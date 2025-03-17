Ünlülerin Başına Bela Olan Takıntılı Hayran Gözaltına Alındı: Dizi Setlerine Sızıp Karavanları Gözetledi

Sosyal medyada kendisini 'Sanatçı' olarak tanıtan E.G., iddialara göre ilk olarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajeri ve avukatı ile irtibat kurdu ve Bengü'nün hayranı olduğunu söyledi. İddialara göre E.G., Bengü'den bedava konser bileti talep etti ve 'Benimle fotoğraf çekilmesini istiyorum' dedi. İsteği reddedilen E.G. iddialara göre yaşanan bu olayı takıntı haline dönüştürerek şeytani bir plan yaptı.

Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre; Son dönemlerde yaşanan olaylar ve düzenlenen seri operasyonlarla gündeme gelen; insanların kişisel ve özel bilgilerini satan ve 'Panelciler' olarak adlandırılan kişilerden iddialara göre Bengü'nün Beykoz İlçesi'ndeki ikamet adresini ve diğer bilgilerini alan E.G., farklı telefon hatları satın alarak yemek sipariş uygulamalarından yine farklı farklı hesaplar oluşturdu. İddialara göre E.G., Bengü'nün ev adresine gece saatlerinde seri yemek siparişleri gönderdi. Çok sayıda kuryeyi gece saatlerinde kapısında gören Bengü, kapıyı çalan kuryelerden usandı ve bu durum devam edince şikayetçi oldu.