John Wick'ten Lara Croft'a: İkonik Film Karakterleri Gerçek Hayatta Olsaydı Nasıl Yaşardı?
Hepimiz kalp atışlarımızı hızlandıran aksiyon dolu sahneleri izlerken bazen kendimize 'Gerçek hayatta böyle bir şey mümkün mü?' diye sorarız. Filmlerdeki kahramanlar binalardan atlıyor, kurşunların arasından geçiyor, ağır yaralar alsalar bile hızla iyileşiyorlar. Ama gerçek hayatta bu olaylar, başta fizik kuralları ve insan biyolojisi olmak üzere ne kadar gerçekleşebilir?
Eğer John Wick, Indiana Jones, The Bride veya Lara Croft gerçekten yaşasaydı, hayatları nasıl olurdu? Birçoğu fiziksel sınırlarını aşarak hayatta kalmaya çalışırken bazıları da büyük engellerle karşılaşabilirdi. Şimdi, sinema dünyasının en ikonik karakterlerini gerçek dünyaya getiriyoruz ve onların hayatta kalma şanslarını sorguluyoruz!
1. John Wick – John Wick Serisi
John Wick Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
2. Furiosa - Mad Max
Furiosa Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
3. Batman – The Dark Knight Serisi
Batman Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
4. Ethan Hunt – Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) Serisi
Ethan Hunt Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
5. Lara Croft – Tomb Raider
Lara Croft Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
6. The Joker – The Dark Knight
Joker Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
7. Katniss Everdeen – Açlık Oyunları
Katniss Everdeen Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
8. Jack Sparrow – Karayip Korsanları
Jack Sparrow Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
9. Indiana Jones – Indiana Jones Serisi
Indiana Jones Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
10. The Bride - Kill Bill
The Bride Gerçek Hayatta Yaşasaydı Ne Olurdu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın