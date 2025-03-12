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Çitos Efe, Kutu Bebek Ebrar... Çocuktan Al Haberi Ufaklıklarının Son Hallerini Mutlaka Görmelisiniz!

Çitos Efe, Kutu Bebek Ebrar... Çocuktan Al Haberi Ufaklıklarının Son Hallerini Mutlaka Görmelisiniz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.03.2025 - 18:27

Bir döneme damga vuran ve ekran başındaki herkesi güldüren Çocuktan Al Haberi programındaki minikleri hatırlıyor musunuz? O eğlenceli cevapları, şaşırtıcı yorumları ve samimi tavırlarıyla gönüllerde taht kurmuşlardı. O dönem gözlerimizden kalpler çıkaran çocuklar artık büyüdü!

İşte sevilen Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz çocuklarının son halleri!

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Bir zamanlar izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran program Çocuktan Al Haberi'ni mutlaka izlemişsinizdir.

Bir zamanlar izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran program Çocuktan Al Haberi'ni mutlaka izlemişsinizdir.

Türkiye televizyonlarının sevilen çocuk yarışma programı 'Çocuktan Al Haberi', ilk kez 1998 yılında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu dönemde programın sunuculuğunu üstlenen isim, usta oyuncu Berna Laçin oldu. Laçin'in sunumuyla izleyicinin kalbinde taht kuran program, 2007 yılında bu kez FOX ekranlarında tekrar yayınlanmaya başladı. Ancak bu dönemde program, ikinci bölümün ardından yayından kaldırıldı.

2009 yılında ise program, 'Bergüzar'la Çocuktan Al Haberi' adıyla ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in sunumuyla Star TV'de izleyicisiyle buluştu.

2009 yılında ise program, 'Bergüzar'la Çocuktan Al Haberi' adıyla ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in sunumuyla Star TV'de izleyicisiyle buluştu.

Ancak bu dönem de ne olduysa program yayın hayatına uzun süreli devam edemedi. 2011 yılında program bir kez daha sunucu değişikliğine giderek Açelya Akkoyun'u getirdi. Programın kanalı da değişerek atv ekranlarına taşındı. 

Çocukların en neşeli, komik ve samimi yanlarını ekrana taşıyan program, 3 Aralık 2016 tarihinde Show TV'de geçti. 'Bez Bebek'le çocukların gönlünde ayrı bir yere sahip olan oyuncu Evrim Akın'ın programın yeni sunucusu oldu. Bu değişimden sonra tekrar yayın hayatına başlayan program, 22 Eylül 2019'da yayımlanan 138. bölümle final yaparak ekrana veda etti.

Ancak bu veda, izleyenlerin korktuğu kadar uzun sürmedi ve müjdeli haber duyuruldu.

Ancak bu veda, izleyenlerin korktuğu kadar uzun sürmedi ve müjdeli haber duyuruldu.

3 Ekim 2020'de bir kez daha yayın akışına eklenen program, Doğa Rutkay'ın sunumuyla Cumartesi ve Pazar günleri Show TV'de yeniden izleyicisiyle buluştu. Sevilen yapım 20 Mart 2021 tarihide ekranlara nokta koydu. 

Neşe ve kahkahanın bir an bile eksik olmadığı program bu kadar değişiklik yaşamasına rağmen, yarışmadaki birbirinden sevimli miniklerle ön plana çıktı. 

O dönem ekranlarda esprileriyle herkesi kahkahaya boğan minikler, şimdilerde bambaşka hayatlar yaşıyor. Kendileri de artık kocaman birer genç kız ve delikanlı oldular. Hadi gelin, yarışmanın en popüler ufaklıklarının son hallerine birlikte bakalım...

Ada Derin Acarsen

Ada Derin Acarsen

Yarışmanın ilk sezon programında yer alan miniklerden biri olan Ada Derin Acarsen çok bilmiş halleriyle aşırı sevilmişti. Hayvanlara olan düşkünlüğüyle de tanıdığımız Ada artık kocaman olmuş. Fikirlerinin arkasında dururken müzik alanında da başarılar elde etmeye başlamış.

Tuğra Öğtem

Tuğra Öğtem

Programın ilk sezonundaki çocuklardan biri olan Tuğra Öğtem büyüdükçe bambaşka biri oldu adeta. Boyu epey uzayan Tuğra yaşlandığımızı bir kez daha yüzümüze vurdu.

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Melisa Duru Ünal

Melisa Duru Ünal

Programın ikinci sezonundaki miniklerden biri de Melisa Duru Ünal olmuştu. Güzelliğiyle göz kamaştıran ufaklık o dönemlerden itibaren kamera karşısına çok ilgiliydi. Ve beklenen de oldu. Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam, Ne Gemiler Yaktım'dan şimdi de Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde oynuyor. 

Kendisi 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde de 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü aldı.

Poyraz Fidan

Poyraz Fidan

Yarışmanın şüphesiz en yakışıklı ufaklıklarından bir tanesi Poyraz Fidan'dı. Samimi cevapları ve komik çıkışlarıyla her daim izleyicileri güldüren Poyraz büyüdüğünde kek kamyonu şoförü olmak istediğini de söylemişti. Son haliyle de hala ne kadar yakışıklı olduğunu görebilirsiniz.

Nisan Aktaş

Nisan Aktaş

Zekası, güzelliği, şirinliği ile izleyenlerin gönlünü fetheden Nisan hazırcevap oluşu ve komik minikleriyle kalpleri kazanmıştı. Hatta kendisi 'Sevgi süt mü bitsin Evrim Abla? Şeker biter, gece biter, ekmek biter, gündüz biter, hatta bazen çizgi filmler bile biter. Ama sevgi asla bitmez!' sözüyle akıllara kazınmıştı. Prensen ve civciv gibi lakaplarla hafızalara kazınan Nisan Aktaş şimdilerde sosyal medyada oldukça popüler hale geldi.

Efe Dadak

Efe Dadak

Efe yarışmanın olmazsa olmaz isimleriden biri haline gelmişti. Atarlı giderli halleriyle hafızalarımıza kazınan Efe Dadak'ın agresif tavırları unutulmaz olmuştu. Şimdilerde spora yöneldiği görülen Efe kocaman delikanlı olmuş.

Ebrar Demirbilek

Ebrar Demirbilek

Ebrar Demirbilek Çocuktan Al Haberi'nin minik şefi olarak tanınmıştı. Neşeli halleri, içten gülüşü ve güzelliğiyle izleyenlerin içini yumuşacık yapan Ebrar leziz tarifler de veriyordu. Programa ilk başladığı dönemlerde 3 yaşında olan Ebrar son haliyle hepimizi epey şaşırttı.

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Efe Koçyiğit

Efe Koçyiğit

Geldik programın ikonik ismine... Çitos Efe adıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Efe Koçyiğit yarışmanın ikonik miniklerinden olmuştu. Erzurum şivesiyle izleyenleri kahkahaya boğan eğlenceli tavırlarıyla beğeni toplayan Çitos Efe kendisine sorulan soruları yanıtlarken ortalığı kırıp geçiyordu. Kendisi de artık kocaman olmuş.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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