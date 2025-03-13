Hepimize Yazı Özleten 'Rüzgara Bırak' ile Olay Olan Hande Erçel'in Filmdeki Tüm Kıyafetleri ve Fiyatları!
Hepimize Yazı Özleten 'Rüzgara Bırak' ile Olay Olan Hande Erçel'in Filmdeki Tüm Kıyafetleri ve Fiyatları!
Henüz izleyici karşısına çıkmadan en çok konuşulan yapımlardan biri olan Rüzgara Bırak filmi epey ses getirdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan filmi öne çıkaran pek çok detay vardı. Bunlardan biri elbette Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerliğiydi. Buram buram yaz kokan filmi popüler hale getiren detaylardan bir diğeri de Hande Erçel'in kombinleri oldu.
Hazır yaz geliyorken, siz de Hande Erçel'in Rüzgara Bırak'taki kıyafetlerini merak ettiniz mi? Cevabınız 'Evet' ise bu içerik tam da size göre! İşte Hande Erçel'in Rüzgara Bırak kombinleri ve fiyatları...
Kaynak: Dizi Kıyafeti - Vitrinde Ne Var - Dizi Kıyafetlerini Bul
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filmi son dönemin en popüler yapımlarından biri haline geldi.
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Kariyerlerinde ilk defa rol arkadaşı olan Hande Erçel'in 'Aslı', Barış Arduç'un da 'Ege'yi canlandırdığı filmin konusu merak edenler de olabilir. Kısaca anlatalım...
Erçel ve Arduç'un uyumları kimileri tarafından çok sevilirken kimileri tarafından topa tutuldu.
Hande Erçel her ne kadar performansı nedeniyle izleyicileri ikiye bölse de bazı konuda geniş bir kitleyi hemfikir hale getirdi.
Hande Erçel'in yani Aslı'nın bu siyah mini ve dar elbisesi oldukça beğenilmişti. Kendisi tam bir kurtarıcı parça!
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Beyazlar içindeki bu elbisenin şıklığı adeta göz kamaştırıcı.
Hepimizin film karelerinden aşina olduğu o kombin...
Yaz denildiğinde akıllara gelen sade ama şık kombin.
Pek çoğumuzun 'Ay, nereden aldı acaba?' diye merak ettiği beyaz buluz Cult Gaia markasına ait ve fiyatı da 13.495 lira.
Spagetti askılarıyla çok klas duran midi bir elbise!
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Hande Erçel'in kahverengi bikinisi THE ATTICO markasına ait ve fiyatı da 9.395 lira.
SOS UNLIMITED marka bu takım ise inanılmaz şık bir parça.
Biz bu kombine de bayıldık!
STUDIO FOXGLOVE markasına ait göğüs dekolteli tulum ise 12.500 TL.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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