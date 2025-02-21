Kar Yenir mi? Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?
Kar Yenir mi? Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?
Başta İstanbul olmak üzere ülke geneli kar altında. Uzun yıllardır kara hasret kalan İstanbul’da günlerdir etkili olan kar kış sevenlere derin bir nefes aldırdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte okullar tatil edildi, pek çok iş yeri de kısa süreliğine evden çalışmaya geçti.
Sokaklar kara hasret kalıp kar topu oynayanlarla dolarken neden karın ‘tadına bakma’ refleksini hepimiz gösteriyoruz. Bembeyaz pamuk gibi kar iştahımızı mı açıyor bilmiyoruz ama eminim karın tadına bakmayan yoktur. Peki kar yenir mi? Kar yemek zararlı mı? Uzmanların bu konuda hemfikir olduğu bir görüş var: Nereden kar yediğinize dikkat!
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Türkiye kar altında. Uzun yıllar sonra ilk kez ülke genelinde kış mevsimi doyasıya yaşanıyor.
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Çocuk, yetişkin demeden herkes kar topu oynayarak kış mevsimiyle özlem giderirken bembeyaz, tertemiz gözüken karın tadına eminim hepiniz bakmışsınızdır.
Kar Yenir mi?
Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?
Hangi Kar Yenilmez?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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