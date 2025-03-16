Zekalarına Hayran Bıraktıran Kişilerin Hayatına Odaklanmış Birbirinden Etkileyici 15 Film
Zekalarına Hayran Bıraktıran Kişilerin Hayatına Odaklanmış Birbirinden Etkileyici 15 Film
Sinemaseverlerin hepsi farklı tarzdaki filmleri sever. Kimi korku filmlerini severken kimi yalnızca komedi filmlerine yönelir. Fantastik ya da bilim kurgu sevenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. Ancak bazı filmler vardır ki hangi türü seversek sevelim ilgimizi çeker.
Zekasına hayran kaldığımız insanların hayatlarına odaklanan filmler tam da böyledir işte! Biz de sizin için 15 etkileyici filmi derledik. İyi seyirler!
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1. A Beautiful Mind (2001)
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2. Good Will Hunting (1997)
3. The Imitation Game (2014)
4. The Social Network (2010)
5. The Theory of Everything (2014)
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6. Sherlock Holmes (2009)
7. Rain Man (1988)
8. The Matrix (1999)
9. Inception (2010)
10. Memento (2000)
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11. The Prestige (2006)
12. Interstellar (2014)
13. The Man Who Knew Infinity (2015)
14. Limitless (2011)
15. Ex Machina (2014)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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