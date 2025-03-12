Çitos Efe, Kutu Bebek Ebrar... Çocuktan Al Haberi Ufaklıklarının Son Hallerini Mutlaka Görmelisiniz!
Çitos Efe, Kutu Bebek Ebrar... Çocuktan Al Haberi Ufaklıklarının Son Hallerini Mutlaka Görmelisiniz!
Bir döneme damga vuran ve ekran başındaki herkesi güldüren Çocuktan Al Haberi programındaki minikleri hatırlıyor musunuz? O eğlenceli cevapları, şaşırtıcı yorumları ve samimi tavırlarıyla gönüllerde taht kurmuşlardı. O dönem gözlerimizden kalpler çıkaran çocuklar artık büyüdü!
İşte sevilen Çocuktan Al Haberi programının unutulmaz çocuklarının son halleri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanlar izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran program Çocuktan Al Haberi'ni mutlaka izlemişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2009 yılında ise program, 'Bergüzar'la Çocuktan Al Haberi' adıyla ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in sunumuyla Star TV'de izleyicisiyle buluştu.
Ancak bu veda, izleyenlerin korktuğu kadar uzun sürmedi ve müjdeli haber duyuruldu.
Ada Derin Acarsen
Tuğra Öğtem
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melisa Duru Ünal
Poyraz Fidan
Nisan Aktaş
Efe Dadak
Ebrar Demirbilek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Efe Koçyiğit
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın