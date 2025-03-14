Ex Aşkına Kinli Olanların İçi Soğuyacak: Eski Sevgiliden İntikam Alma Temalı 15 Film!

Elle Woods, hayatta her şeye sahip gibi görünen genç ve güzel bir kadındır. Ancak sevgilisi, onu yeterince “ciddi” bulmadığı için terk eder ve Harvard Hukuk Fakültesi’ne giderek daha 'uygun' bir kadınla birlikte olmayı planlar. Elle, eski sevgilisini geri kazanmak için Harvard'a girmeye karar verir. Herkes ona bunu yapamayacağını söyler, ancak Elle inanılmaz bir azim göstererek Harvard’a kabul edilir. Orada kendini bulur, hukuk konusunda başarılı olur ve eski sevgilisinin aslında ona asla layık olmadığını anlar. Eski sevgilisini geri kazanmak için başladığı bu yolculuk, onu bambaşka bir insan yapar.