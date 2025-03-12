Nihat Hatipoğlu "Dua Yerine Enerjiyle Birini Kendimize Bağlayabilir miyiz?" Sorusuyla Afalladı!
Nihat Hatipoğlu "Dua Yerine Enerjiyle Birini Kendimize Bağlayabilir miyiz?" Sorusuyla Afalladı!
Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekranlardaki yerini aldı. Hem iftar hem de sahur programlarıyla Atv ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Hatipoğlu dini bilgiler verirken dinleyicilerinden gelen sorulara da yanıt veriyor. Programın son bölümünde bir kadın 'Dua yerine enerjiyle birini kendimize bağlayabilir miyiz?' diye sorunca Nihat Hatipoğlu şaşkınlığını gizleyemedi.
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Ramazan ayının gelişiyle birlikte ekranlara geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur vakitlerinde ayrı programlar yapıyor.
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Nihat Hatipoğlu, programdaki izleyicilerden gelen enteresan sorularla da sıkça gündeme oturuyor biliyorsunuz ki.
Ünlü ilahiyatçıya son programda bir genç kız "Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?" diye sordu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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