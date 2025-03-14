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Ex Aşkına Kinli Olanların İçi Soğuyacak: Eski Sevgiliden İntikam Alma Temalı 15 Film!

Ex Aşkına Kinli Olanların İçi Soğuyacak: Eski Sevgiliden İntikam Alma Temalı 15 Film!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.03.2025 - 08:01

Aşk biter ama bazen öylece bitmez. Kimileri eski sevgilisini kolay şekilde unutup hayatına devam ederken kimileri ise intikam alır! Sinema dünyasında eski sevgiliye unutulmaz dersler veren karakterler de sıkça rastlıyoruz. Zekice bir plan yaparak sevgilisini küçük düşürenler, kariyerinde yükselerek ona pişmanlığı tattıranlar, öldürenler...

Eğer sen de 'Keşke eski sevgilime sinema kalitesinde bir ders verebilseydim!' diye düşündüysen, doğru yerdesin! İşte, aldatılanların, terk edilenlerin ve ihanete uğrayanların destansı intikamlarını konu alan 15 unutulmaz film!

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1. Gone Girl (Kayıp Kız) – 2014

1. Gone Girl (Kayıp Kız) – 2014

Nick ve Amy Dunne, dışarıdan mükemmel görünen bir evliliğe sahiptir. Ancak evlilikleri, Nick'in sadakatsizliği ve ilgisizliği yüzünden çatırdamaktadır. Bir gün Amy aniden ortadan kaybolur ve olay ülke çapında büyük yankı uyandırır. Polis araştırması derinleştikçe, tüm ipuçları Nick’in onu öldürdüğüne işaret eder. Fakat gerçek, göründüğünden çok daha karmaşıktır. Amy, kocasının ihanetini öğrenince mükemmel bir intikam planı hazırlar. Kendi kayboluşunu sahte delillerle Nick’in üzerine yıkar ve onu halkın gözünde bir canavara çevirir. Amy’nin zekice tasarladığı plan, olay örgüsünü bambaşka bir yöne çeker ve izleyiciyi büyük bir şokla baş başa bırakır.

2. John Tucker Must Die – 2006

2. John Tucker Must Die – 2006

John Tucker, okulun en popüler ve çapkın öğrencisidir. Aynı anda üç farklı kızla ilişki yaşamaktadır ve bunu büyük bir ustalıkla saklamayı başarır. Ancak bu kızlar, John’un yalanlarını öğrendiğinde onu rezil etmek için bir araya gelir. Fakat onu doğrudan ifşa etmek yerine, ondan intikam almak için farklı bir yol seçerler. Planları, yeni gelen saf bir kızı John’a aşık etmek ve sonra onu kalbini kırarak terk etmesini sağlamaktır. Ancak işler planladıkları gibi gitmez.

3. The First Wives Club – 1996

3. The First Wives Club – 1996

Üç eski eş – Annie, Brenda ve Elise – eski kocaları tarafından terk edilip daha genç kadınlarla aldatılmıştır. İlk başta bu ihanetin acısıyla başa çıkmaya çalışsalar da, zamanla kendilerini kurban olarak görmek yerine bir intikam planı yapmaya karar verirler. Eski eşlerinin yeni hayatlarını mahvetmek, onlardan intikam almak ve aynı zamanda kendi özgüvenlerini yeniden kazanmak için zekice bir plan hazırlarlar.

4. The Other Woman – 2014

4. The Other Woman – 2014

Carly, erkek arkadaşının aslında evli olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşar. Ancak asıl şoku, adamın eşi Kate ile tanıştığında yaşar. İki kadın, adamın her ikisini de kandırdığını fark eder ve onu mahvetmek için bir plan yapmaya karar verirler. Ancak işler burada da bitmez, çünkü adamın üçüncü bir sevgilisi daha vardır! Üç kadın bir araya gelerek aldatıldıkları adamı rezil etmek ve ona unutamayacağı bir ders vermek için harekete geçer.

5. Legally Blonde – 2001

5. Legally Blonde – 2001

Elle Woods, hayatta her şeye sahip gibi görünen genç ve güzel bir kadındır. Ancak sevgilisi, onu yeterince “ciddi” bulmadığı için terk eder ve Harvard Hukuk Fakültesi’ne giderek daha 'uygun' bir kadınla birlikte olmayı planlar. Elle, eski sevgilisini geri kazanmak için Harvard'a girmeye karar verir. Herkes ona bunu yapamayacağını söyler, ancak Elle inanılmaz bir azim göstererek Harvard’a kabul edilir. Orada kendini bulur, hukuk konusunda başarılı olur ve eski sevgilisinin aslında ona asla layık olmadığını anlar. Eski sevgilisini geri kazanmak için başladığı bu yolculuk, onu bambaşka bir insan yapar.

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6. Kill Bill Vol. 1 & 2 – 2003-2004

6. Kill Bill Vol. 1 & 2 – 2003-2004

'The Bride' olarak bilinen suikastçı, düğün gününde eski sevgilisi ve ekibi tarafından ihanete uğrar ve öldürülmeye çalışılır. Komaya giren kadın, yıllar sonra uyandığında intikam yemini eder. Artık tek amacı, ona ihanet eden herkesi tek tek bulup öldürmektir. Katanasını kuşanarak yola koyulur ve düşmanlarıyla yüzleşir. Şiddet dolu dövüş sahneleri, efsanevi dövüş koreografileri ve Quentin Tarantino’nun eşsiz anlatımıyla şekillenen bu film, eski sevgiliye alınabilecek en epik intikamlardan birini konu alır.

7. To Die For – 1995

7. To Die For – 1995

Suzanne, ünlü bir televizyon sunucusu olma hayaliyle yanıp tutuşan hırslı bir kadındır. Ancak kocası Larry, onun kariyer hayallerini ciddiye almaz ve geleneksel bir evlilik yaşamak ister. Suzanne, onun hayallerine engel olduğunu fark edince, en karanlık planını devreye sokar. Kocasını öldürmek için liseli bir çocuğu baştan çıkarır ve cinayeti onun işlemesini sağlar. Medya ve toplum tarafından 'mükemmel kadın' olarak görülen Suzanne’in gerçek yüzü, olaylar ilerledikçe ortaya çıkacaktır. Nicole Kidman’ın mükemmel performansıyla hayat verdiği Suzanne, eski sevgiliye alınan en soğukkanlı intikamlardan birine imza atar.

8. Waiting to Exhale – 1995

8. Waiting to Exhale – 1995

Savannah, Bernadine, Robin ve Gloria, hayatlarının farklı dönemlerinde birbirlerine destek olan dört güçlü kadındır. Ancak hepsinin ortak noktası, aşk hayatlarında büyük hayal kırıklıkları yaşamış olmalarıdır. Bernadine, kocasının kendisini sekreteriyle aldattığını öğrendiğinde intikam almak için onun lüks arabasını ateşe verir. Savannah, yanlış insanlara aşık olduğunu fark eder ve hayatını değiştirmeye karar verir. Robin, eski sevgililerinden intikam almak için kendi kurallarını koyarken, Gloria ise eski eşiyle yüzleşerek içindeki öfkeyi serbest bırakır.

9. Sleeping with the Enemy – 1991

9. Sleeping with the Enemy – 1991

Laura, dışarıdan mükemmel görünen bir evlilik sürdürmektedir, ancak gerçekte kocası Martin, takıntılı ve psikopat bir adamdır. Sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet gören Laura, bir gün öldü numarası yaparak kaçmaya karar verir. Yeni bir hayata başlamaya çalışırken, Martin’in onu bulmaya çalıştığını öğrenir. Ancak bu kez kurban olmayacaktır. Kendi korkularıyla yüzleşerek güçlü bir kadın haline gelen Laura, eski kocasına unutamayacağı bir ders vermeye hazırlanır. Film, toksik ilişkilerden kaçış ve intikam temalarını etkileyici bir gerilim atmosferiyle sunuyor.

10. A Simple Favor – 2018

10. A Simple Favor – 2018

Stephanie, tek başına çocuğunu büyüten, utangaç ve yardımsever bir annedir. Günün birinde Emily adında gizemli ve çekici bir kadınla arkadaş olur. Emily, bir gün ortadan kaybolduğunda Stephanie gerçeği ortaya çıkarmaya karar verir. Araştırmaları ilerledikçe, Emily’nin aslında geçmişi karanlık bir kadın olduğunu ve kocasını aldatarak büyük bir plan kurduğunu öğrenir. Stephanie, kendisini bu tehlikeli oyunun içinde bulur ve zekasını kullanarak hem Emily’ye hem de onun kocasına unutamayacakları bir intikam dersi verir.

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11. Revenge – 2017

11. Revenge – 2017

Jen, zengin ve güçlü erkek arkadaşı Richard ile birlikte lüks bir çöl malikanesine tatile gider. Ancak Richard’ın iki arkadaşı da beklenmedik bir şekilde onlara katılır ve işler hızla çığırından çıkar. Jen, Richard’ın arkadaşları tarafından saldırıya uğrar ve ardından bir uçurumdan aşağı atılır. Herkes onun öldüğünü düşünür, ancak Jen hayatta kalmayı başarır ve intikam almak için geri döner. Hayatta kalma içgüdüsüyle, eski sevgilisi ve onun dostlarına karşı amansız bir savaş başlatır.

12. Promising Young Woman – 2020

12. Promising Young Woman – 2020

Cassie, bir zamanlar parlak bir geleceği olan genç bir kadındı, ancak en yakın arkadaşının başına gelen bir trajedi yüzünden hayatı mahvolmuştur. Arkadaşının intiharına sebep olan erkeklerden intikam almak için sıra dışı bir yöntem seçer: Gece kulüplerine giderek sarhoş numarası yapar ve kendisini istismar etmeye çalışan erkekleri deşifre eder. Ancak asıl hedefi, arkadaşına zarar veren adamları tek tek cezalandırmaktır. Zekice yazılmış bir senaryo ve sürpriz finaliyle 'Promising Young Woman', intikamın en modern ve etkileyici versiyonlarından birini sunuyor.

13. The Dressmaker – 2015

13. The Dressmaker – 2015

Tilly, çocukken yaşadığı kasabada haksız yere suçlanarak dışlanmış bir kadındır. Yıllar sonra, ünlü bir terzi olarak kasabasına geri döner. İlk başta insanlara kibar davranır ve şık kıyafetler dikerek kendisini yeniden kabul ettirmeye çalışır. Ancak geçmişte ona kötülük yapanlar, onu tekrar aşağılamaya başladığında, Tilly gerçek planını devreye sokar.

14. You Get Me – 2017

14. You Get Me – 2017

Tyler, kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra bir partide Holly adında çekici bir kızla tanışır ve birlikte olur. Ertesi sabah, bu kaçamağı unutup hayatına devam etmeye çalışır. Ancak Holly için bu sadece bir gecelik bir şey değildir; o, Tyler’a takıntılı hale gelir ve onu her yerde takip etmeye başlar. Tyler’ın eski sevgilisiyle barışmasını hazmedemeyen Holly, giderek daha tehlikeli hale gelir ve onun hayatını mahvetmeye yemin eder.

15. Duplicity – 2009

15. Duplicity – 2009

Ray ve Claire, geçmişte birlikte olan iki casustur. Ancak ilişkileri ihanetle sona ermiştir ve şimdi ikisi de rakip şirketler için çalışmaktadır. Birbirlerinden intikam almak isteyen bu eski sevgililer, aynı zamanda dev bir dolandırıcılık planının içine sürüklenir. Karşılıklı entrikalar, zeka oyunları ve romantik gerilimle dolu olan 'Duplicity', aşk ve ihanetin iç içe geçtiği mükemmel bir hikâye sunuyor. Film boyunca izleyici, kimin kime oyun oynadığını anlamaya çalışırken kendisini karmaşık bir casusluk hikayesinin içinde buluyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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