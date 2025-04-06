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Yaz Bekleyenlere Meteorolojiden ve Orhan Şen’den Kötü Haber: Pazartesiden İtibaren Kar Geliyor

Yaz Bekleyenlere Meteorolojiden ve Orhan Şen’den Kötü Haber: Pazartesiden İtibaren Kar Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 09:33

Nisan ayının ilk günlerini yaşarken hava sıcaklıkları pek çok kentte hissedilir derecede yükseldi. Bahar havası ülke genelinde hakim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den yaz bekleyenleri üzecek haber geldi. MGM’den yapılan açıklamada 6-12 Nisan haftasında sıcaklıkların azalacağı belirtildi. Meteoroloji haritasında ise pek çok kentte kar yağışının etkili olacağı görüldü. 

Prof. Dr. Orhan Şen ise yarından itibaren kar yağışı olacağını duyurdu.

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Yaz mevsimi beklenirken Türkiye tekrar kışa girecek.

Yaz mevsimi beklenirken Türkiye tekrar kışa girecek.

Mart ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava Nisan ayının ilk günleriyle yerini bahar havasına bıraktı. Ülke genelinde zaman zaman sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Ancak yaz mevsimini bekleyen vatandaşları ters köşe yapacak haber Meteorolojiden ve uzmanlardan geldi. Türkiye yaz mevsimini beklerken tekrar kışa giriş yapacak.

“Sıcaklık mevsim normalleri altına düşecek…”

“Sıcaklık mevsim normalleri altına düşecek…”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün X hesabından yapılan paylaşımda 6-12 Nisan haftası için düşük sıcaklık uyarısı geldi. 

Bugün ve pazartesi günü yurt genelinde kuvvetli gök gürültülü yağış etkili olacak. Sağanak yağış salı günü kar yağışına dönüşecek. Kar yağışı ve soğuk hava 12 Nisan Cumartesi gününe kadar aralıklarla yer yer devam edecek.

"Pazartesiden itibaren kar geliyor."

"Pazartesiden itibaren kar geliyor."
twitter.com

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından 'Türkiye pazartesiden itibaren tekrar kar ile buluşacak' paylaşımını yaptı. 

Öte yandan Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde Nisan ayı yağışlarının süreceğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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