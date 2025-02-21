Kar Yenir mi? Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?

Başta İstanbul olmak üzere ülke geneli kar altında. Uzun yıllardır kara hasret kalan İstanbul’da günlerdir etkili olan kar kış sevenlere derin bir nefes aldırdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte okullar tatil edildi, pek çok iş yeri de kısa süreliğine evden çalışmaya geçti.

Sokaklar kara hasret kalıp kar topu oynayanlarla dolarken neden karın ‘tadına bakma’ refleksini hepimiz gösteriyoruz. Bembeyaz pamuk gibi kar iştahımızı mı açıyor bilmiyoruz ama eminim karın tadına bakmayan yoktur. Peki kar yenir mi? Kar yemek zararlı mı? Uzmanların bu konuda hemfikir olduğu bir görüş var: Nereden kar yediğinize dikkat!

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