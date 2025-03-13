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Hepimize Yazı Özleten 'Rüzgara Bırak' ile Olay Olan Hande Erçel'in Filmdeki Tüm Kıyafetleri ve Fiyatları!

Hepimize Yazı Özleten 'Rüzgara Bırak' ile Olay Olan Hande Erçel'in Filmdeki Tüm Kıyafetleri ve Fiyatları!

Hande Erçel
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.03.2025 - 21:05

Henüz izleyici karşısına çıkmadan en çok konuşulan yapımlardan biri olan Rüzgara Bırak filmi epey ses getirdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan filmi öne çıkaran pek çok detay vardı. Bunlardan biri elbette Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerliğiydi. Buram buram yaz kokan filmi popüler hale getiren detaylardan bir diğeri de Hande Erçel'in kombinleri oldu. 

Hazır yaz geliyorken, siz de Hande Erçel'in Rüzgara Bırak'taki kıyafetlerini merak ettiniz mi? Cevabınız 'Evet' ise bu içerik tam da size göre! İşte Hande Erçel'in Rüzgara Bırak kombinleri ve fiyatları...

Kaynak: Dizi Kıyafeti - Vitrinde Ne Var - Dizi Kıyafetlerini Bul

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14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filmi son dönemin en popüler yapımlarından biri haline geldi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filmi son dönemin en popüler yapımlarından biri haline geldi.

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç paylaştığı film ülkemizde epey konuşulurken yurt dışında da dikkat çekti. Farklı ülkelerde 'Chasing the Wind' adıyla da bilinen film, izleyicilere aşk, doğa ve kariyer çatışması ekseninde bir hikaye sundu.

Çekimleri ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nin en gözde tatil beldelerinden olan Çeşme Alaçatı'da yapılan film yaz mevsimine olan özlemi arttırken, bir yandan da eşsiz doğal güzellikleri, taş evleri ve sahil manzaraları ile yapımın atmosferini bir hayli güçlendirmeyi başardı.

Kariyerlerinde ilk defa rol arkadaşı olan Hande Erçel'in 'Aslı', Barış Arduç'un da 'Ege'yi canlandırdığı filmin konusu merak edenler de olabilir. Kısaca anlatalım...

Kariyerlerinde ilk defa rol arkadaşı olan Hande Erçel'in 'Aslı', Barış Arduç'un da 'Ege'yi canlandırdığı filmin konusu merak edenler de olabilir. Kısaca anlatalım...

Yazman Şirketler Topluluğu'nun enerjik CEO'su Aslı Mansoy (Hande Erçel), şirketin ilerleyişi için hayati bir otel projesine odaklanmış durumdadır. Bu özgün proje, şirketin diğer varisi ve Çeşme'deki sörf okulu sahibi Ege Yazıcı'nın (Barış Arduç) sahip olduğu koyda hayata geçirilecektir. Aslı, bu projeyi gerçekleştirmek adına Ege'yi ikna etmeye çalışırken, aralarında beklenmeyen bir yakınlaşma meydana gelir. Bu durum, Aslı ve Ege'nin kariyer amaçları ve kişisel istekleri arasında bir tercih yapmalarını gerektirir. Bu süreçte, ikilinin hem profesyonel hem de kişisel hayatlarındaki dengeler değişmeye başlar.

Erçel ve Arduç'un uyumları kimileri tarafından çok sevilirken kimileri tarafından topa tutuldu.

Erçel ve Arduç'un uyumları kimileri tarafından çok sevilirken kimileri tarafından topa tutuldu.

Tabii çok büyük bir kesim Barış Arduç'tan memnundu ancak yeteneği yüzünden tartışılan Hande Erçel'in ilk film projesinde oyunculuğu da yine tartışma konusu haline geldi.

Her sahnesiyle ayrı bir ilgi çeken filmdeki sevişme sahneleri ise olayı başka bir boyuta taşıdı. Bu sahneleri gören izleyicilerin bir kısmı 'Hakan Sabancı ve Gupse Özay bu sahnelere bir şey demedi mi?' tarzı eleştirilerde bulundu. Bununla birlikte alevlenen kıskançlık iddialarıyla birlikte gözler Hakan Sabancı ve Gupse Özay'a çevrildi. Özay bu iddiaları gülerek yalanlarken Sabancı sessiz kalmış ancak bundan doğan ayrılık iddialarını boşa çıkarmıştı.

Hande Erçel her ne kadar performansı nedeniyle izleyicileri ikiye bölse de bazı konuda geniş bir kitleyi hemfikir hale getirdi.

