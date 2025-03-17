Ünlülerin Başına Bela Olan Takıntılı Hayran Gözaltına Alındı: Dizi Setlerine Sızıp Karavanları Gözetledi
Ünlülerin Başına Bela Olan Takıntılı Hayran Gözaltına Alındı: Dizi Setlerine Sızıp Karavanları Gözetledi
Ünlü isimleri takip ederek onlarla fotoğraf çektirmek isteyen kişi, ret cevabı aldığı herkesin adeta kabusu oldu. Saplantılı kişi, Bengü, Buçe Kahraman, Melis Fis gibi isimlerinden adreslerini 'Panelciler' olarak adlandırılan hackerlardan alarak gece saatlerinde evlerine seri yemek siparişleri göndererek kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Yine aynı kişi, dizi setine gelerek oyuncu Cemre Baysel’in karavanını gözetleyince oyuncu durumda şikayetçi oldu. Takıntılı hayran E.G. gözaltına alındı.
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Ünlüleri takip ederek kendisine onların ‘hayranı’ izlenimi veren ve çok sayıda ünlü isimle fotoğraf çektiren 19 yaşındaki E.G., ünlülerin adeta kabusu oldu.
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Oyuncu Buçe Kahraman ve müzisyen Melis Fis'e de benzer tekliflerle ulaşan E.G., yine reddedilince ev adreslerine seri siparişler gönderdi.
Ünlü isimleri uykusuz bırakan E.G.'den ünlü oyuncu Cemre Baysel de şikayetçi oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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