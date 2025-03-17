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Ünlülerin Başına Bela Olan Takıntılı Hayran Gözaltına Alındı: Dizi Setlerine Sızıp Karavanları Gözetledi

Ünlülerin Başına Bela Olan Takıntılı Hayran Gözaltına Alındı: Dizi Setlerine Sızıp Karavanları Gözetledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2025 - 08:15 Son Güncelleme: 17.03.2025 - 08:18

Ünlü isimleri takip ederek onlarla fotoğraf çektirmek isteyen kişi, ret cevabı aldığı herkesin adeta kabusu oldu. Saplantılı kişi, Bengü, Buçe Kahraman, Melis Fis gibi isimlerinden adreslerini 'Panelciler' olarak adlandırılan hackerlardan alarak gece saatlerinde evlerine seri yemek siparişleri göndererek kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Yine aynı kişi, dizi setine gelerek oyuncu Cemre Baysel’in karavanını gözetleyince oyuncu durumda şikayetçi oldu. Takıntılı hayran E.G. gözaltına alındı.

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Ünlüleri takip ederek kendisine onların ‘hayranı’ izlenimi veren ve çok sayıda ünlü isimle fotoğraf çektiren 19 yaşındaki E.G., ünlülerin adeta kabusu oldu.

Ünlüleri takip ederek kendisine onların ‘hayranı’ izlenimi veren ve çok sayıda ünlü isimle fotoğraf çektiren 19 yaşındaki E.G., ünlülerin adeta kabusu oldu.

Sosyal medyada kendisini 'Sanatçı' olarak tanıtan E.G., iddialara göre ilk olarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajeri ve avukatı ile irtibat kurdu ve Bengü'nün hayranı olduğunu söyledi. İddialara göre E.G., Bengü'den bedava konser bileti talep etti ve 'Benimle fotoğraf çekilmesini istiyorum' dedi. İsteği reddedilen E.G. iddialara göre yaşanan bu olayı takıntı haline dönüştürerek şeytani bir plan yaptı.

Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre; Son dönemlerde yaşanan olaylar ve düzenlenen seri operasyonlarla gündeme gelen; insanların kişisel ve özel bilgilerini satan ve 'Panelciler' olarak adlandırılan kişilerden iddialara göre Bengü'nün Beykoz İlçesi'ndeki ikamet adresini ve diğer bilgilerini alan E.G., farklı telefon hatları satın alarak yemek sipariş uygulamalarından yine farklı farklı hesaplar oluşturdu. İddialara göre E.G., Bengü'nün ev adresine gece saatlerinde seri yemek siparişleri gönderdi. Çok sayıda kuryeyi gece saatlerinde kapısında gören Bengü, kapıyı çalan kuryelerden usandı ve bu durum devam edince şikayetçi oldu.

Oyuncu Buçe Kahraman ve müzisyen Melis Fis'e de benzer tekliflerle ulaşan E.G., yine reddedilince ev adreslerine seri siparişler gönderdi.

Oyuncu Buçe Kahraman ve müzisyen Melis Fis'e de benzer tekliflerle ulaşan E.G., yine reddedilince ev adreslerine seri siparişler gönderdi.

Buçe Kahraman ve Melis Fis de şikayetçi oldu. İddialara göre 'Benimle buluşun. Fotoğraf çektirin. Polis beni bulamaz' diyen E.G.'nin hangi ünlüyle fotoğraf çektirmek isterse o ünlü oyuncuların dizi setlerini ve ünlü şarkıcıların konserlerini bularak yanlarına gittiği iddia edildi.

Ünlü isimleri uykusuz bırakan E.G.'den ünlü oyuncu Cemre Baysel de şikayetçi oldu.

Ünlü isimleri uykusuz bırakan E.G.'den ünlü oyuncu Cemre Baysel de şikayetçi oldu.

İddialara göre; 16 Şubat Pazar günü Cemre Baysel'in rol aldığı dizinin İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ndeki setine giden E.G. görevlilere 'Ben Cemre Baysel'in hayranıyım. İçeriye girip fotoğraf çektirmek istiyorum' dedi fakat sete alınmadı. İddialara göre dizi çekimi esnasında kaçak yolla sete giren E.G., oyuncu Cemre Baysel'in karavanını buldu ve karavanı gizli bir şekilde gözetlerken Cemre Baysel kendisini fark etti. Cemre Baysel de hemen şikayetçi oldu. 

Şikayetler üzerine İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınan, bazı suçlardan kaydı olduğu da öğrenilen E.G. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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