detayı
CHP’nin Kurultayında “Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” Detayı
İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay kararı almıştı.
CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara’da toplanacak. Kurultayda, “Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” için koltuk ayrılması ise dikkatlerden kaçmadı.
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CHP’de bugün olağanüstü kurultay yapılacak.
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Kurultayda Ekrem İmamoğlu’na da yer ayrıldı.
Gazeteci Mahir Kılıç’ın paylaştığı görüntü 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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