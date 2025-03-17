onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sıcak Havalara Fazla Alışmayın! Meteoroloji’den 26 İl İçin Uyarı Geldi: Fırtına ve Sağanak Geliyor

Sıcak Havalara Fazla Alışmayın! Meteoroloji’den 26 İl İçin Uyarı Geldi: Fırtına ve Sağanak Geliyor

hava durumu hava sıcaklık
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2025 - 09:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kenti 'sarı' kodla uyardı. Aralarında Ankara ve Eskişehir'in de olduğu 26 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye bir haftada 4 mevsimi yaşayacak. Bahar havası sona erecek, soğuk ve yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.

Türkiye bir haftada 4 mevsimi yaşayacak. Bahar havası sona erecek, soğuk ve yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için beklenen hava durumu raporunu paylaştı. 

Türkiye genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar yeni hafta ile etkisini kaybedecek. Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini gösterecek. Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kenti "sarı" kodla uyardı. İşte o şehirler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kenti "sarı" kodla uyardı. İşte o şehirler:

AFYONKARAHİSAR

AKSARAY

AMASYA

ANKARA

ÇANKIRI

ÇORUM

DENİZLİ

EDİRNE

ESKİŞEHİR

GİRESUN

ISPARTA

KARAMAN

KAYSERİ

KAYSERİ

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

KONYA

KÜTAHYA

NEVŞEHİR

NİĞDE

RİZE

SİVAS

TOKAT

TRABZON

UŞAK

YOZGAT

Sarı uyarı nedir?

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın