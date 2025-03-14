Ex Aşkına Kinli Olanların İçi Soğuyacak: Eski Sevgiliden İntikam Alma Temalı 15 Film!
Ex Aşkına Kinli Olanların İçi Soğuyacak: Eski Sevgiliden İntikam Alma Temalı 15 Film!
Aşk biter ama bazen öylece bitmez. Kimileri eski sevgilisini kolay şekilde unutup hayatına devam ederken kimileri ise intikam alır! Sinema dünyasında eski sevgiliye unutulmaz dersler veren karakterler de sıkça rastlıyoruz. Zekice bir plan yaparak sevgilisini küçük düşürenler, kariyerinde yükselerek ona pişmanlığı tattıranlar, öldürenler...
Eğer sen de 'Keşke eski sevgilime sinema kalitesinde bir ders verebilseydim!' diye düşündüysen, doğru yerdesin! İşte, aldatılanların, terk edilenlerin ve ihanete uğrayanların destansı intikamlarını konu alan 15 unutulmaz film!
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1. Gone Girl (Kayıp Kız) – 2014
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2. John Tucker Must Die – 2006
3. The First Wives Club – 1996
4. The Other Woman – 2014
5. Legally Blonde – 2001
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6. Kill Bill Vol. 1 & 2 – 2003-2004
7. To Die For – 1995
8. Waiting to Exhale – 1995
9. Sleeping with the Enemy – 1991
10. A Simple Favor – 2018
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11. Revenge – 2017
12. Promising Young Woman – 2020
13. The Dressmaker – 2015
14. You Get Me – 2017
15. Duplicity – 2009
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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