Yaz Bekleyenlere Meteorolojiden ve Orhan Şen’den Kötü Haber: Pazartesiden İtibaren Kar Geliyor

Nisan ayının ilk günlerini yaşarken hava sıcaklıkları pek çok kentte hissedilir derecede yükseldi. Bahar havası ülke genelinde hakim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den yaz bekleyenleri üzecek haber geldi. MGM’den yapılan açıklamada 6-12 Nisan haftasında sıcaklıkların azalacağı belirtildi. Meteoroloji haritasında ise pek çok kentte kar yağışının etkili olacağı görüldü.

Prof. Dr. Orhan Şen ise yarından itibaren kar yağışı olacağını duyurdu.