Sıcak Havalara Fazla Alışmayın! Meteoroloji’den 26 İl İçin Uyarı Geldi: Fırtına ve Sağanak Geliyor
Sıcak Havalara Fazla Alışmayın! Meteoroloji’den 26 İl İçin Uyarı Geldi: Fırtına ve Sağanak Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kenti 'sarı' kodla uyardı. Aralarında Ankara ve Eskişehir'in de olduğu 26 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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Türkiye bir haftada 4 mevsimi yaşayacak. Bahar havası sona erecek, soğuk ve yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kenti "sarı" kodla uyardı. İşte o şehirler:
Sarı uyarı nedir?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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