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Kar Yenir mi? Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?

Kar Yenir mi? Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 18:04

Başta İstanbul olmak üzere ülke geneli kar altında. Uzun yıllardır kara hasret kalan İstanbul’da günlerdir etkili olan kar kış sevenlere derin bir nefes aldırdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte okullar tatil edildi, pek çok iş yeri de kısa süreliğine evden çalışmaya geçti. 

Sokaklar kara hasret kalıp kar topu oynayanlarla dolarken neden karın ‘tadına bakma’ refleksini hepimiz gösteriyoruz. Bembeyaz pamuk gibi kar iştahımızı mı açıyor bilmiyoruz ama eminim karın tadına bakmayan yoktur. Peki kar yenir mi? Kar yemek zararlı mı? Uzmanların bu konuda hemfikir olduğu bir görüş var: Nereden kar yediğinize dikkat!

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Türkiye kar altında. Uzun yıllar sonra ilk kez ülke genelinde kış mevsimi doyasıya yaşanıyor.

Türkiye kar altında. Uzun yıllar sonra ilk kez ülke genelinde kış mevsimi doyasıya yaşanıyor.

Başta İstanbul olmak üzere yıllardır kar yağışı görmeyen kentler sonunda kara kavuştu. Günlerdir etkili olan kar yağışıyla kentler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı meteoroloji haritalarına da yansıdı.

Çocuk, yetişkin demeden herkes kar topu oynayarak kış mevsimiyle özlem giderirken bembeyaz, tertemiz gözüken karın tadına eminim hepiniz bakmışsınızdır.

Çocuk, yetişkin demeden herkes kar topu oynayarak kış mevsimiyle özlem giderirken bembeyaz, tertemiz gözüken karın tadına eminim hepiniz bakmışsınızdır.

Ancak kar yenir mi, kar yemek zararlı mı? Uzmanlardan bu soruya dair açıklamalar var.

Kar Yenir mi?

Kar Yenir mi?

Buz kristalleri sıfır derecenin altında su buharının yoğunlaşması ile oluşuyor. Bulutta tutunamayacak kadar ağırlaşan buz kristalleri yeryüzüne kar tanesi olarak düşer. Böyle bakıldığında karı yemenin önünde bir engel gözükmüyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Karı nereden yediğinizi dikkat ettin!

Uzmanlar yere düşen ilk kar tanelerinin mikropla birebir karşılaşacağını dile getiriyor. Kar, yağarken havanın temizlenmesine yardımcı oluyor. 

Büyükşehirlerde yağan kar ile trafikten, fabrikalardan yani çeşitli kirleticilerden izole bir bölgede, kırsalda yağan kar uzmanlara göre aynı değil. Bu nedenle karı nerede yemek oldukça önemli. Uzmanlar ‘az miktarda’ kar yemenin güvenli ve eğlenceli olabileceğini belirtiyor. Ancak uyarıları şöyle: Tertemiz, bembeyaz karla birlikte en üst tabakası olmalı.

Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?

Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?

Amerikan Akademik Tıp Merkezi doktorlarından Jennifer Johnson, karın kirlilik ve mikrop içerme riski olduğunu hatırlatıyor. Yerde duran karın kir, kirden gelen mikrop, hayvan artıklarını içerebileceğini belirten Johnson, büyükşehirlerde bina, trafik, sanayi riskine değinirken, kırsal bölgelerde yerdeki kara zamanla tarım kimyasallarının karışabileceği konusunda uyarıyor.

Johnson, 'Çocuklarda, yerden kar yemenin neden olduğu varsayılan ve çevreyle bağlantısı olduğu düşünülen alışılmadık bakteriyel enfeksiyonlara yakalanan vaka raporları okudum.' diyerek de uyarısını yineliyor. Uzman aynı zamanda sözlerini, az miktarda kar yemenin, kar tanesinin 'tadına bakmanın' ciddi soruna yol açmayacağını belirterek tamamlıyor.

Hangi Kar Yenilmez?

Hangi Kar Yenilmez?

Hekim Max Huddleston ise , 'İlk birkaç saatteki ilk kar yağışı, birkaç saat sonra yağacak kardan daha fazla kirletici içerir” ifadelerini kullanıyor. Uzman, kar yemekten kaçınılması gereken durumları şöyle sıralıyor:

  • Kürekle temizlenmiş, üzerinde yürünmüş kardan uzak durun.

  • Rengi sarı ve griye dönmüşe uzak durun.

  • Tadına bakmak istiyorsanız sadece bembeyaz kar yiyin.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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