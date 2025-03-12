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Nihat Hatipoğlu "Dua Yerine Enerjiyle Birini Kendimize Bağlayabilir miyiz?" Sorusuyla Afalladı!

Nihat Hatipoğlu "Dua Yerine Enerjiyle Birini Kendimize Bağlayabilir miyiz?" Sorusuyla Afalladı!

Nihat Hatipoğlu
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.03.2025 - 14:19

Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekranlardaki yerini aldı. Hem iftar hem de sahur programlarıyla Atv ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Hatipoğlu dini bilgiler verirken dinleyicilerinden gelen sorulara da yanıt veriyor. Programın son bölümünde bir kadın  'Dua yerine enerjiyle birini kendimize bağlayabilir miyiz?' diye sorunca Nihat Hatipoğlu şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ramazan ayının gelişiyle birlikte ekranlara geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur vakitlerinde ayrı programlar yapıyor.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte ekranlara geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur vakitlerinde ayrı programlar yapıyor.

'Nihat Hatipoğlu ile İftar' ve 'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programlarıyla Atv'de karşımıza çıkan Hatipoğlu, İslamiyet'e dair pek çok bilgi paylaşırken bu konular üzerine yaşanmışlıkları da anlatıyor.

Sözleriyle sıkça gündem olan Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk olmuştu. Tümer'in 'Hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı?' sorusuna, 'Hepsi var bu konuların. Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti? Sarhoş etmeyen şarap, içecekler var diyor. Efendim göz aydınlığı olan zevceler vardır yani eşler vardır bu eşlerden kişinin kendi eşi diye ifade ediliyor bazı yorumlarda. Hiç tadını almadığınızı cennet meyvelerinden tattığınızda her yediğinizde farklı tat gelecek. Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu.' diye yanıt vermişti.

Detaylar içeriğimizde:

Nihat Hatipoğlu, programdaki izleyicilerden gelen enteresan sorularla da sıkça gündeme oturuyor biliyorsunuz ki.

Nihat Hatipoğlu, programdaki izleyicilerden gelen enteresan sorularla da sıkça gündeme oturuyor biliyorsunuz ki.

Kendisine birbirinden acayip sorular yöneltiliyor. Kimileri her Ramazan ayında sorulduğu gibi 'Sakız orucu bozar mı?', 'Göz damlası orucu bozar mı?' Kusmak orucu bozar mı?' gibi klasik sorular olsa da kimileri de herkese 'Pes!' dedirten cinsten sorularla herkesi şoke edebiliyor.

Ünlü ilahiyatçıya son programda bir genç kız "Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?" diye sordu.

Ünlü ilahiyatçıya son programda bir genç kız "Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?" diye sordu.

'Enerji ile bağlarsa enerji ile geri gider. O doğru bir yol değil. Tabii sen kendin için söylemiyorsun biliyorum. Genel bir soru olarak iletiyorsunuz.' diyen Hatipoğlu'nun soru karşısında afalladığı oldukça netti. 

Ardından da 'Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Tokalaşma, kucaklaşma da bir enerji evet doğru. Ama İzmir'deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır.' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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