Yaz Bekleyenlere Meteorolojiden ve Orhan Şen’den Kötü Haber: Pazartesiden İtibaren Kar Geliyor
Yaz Bekleyenlere Meteorolojiden ve Orhan Şen’den Kötü Haber: Pazartesiden İtibaren Kar Geliyor
Nisan ayının ilk günlerini yaşarken hava sıcaklıkları pek çok kentte hissedilir derecede yükseldi. Bahar havası ülke genelinde hakim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den yaz bekleyenleri üzecek haber geldi. MGM’den yapılan açıklamada 6-12 Nisan haftasında sıcaklıkların azalacağı belirtildi. Meteoroloji haritasında ise pek çok kentte kar yağışının etkili olacağı görüldü.
Prof. Dr. Orhan Şen ise yarından itibaren kar yağışı olacağını duyurdu.
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Yaz mevsimi beklenirken Türkiye tekrar kışa girecek.
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“Sıcaklık mevsim normalleri altına düşecek…”
"Pazartesiden itibaren kar geliyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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