Hande Erçel her ne kadar performansı nedeniyle izleyicileri ikiye bölse de bazı konuda geniş bir kitleyi hemfikir hale getirdi.

O da ünlü oyuncunun güzelliği ve film boyunca giydiği kombinleri oldu. Oldukça fit bir vücuda, tabiri caizse düşman çatlatan bir vücuda, sahip olan Erçel giydiği kıyafetlerle adeta bir kesimi de influence etti desek yeridir. 

'Rüzgara Bırak kıyafetleri' konusunda aramalar da hala devam ederken size bir amme hizmeti sunmaya geldik. Hadi gelin Hande Erçel'in Rüzgara Bırak filminde giydiği kıyafetleri ve fiyatlarını birlikte görelim...

Hande Erçel'in yani Aslı'nın bu siyah mini ve dar elbisesi oldukça beğenilmişti. Kendisi tam bir kurtarıcı parça!

Hande Erçel'in yani Aslı'nın bu siyah mini ve dar elbisesi oldukça beğenilmişti. Kendisi tam bir kurtarıcı parça!

SOSUNLIMITED marsına ait elbisenin fiyatı 4.200 TL. Çantası Massimo Dutti markasının eski sezon ürünlerinden bir tanesi. Büyük deri tote çantasının fiyatı ise 14.950 lira. Kolundaki bilezik ise Pomellato markasına ait ve fiyatı 6550 euro yani 260.502 TL.

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Beyazlar içindeki bu elbisenin şıklığı adeta göz kamaştırıcı.

Beyazlar içindeki bu elbisenin şıklığı adeta göz kamaştırıcı.

Muse For All markasına ait beyaz mini keten elbise 9.275 lira. Sandaletleri ise Prada'nın Woven Raffia ürünü ve 37.200 TL. Aslı'nın hasır çantası ise Zara'dan!

Hepimizin film karelerinden aşina olduğu o kombin...

Hepimizin film karelerinden aşina olduğu o kombin...

Beyaz kolsuz atlet Zara'dan, kemer ise Mango'dan. Yazın olmazsa olmazı şortu FLÉIM markasına ait ve fiyatı 3.050 TL. Bera markasına ait hasır çanta ise 24.000 TL!

Yaz denildiğinde akıllara gelen sade ama şık kombin.

Yaz denildiğinde akıllara gelen sade ama şık kombin.

Bu kombinde FLÉIM markasına ait bir takım görüyoruz. Yeleği 3.45 lira, şortu 3.050 TL. Çantası dünyaca ünlü MANC markasına ait. Babetleri de ALAIA!

Pek çoğumuzun 'Ay, nereden aldı acaba?' diye merak ettiği beyaz buluz Cult Gaia markasına ait ve fiyatı da 13.495 lira.

Pek çoğumuzun 'Ay, nereden aldı acaba?' diye merak ettiği beyaz buluz Cult Gaia markasına ait ve fiyatı da 13.495 lira.

Buradaki taba eteği ise SOS UNLIMITED markasının bir ürünü ve 2.800 lira.

Spagetti askılarıyla çok klas duran midi bir elbise!

Spagetti askılarıyla çok klas duran midi bir elbise!

NAZLI CEREN markasına ait elbisenin 17.500 lira fiyatı var. Çantası Massimo Dutti markasına ait, gösterişli takılar Pomellato markasının ürünleri.

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Hande Erçel'in kahverengi bikinisi THE ATTICO markasına ait ve fiyatı da 9.395 lira.

Hande Erçel'in kahverengi bikinisi THE ATTICO markasına ait ve fiyatı da 9.395 lira.

SOS UNLIMITED marka bu takım ise inanılmaz şık bir parça.

SOS UNLIMITED marka bu takım ise inanılmaz şık bir parça.

Hermia Top 2.000 TL ve Hermia Pantolon ise 4.250 TL.

Biz bu kombine de bayıldık!

Biz bu kombine de bayıldık!

Kahverengi askılı keten bluz Massimo Dutti markasına ait. SOS UNLIMITED marka mini etek 2.800 lira. Bera marka kahverengi deri çanta 17.500 TL. Yves Saint Laurent marka kemer ise 530 Euro yani 21.061 TL.

STUDIO FOXGLOVE markasına ait göğüs dekolteli tulum ise 12.500 TL.

STUDIO FOXGLOVE markasına ait göğüs dekolteli tulum ise 12.500 TL.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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