Çitos Efe, Kutu Bebek Ebrar... Çocuktan Al Haberi Ufaklıklarının Son Hallerini Mutlaka Görmelisiniz!

Ancak bu dönem de ne olduysa program yayın hayatına uzun süreli devam edemedi. 2011 yılında program bir kez daha sunucu değişikliğine giderek Açelya Akkoyun'u getirdi. Programın kanalı da değişerek atv ekranlarına taşındı.

Çocukların en neşeli, komik ve samimi yanlarını ekrana taşıyan program, 3 Aralık 2016 tarihinde Show TV'de geçti. 'Bez Bebek'le çocukların gönlünde ayrı bir yere sahip olan oyuncu Evrim Akın'ın programın yeni sunucusu oldu. Bu değişimden sonra tekrar yayın hayatına başlayan program, 22 Eylül 2019'da yayımlanan 138. bölümle final yaparak ekrana veda etti.