Nihat Hatipoğlu "Dua Yerine Enerjiyle Birini Kendimize Bağlayabilir miyiz?" Sorusuyla Afalladı!

'Nihat Hatipoğlu ile İftar' ve 'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programlarıyla Atv'de karşımıza çıkan Hatipoğlu, İslamiyet'e dair pek çok bilgi paylaşırken bu konular üzerine yaşanmışlıkları da anlatıyor.

Sözleriyle sıkça gündem olan Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk olmuştu. Tümer'in 'Hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı?' sorusuna, 'Hepsi var bu konuların. Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti? Sarhoş etmeyen şarap, içecekler var diyor. Efendim göz aydınlığı olan zevceler vardır yani eşler vardır bu eşlerden kişinin kendi eşi diye ifade ediliyor bazı yorumlarda. Hiç tadını almadığınızı cennet meyvelerinden tattığınızda her yediğinizde farklı tat gelecek. Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu.' diye yanıt vermişti.